Одной из самых любимых тем русофобов во всем мире является судьба якобы похищенных Россией украинских детей. Ее используют не только Зеленский и его окружение, грантовые общественные организации, но и международные судебные инстанции. Казалось бы, в этом деле ясно всё или почти всё, но тема не уходит ни из речей политиков, ни со страниц прессы.

А раз не уходит, то придется разобраться, что, зачем и почему в ней не так.

У этой темы есть несколько составляющих – психологическая, фактологическая и юридическая. Рассмотрим их по порядку.

«То бензин, а то дети!»

Для того, чтобы вызвать у масс народа, желательно во многих странах, направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком и людоедом. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

Повторяемая постоянно, эта тема проникает в мозги и там закрепляется. И попробуй потом ее оттуда выковыряй! Даже дополнить восприятие преступлениями другой стороны, пусть и полностью доказанными, выходит далеко не всегда. Так случилось и с темой «Россия ворует украинских детей!» Ни кошмары на поле боя, ни разрушения городов не создают такого эмоционального фона.

Не всякая тема заходит. Например, попытались на Западе заняться защитой прав чеченских геев (ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ). Но ни одного пострадавшего «правозащитники» предъявить не смогли. Да и не только власти в Грозном, но и чеченская эмиграция была крайне недовольна фиксированием внимания на лицах, по их мнению, являющимися извращенцами и уже поэтому отсутствующими в этом гордом кавказском народе.

А если детей похищают или песиков и котиков обижают – это то, что нужно для пропагандиста или сборщика средств. Тогда уж точно никто в «цивилизованном мире» не станет жалеть детей с Аллеи Ангелов в Донецке, и для их убийц найдутся «отмазки» такого рода:

– это российская пропаганда, мы ей не верим (полное отрицание);

– Украина вправе на своей территории поступать со своими гражданами так, как сочтет нужным, а Россия виновата в любом случае (оправдание преступника).

Но нужно же нагнетать! Тогда это становится частью общепринятого. И супруга американского президента, и коронованные особы смогут выступить в защиту детишек, и общественное мнение сможет не заметить принудительную эвакуацию детей украинскими властями, которая зачастую производится теми же методами, что и рекрутирование новобранцев в ВСУ.

Сколько и кого «украли»?

В этой картинке фигурируют разные числа – от полутора сотен до миллионов. Зеленский и его окружение вообще считают, что все дети граждан Украины на февраль 2014 года должны ходить в украиномовные детские садики, а в школах изучать историю Украины. Тех, кто этого не делает, «украла Россия». Ну, может быть, за исключением тех, кто с родителями отъехал в Европу или Америку. Да и тут нестыковочки выходят. Дети, которых объявили украденными в Россию, нашлись в Германии, и в Россию они никогда не попадали. Но это же такая мелочь на фоне действий «безжалостной русни», не правда ли?

По этой логике любой несовершеннолетний (или бывший им с 2014 года) житель Донецка, Луганска или Севастополя украден. Ведь его нельзя ни мобилизовать в ВСУ, ни вызвать в СБУ, ни просто накачать русофобией. Или если родители смогли увезти своих чад в Россию подальше от зоны массового помешательства, то они вместе с Путиным украли детей у Украины?

Но эту версию проговаривают редко, зато навеянные ею мифы о сотнях тысяч и миллионах похищенных детских душ тиражируются и украинскими, и западными СМИ.

Например, британская Daily Express на первой полосе прокричала, что Россия похитила 1,6 млн украинских детей. Откуда она взяла эти цифры? Разве что британские репортеры нашли где-то цитату из Мыколы Кулебы, главы грантоедского фонда Save Ukraine (не путать с бывшим главой МИД Д. Кулебой), которая звучит так: «Россия взяла 1,6 млн детей в заложники. Жизни этих детей украдены оккупацией». Но как он это посчитал, ни Кулеба, ни уважаемое в прошлом издание объяснить не могут.

Те же, кто дает более скромный порядок цифр, как бы признают, что нужна какая-то конкретика. Датская газета Politiken сообщает, что всего таких детей 18 тысяч. Откуда она это взяла? С потолка, как их коллеги из-за Северного моря? Не совсем. Они могли в украинских инфопомойках прочитать, что 21 марта 2022 года генпрокуратура Украины открыла уголовное производство «по фактам противоправного перемещения украинских детей на временно оккупированную территорию и дальнейшей депортации в Российскую Федерацию и Республику Беларусь». По состоянию на сентябрь 2025 года в рамках этого производства прокручивается информация о 19 546 детях. Но даже украинские журналисты и блогеры, проверив информацию, выяснили, что среди них оказались и те, которые никуда не поехали, или поехали в другую сторону, или вернулись уже к родителям на Украину.

Есть и цифры поменьше. Например, итальянское издание Corriere Della Sera на полном серьёзе сообщает о том, что 4 тыс. украинских детей «похищены Россией и вывезены в лагерь Артек в Крыму» и называет их «маленькими узниками путинизма». Действительно, дети из освобождённых регионов отдыхали в детских оздоровительных лагерях, в том числе и в Крыму, но они вернулись к папам и мамам, а некоторые даже на Украину (те, чьи родные не эвакуировались из правобережья Херсонской области и окрестностей Изюма осенью 2022 г.). Но причём тут похищение?

Да при том, что сами авторы этих публикаций не смогут точно сказать, откуда они это взяли. Главное, что сказано громко и действует на читателей. И всем им нет совершенно никакого дела, что на переговорах в Стамбуле на эту тему речь шла о 338 спорных случаях, некоторые из которых уже получили своё разрешение.

И даже когда все они станут понятны, истерия вокруг «похищенных детей» не прекратится. Ведь во враге не должно остаться ничего похожего на человеческое. А что там на самом деле, не так уж важно.