Дети с Украины воссоединились с родными после обращения Мелании Трамп к Путину

Анпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность

Эксперт Анпилогов: Ядерные испытания Трампа подорвут международную безопасность

Tекст: Анастасия Куликова

«Заявление Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаниях – проявление нездорового соревновательного духа. Американец на каждое сообщение российской стороны о совершенствовании ракетно-ядерного потенциала стратегического сдерживания пытается дать свой ответ», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

Он напомнил, что реакцией главы Белого дома на испытание крылатой ракеты «Буревестник» стали слова о дежурстве «лучшей в мире американской атомной подводной лодки» у берегов России, а на испытание боевого подводного аппарата «Посейдон» – «тирада о ядерных тестах». При этом позиция Вашингтона выглядит комично, добавил собеседник.

Более того, обоснование Трампом своего последнего решения содержит ложную информацию. Во-первых, Штаты, вопреки словам главы государства, не занимают первое место по размеру ядерных арсеналов и уступают России. «Этот вопрос регулируется целым рядом международных соглашений, одним из которых является Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ)», – уточнил Анпилогов.

В рамках этого документа число стратегических боеголовок было ограничено для стран, продолжил спикер, упомянув в этой связи заявление Владимира Путина, сделанное им в сентябре, о готовности Москвы придерживаться ДСНВ еще год после истечения срока действия. Сейчас между российской и американской сторонами нет обмена информацией в рамках соглашения, но, если опираться на последние данные, то перевес – в пользу России: примерно 5600 против 5200 у США.

Более того, стоит учитывать и тактическое ядерное оружие, добавил аналитик. «Москва также обладает существенным превосходством: по экспертным оценкам, у американцев может быть до полутора тысяч тактических боезарядов, у нас – до десяти тысяч, – подчеркнул специалист. – Таким образом, по количеству ядерных боеприпасов Россия занимает первое место, США – второе и Китай – третье».

Во-вторых, никто в мире не проводит классические ядерные испытания. «Существует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который подписан многими странами, правда, не всеми из них ратифицирован. Тем не менее, де-факто ядерные державы – даже те, которые не входят в официальный клуб – соблюдают мораторий», – отметил Анпилогов.

По его словам, основной «инструмент» в последние десятилетия – компьютерное моделирование и субкритические испытания. «В последнем случае с помощью специальных технологий инициируется управляемая ядерная реакция. Странами за ХХ век накоплен огромный опыт натурных ядерных испытаний. Поэтому в целом основная задача небольших лабораторных испытаний с управляемыми субкритическими или подкритическими реакциями – это проверка деградации изменений изотопного состава», – пояснил собеседник.

Он напомнил, что у Штатов есть законсервированный полигон в штате Невада. Известно, что на нем ведутся предварительные работы по расконсервации: полигон начал фигурировать в военных бюджетах страны еще в первый срок президентства Трампа, но пока американской стороной не предпринималось радикальных шагов по возвращению к полномасштабным ядерным испытаниям. «Поэтому «незамедлительно» приступить к реализации поручения главы Белого дома не выйдет», – считает эксперт.

«Многие компетенции, связанные с натурными ядерными испытаниями, крайне быстро утрачиваются. США в последний раз проводили эксперименты в начале 1990-х годов. Их возобновление потребует значительных усилий по ресурсам, в том числе материальным, а также времени. То есть, если говорить о сроках, то это месяцы и годы, нежели недели», – рассуждает спикер.

Как бы то ни было, решение США по возобновлению испытаний приведет в движение титанические силы и может разрушить систему международной стратегической безопасности, предупредил Анпилогов. «Многие страны сейчас приводят в порядок свои ядерные полигоны, в том числе и Россия. На одной из коллегий Министерства обороны сообщалось, что страна начала работы по расконсервации полигона на Новой Земле», – указал специалист.

«Вместе с тем, Москва никогда не декларировала ни желания начать эти испытания, ни тем более графики по их началу. В политических заявлениях российское руководство всегда подчеркивало щепетильное отношение к вопросу возобновления ядерных испытаний и отмечало, что не считает этот шаг обоснованным в нынешней обстановке. Поскольку последствиями станут – разрушение системы взаимного доверия, сдерживания, контроля и ограничения ядерного оружия», – заметил собеседник.

«Повторю, решение США – если оно будет реализовано на практике – обернется серьезной дестабилизацией международной ядерной безопасности и, я думаю, вызовет хотя бы формальную, показательную ответную реакцию других стран», – заключил Анпилогов.

Ранее Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social. «Этот процесс начнется немедленно», – подчеркнул глава Белого дома.

Трамп уточнил, что о месте и времени тестов будет объявлено позже. У Штатов «есть испытательные полигоны», напомнил он. «У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо. Мы не проводим испытания… но, поскольку испытания проводят другие, я думаю, было бы уместно, чтобы мы тоже это делали», – сказал американский лидер.

Политик заявил, что не считает, будто объявление о возобновлении испытаний повышает ядерные риски. В то же время он признался, что хотел бы «увидеть ядерное разоружение». «Мы уже обсуждаем это с Россией, и, если мы что-то предпримем, к нам присоединится и Китай», – добавил президент США.

Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл, комментируя заявление Трампа, отметил, что Штаты не имеют технических, военных или политических оснований для возобновления ядерных испытаний. «Практически все страны мира присоединились к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, который США, как подписавшая сторона, по закону обязаны соблюдать», – сказал он ТАСС.

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщил, что Пекин ожидает от США выполнения обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. «Китай надеется, что США будут добросовестно выполнять обещание о приостановке ядерных испытаний», – заявил дипломат.

Владимир Путин в октябре на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям, Он предупредил, что если они все-таки будут проведены, то российская сторона сделает то же самое. Газета ВЗГЛЯД писала о преимуществах и недостатках возвращения ядерных испытаний в России.