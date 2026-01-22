  • Новость часаКремль отреагировал на планы главы Минобороны Украины «убивать 50 тыс. россиян в месяц»
    Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    @ Allison Bailey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    22 января 2026, 11:32 Мнение

    Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин

    политолог

    Почему речь Трампа вызвала трепет в Евросоюзе
    Эксперт: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом
    Sky News: Рютте спас Гренландию от Трампа стратегией «папочка»
    В Давосе заметили новый бронированный лимузин Трампа

    На фоне протестов в Иране возник интерес к шехзаде Резе Пехлеви, сыну последнего иранского монарха. Казалось бы, принц родился, когда его отец восседал на троне, лучшей фигуры не сыскать. Но есть обстоятельства непреодолимой силы, из-за которых этого человека, уже 46 лет из 65 живущего в эмиграции, трудно считать законным наследником престола и оптимальной сменой аятоллам и «стражам исламской революции».

    Можно, конечно, вслед за остальными комментаторами напомнить, что принца поддерживают США, Израиль и другие недруги современного иранского государства, и поэтому он не годится в правители. И хотя это чистая правда, есть и другие аргументы – и исторические, и династические.

    Легитимность

    Почти тысячу лет Персией правили роды тюркского происхождения, а с 1501 г. они носили титул: «Его Императорское Величество Шахиншах Арьямехр» (в переводе с персидского «Царь царей, Свет ариев»). Так глава рода Сефевидов и по совместительству классик азербайджанской литературы Исмаил Хатаи установил связь с великими персидскими династиями древности – Ахеменидами и Сасанидами, при которых страна была сверхдержавой античного мира и раннего средневековья. Именно он, по сути, в очередной раз восстановил персидскую государственность и заставил своих подданных стать шиитами.

    Сефевидов ненадолго сменили Афшариды, а с 1795 по 1925 г. царствующей династией были Каджары. В 1873 году Его Императорское Величество Шахиншах Арьямехр Насреддин-шах Каджар впервые в 25-вековой истории страны отправился с визитом в Европу (походы персидских царей древности на греков и скифов – не в счёт). Результатом этой поездки, как и двух следующих, стала не только книга путевых заметок, но и культурный шок.

    Шах увидел железные дороги, телеграф и ватерклозет, а также совсем другое войско, нежели некормленая орда из приграничных тюркских племён и, как теперь бы сказали, группа этнических ОПГ, наиболее свирепыми из которых были кызылбаши.

    Энциклопедия Брокгауза-Эфрона даёт такую характеристику этому правителю: «Попытки шаха посредством реформ приобщить Персию к европейской цивилизации разбились при столкновении с восточным фанатизмом и умственной неподвижностью населения. Однако, благодаря его стараниям, был проведён в Персии телеграф, основана военная школа, приглашён из Франции военный инструктор и дикие персидские полчища преобразованы в армию, до известной степени дисциплинированную. В Тегеране была основана французская школа, в которой преподавались история, география, химия, медицина». Но даже такая мелочь привела правителя к насильственной смерти.

    С тех пор в Персию стали проникать не только армянские купцы из Баку и Астрахани или заблудившиеся по пути в Индию британские чиновники, но и авантюристы от бизнеса. Особенно после того, как геологи разведали практически неисчерпаемые запасы нефти. Династия Каджаров пыталась лавировать между Россией и Великобританией, постепенно отдавая ресурсы страны иностранным компаниям.

    К началу XX века Персия представляла собой конгломерат племён и правителей, связанных между собой только родовыми и личными узами. Национальная буржуазия была задушена иностранными монополиями.

    Шах Муззафар-эд-дин под давлением восставших издал 9 сентября 1906 года положение о выборах в меджлис. Избирательные права получили только мужчины старше 25 лет, пользующиеся местной известностью и подходящие по имущественному цензу. К концу октября меджлисом был разработан проект конституции, ограничивающий деятельность шаха и правительства.

    Династия Каджаров пребывала на троне до 31 октября 1925 года. Их потомки живы до сих пор, а принц Мухаммед Али Мирза, племянник последнего законного правителя Ахмад-шаха, является главой дома Каджаров и имеет никак не меньше прав на престол, чем Реза Пехлеви.

    Персидская казачья бригада

    Под влиянием поездки в Россию шах Насреддин сформировал Персидскую казачью бригаду во главе с полковником генерального штаба А. Домонтовичем, родственником коммунистки и феминистки Александры Коллонтай. С годами она превратилась в 10-тысячную армию и сыграла значительную роль в революции и интригах периода Первой мировой войны. Одним из наиболее значительных событий в истории бригады был артиллерийский обстрел иранского меджлиса 24 июня 1908 года.

    После Октябрьской революции 1917 года под давлением англичан все русские офицеры были уволены из Персидской казачьей бригады, а командование передано местным военным. Самым известным из них был генерал Реза Пехлеви, который начал свою военную карьеру как рядовой Персидской казачьей бригады и дослужился до генерала.

    В 1925 году Реза сверг каджарскую династию и стал шахом. Вот как описывает его деятельность польский исследователь Рышард Капусцинський: «Он запрещает носить иранскую одежду. Все обязаны ходить в европейском платье! Он запрещает иранские головные уборы. Все обязаны носить только европейские шляпы. Запрещает носить чадру. Полиция на улицах сдирает чадру с перепуганных женщин. Против этого протестуют верующие в мечетях Мешхеда. Он посылает артиллерию, которая разрушает мечети, уничтожая бунтовщиков...

    Он запрещает фотографировать верблюдов, заявляя, что это недоразвитое животное… Реза-шах навсегда сохранил целый ряд привычек своего деревенского детства и казарменной юности. Он жил во дворце, но по-прежнему спал на полу, постоянно ходил в мундире, ел с солдатами из одного котла. Свой парень!.. Он стремился модернизировать страну, прокладывая шоссе и железные дороги, строя школы и офисы, аэродромы и новые жилые кварталы в городах». Таким образом, шах Реза не стал героем и народным любимцем, а в 1941 году Сталин и Черчилль вынудили его отречься за сотрудничество с Гитлером.

    «Белая революция»

    Политику модернизации продолжил его сын Мохаммед Реза Пехлеви (1919—1980). Это был европейски образованный деятель, встречавшийся со всеми американскими президентами и советскими лидерами. Шахиншах, оставаясь восточным деспотом и ревностным мусульманином, пытался, вслед за отцом, перескочить через пропасть отсталости.

    Однако, чтобы победить и модернизировать такую страну, нужно быть в ней своим. Со времён династии Сасанидов семнадцать веков в Иране не доверяют иностранцам. Все правители-чужаки становились большими персами, чем их подданные, чтобы получить признание народа. Этот шах не смог, как и отец, стать настоящим лидером.

    Он был женат трижды. Первая и вторая императрицы были выставлены из дворца за бездетность, причем вторая – красавица Сорейя – одевалась недопустимо фривольно и за свои мини-юбки была объявлена богословами служанкой шайтана. И хотя третья супруга монарха Фарах исправно рожала порфирородных отпрысков, любви народной и ей достичь не удалось. И её сын Реза так и не стал любимцем народа.

    Всё в Иране того времени было половинчато – и парламент, и неограниченная власть шаха сосуществовали рядом. При современной системе образования (создана при нем на всех уровнях) монарх предпочитал офицеров и чиновников с американскими и советскими дипломами.

    А ещё страна была переполнена иностранными спецами, которые никак не хотели своё поведение соразмерять с принципом «Восток – дело тонкое». «Иранский народ поставили в положение хуже американской собаки. Ведь если кто задавит американскую собаку, его привлекут к ответ­ственности, даже если это сделает шах Ирана. Но если американский поваренок переедет на своей машине шаха – главу государства, ему ничего не будет… Наша страна стала базой для Израиля. Наш базар также находится в его руках», – говорил в 1964 году популярный богослов аятолла Хомейни.

    Для иностранцев не существовало ни сухого закона, ни запрета на флирт с персидскими женщинами, ни многого другого, за что подданные шаха могли лишиться жизни. Премьерами становились не шииты, а представители ненавистной народу секты бехаитов (их еще называют бахаи).

    Нельзя не отметить и тот факт, что при Пехлеви Иран пытался развиваться. В 1963 году шах начал программу радикальных экономических и социальных реформ, получившую название «Белая революция». Мохаммед Реза Пехлеви и его окружение при помощи «революционного рывка» намеревались создать «восточную Швейцарию».

    Этот амбициозный план состоял, прежде всего, из земельной реформы, в ходе которой правительство продавало крестьянам земельные участки в рассрочку и по цене на 30 % ниже рыночной. К 1970 году землю получили 1,2 млн крестьянских семей (около половины всех иранских крестьян).

    Развернулась индустриализация, при содействии государства строились современные металлургические, машиностроительные, нефтехимические, автомобилестроительные, судостроительные предприятия. Тогда же, а вовсе не при аятоллах, началась и ядерная программа. В Тегеране началось строительство метро.

    В октябре 1971 года в стране прошли торжества, посвящённые 2500-летию иранского государства. Они по своему размаху затмили все Олимпиады ХХ века, вместе взятые. Но было в этом нечто бутафорское: внук погонщика мулов и сын казака Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Увы, уже тысячу лет назад эта традиция прервалась, и великий поэт Фирдоуси смог собрать лишь отрывочные легенды в поэму «Шах-Намэ». Мохаммед Реза Пехлеви же своей непонятной политикой, переходящей в открытое богохульство, прервал традицию и более поздней, уже исламской, монархии.

    Однако никакие торжества и успехи не смогли вызвать любовь подданных к шаху. В январе 1979 года восстание заставило его покинуть страну, и в стране утвердился режим религиозных фундаменталистов во главе с аятоллой Хомейни. Модернизация продолжается, монархия пала, а иностранцы выдворены или выполняют жесткие законы страны.

    Несмотря на то, что шехзаде Резу принимают в западных столицах, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста. К тому же у него нет сыновей, а только кузены и их потомство. А с такой репутацией настоящим шахом после 46 лет республики стать практически невозможно.

    Удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов

    Россия заработала на росте цен на золото практически столько же, сколько потеряла в Европе из-за заморозки активов. И все благодаря продуманной стратегии отказа от доллара в пользу золота в резервах. Цены могут вырасти даже до 8000 долларов за унцию, если президент США перегнет палку с Гренландией, и Норвегия, по примеру России и Дании, начнет быстро скидывать американские облигации. Подробности

    Глава Болгарии ушел в отставку ради спасения страны от русофобов

    Болгарский президент Румен Радев подписал заявление о добровольной отставке, анонсированной сутками ранее. За девять лет президентства он зарекомендовал себя как политик, далекий от русофобии и желания «проучить» Россию через поддержку Украины. Тем не менее его уход с поста – это хорошая новость. Подробности

    Как российские войска откроют путь на Славянск

    В последние дни существенно возросли темпы наступления российских войск в районе Красного Лимана – последнего крупного населенного пункта перед Славянском. Кто и как проводит эти военные операции, что ВСУ пытаются этому противопоставить и какое значение освобождение Красного Лимана будет иметь для всей СВО в целом? Подробности

    Почему речь Трампа вызвала трепет в Евросоюзе

    Речь Трампа в Давосе оказалась одновременно и хаотической, и пугающей. По крайней мере, если верить западной прессе, присутствующие в зале участники форума были в панике. Что такого сказал им президент Трамп – и почему Европа сама заслужила услышать то, что в итоге услышала? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Люди бегут из Киева

      С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

      В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

