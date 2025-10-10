На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».24 комментария
Мелания Трамп сообщила о возвращении за сутки восьми украинских детей к семьям
За последние сутки Россия и США обеспечили возвращение к родителям восьми детей с Украины, которые были разлучены со своими семьями из-за боевых действий, сообщила первая леди США Мелания Трамп.
Трамп отметила: «В действительности восемь детей воссоединились с их семьями за последние 24 часа», передает ТАСС.
Мелания Трамп уточнила, что обсуждала вопрос украинских детей, находящихся в России, с президентом РФ Владимиром Путиным. По ее словам, после того как Путин получил ее письмо в августе, он направил письменный ответ, выразив готовность к прямому взаимодействию и предоставил подробную информацию о детях с Украины, находящихся в России. С тех пор, отметила супруга президента США, между ней и российским лидером был открыт канал связи.
Первая леди подчеркнула, что Россия предоставляет объективную и подробную информацию о ситуации с украинскими детьми. Мелания Трамп заявила, что Россия демонстрирует готовность раскрывать актуальную и достоверную информацию, отражающую текущее положение дел.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла резкой критике заявления Владимира Зеленского о возвращении несовершеннолетних с территории России на Украину, опровергнув указанные цифры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что большинство украинских детей из списка, переданного представителями Киева российской делегации на встрече в Стамбуле, не подтвердили свое нахождение на территории России.
В июле Россия представила Украине на переговорах список для возвращения домой 20 детей. Помощник российского лидера Владимир Мединский указывал на особенности работы с киевским списком возвращающихся детей, так как большая часть имен в нем – это либо взрослые люди, либо дети, никогда не бывавшие на территории России.