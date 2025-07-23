  • Новость часаМединский: Россия передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для соседей России достаточно одной «красной линии»

    Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?

    14 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Протесты на Украине как важный симптом

    Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская православная церковь безропотно идет на заклание

    Если система не сопротивляется нигде и никак – а Украинская православная церковь не сопротивляется действиям незаконных украинских властей – то ее можно уничтожать не только с помощью вооруженных бандитов, но и на законодательном уровне.

    7 комментариев
    23 июля 2025, 23:03 • Новости дня

    Мединский указал на особенности работы с киевским списком возвращающихся детей

    Tекст: Ирма Каплан

    Часть украинских детей из представленного Киевом списка уже вернулись домой и возвращения детей продолжаются, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Стамбуле помощник президента России и глава делегации РФ Владимир Мединский.

    «Что касается десятков тысяч детей якобы вывезенных из Украины: весь полный список из 339 украинских детей полностью нами проработан, по каждому имени, фамилии, часть детей уже возвращена на Украину», – цитирует Мединского ТАСС.

    Он пояснил, что по остальным детям идет работа: когда будут находиться их законные родители, близкие родственники, представители, то их незамедлительно будут возвращать домой.

    По словам Мединского, в списке Киева из 339 имен детей есть особенность, согласно которой большая часть ребят никогда не бывала на территории России.

    «Потому что, например, в этом списке обнаружилось, что большое количество детей никогда не было на территории России. И, скорее всего, они находятся где-то в Европе, мы не знаем. <...> Пятьдесят фамилий из этого списка оказались не детьми, а уже вполне взрослыми», – сказал глава российской делегации.

    Он добавил, что список постоянно сужается, но по каждому имени ведется тщательная работа, так как тема «очень тактичная».

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

    23 июля 2025, 14:21 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» объяснил появление логотипа Renault на деталях Iskra
    «АвтоВАЗ» объяснил появление логотипа Renault на деталях Iskra
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В пресс-службе автоконцерна сообщили, что компоненты с маркировкой Renault были заказаны до передачи предприятия российским владельцам, повторный заказ деталей признан невыгодным.

    В пресс-службе «АвтоВАЗа» объяснили, что проект Lada Iskra стартовал еще при акционерах из Renault, поэтому часть оснастки и пресс-форм для деталей заказывалась в тот период, передает РИА «Новости».

    В компании подчеркнули, что менять логотип на уже изготовленных компонентах нецелесообразно с экономической точки зрения.

    «Проект начался еще при французских акционерах и часть оснастки и пресс-форм заказывалась еще в то время. Поэтому там лого «Рено». Перезаказывать новые пресс-формы только ради другого логотипа экономически нецелесообразно. Мы подтверждаем, что в номенклатуре деталей и компонентов, используемых для сборки Iskra, более 90% – это российское производство и поставщики».

    Серийное производство Lada Iskra стартовало 19 марта в Тольятти, а продажи начались 20 июля в Москве, Петербурге и Тольятти по цене от 1,25 млн рублей.

    Ранее Renault передал свой пакет акций «АвтоВАЗа» государству, но сохранил опцион на выкуп доли в течение шести лет.

    Возможность возврата Renault обсуждается при условии соблюдения ряда требований российской стороны, в частности поставки комплектующих и инвестиций.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что западным компаниям не будут предоставляться преференции при возвращении на рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин отметил успехи «АвтоВАЗа» с 2022 года. В стране производят собственные новые модели машин и заменяют компонентную базу, несмотря на действующие ограничения.

    Эксперты указывают, что новая Lada Iskra рассчитана на среднего россиянина и доступна по цене до полутора миллионов рублей. Продажи Lada Iskra, которая представлена в трех вариантах кузова по цене от 1,249 млн рублей, стартуют 20 июля 2025 года в Тольятти, Москве и Петербурге.

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    23 июля 2025, 17:07 • Новости дня
    Актер Базанов заключил контракт с Минобороны и уехал на СВО
    Актер Базанов заключил контракт с Минобороны и уехал на СВО
    @ "Слово Пацана", Toomuch Production

    Tекст: Ольга Иванова

    Исполнитель роли в сериале «Слово пацана» Сергей Базанов и трое обвиняемых по делу 2011 года подписали контракты с Минобороны и поехали на спецоперацию.

    Актер Сергей Базанов, известный по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», вместе с тремя другими фигурантами дела о разбое и убийстве бизнесмена в центре Москвы в 2011 году, заключил контракт с Минобороны России и отправился на спецоперацию на Украине, передает ТАСС. По данным правоохранительных органов, все четверо сейчас выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО.

    «Сергей Базанов, Григорий Галустов, Евгений Николаев и еще один фигурант осенью прошлого года подписали контракт с Минобороны и убыли в зону СВО, где на сегодняшний день выполняют боевые задачи», – заявил источник агентства.

    Следствие считает, что Базанов входил в состав банды, которая в 2011 году напала на предпринимателя в центре Москвы. По версии следствия, нападавшие выстрелили бизнесмену в голову и похитили сумку с 900 тыс. долларов.

    В Следственном комитете Москвы отмечают, что причастность Базанова и еще одного обвиняемого к преступлению подтвердили показания свидетелей, опознания, очные ставки и судебные экспертизы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Сергей Базанов признал свою вину в совершении разбоя. Он отверг обвинение в убийстве, совершенном организованной группой. Базанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    23 июля 2025, 16:28 • Новости дня
    Назван срок получения Украиной первой установки Patriot по соглашению с Трампом

    Spiegel: Украина получит первую установку Patriot только весной 2026 года

    Назван срок получения Украиной первой установки Patriot по соглашению с Трампом
    @ Norbert Fellechner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставка американской системы ПВО Patriot на Украину откладывается минимум до весны 2026 года, пишет Spiegel.

    По информации Spiegel, первая батарея будет доступна Киеву примерно через восемь месяцев, то есть не раньше весны 2026 года, передает «Газета.Ru». Затем Германия получит систему, которая ранее предназначалась для отправки в Швейцарию.

    Журнал отмечает, что доставка остальных комплексов Patriot может занять еще больше времени.

    Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия примет участие в ускоренной поставке на Украину пяти зенитных ракетных комплексов Patriot по договоренности с США.

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    23 июля 2025, 19:30 • Новости дня
    В России 56 человек оформили на себя 1,2 млн сим-карт

    Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлено 1,2 млн сим-карт

    В России 56 человек оформили на себя 1,2 млн сим-карт
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России выявлены 56 человек, на которых оформлено 1,2 млн сим-карт, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президент России Владимира Путина с правительством.

    Шадаев подчеркнул, что правоохранительные органы должны обратить внимание на ситуацию с оформлением большого числа сим-карт на ограниченное число лиц, передает «Интерфакс».

    «Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности», – заявил он.

    По словам министра, с 1 апреля все пользователи портала «Госуслуги» получили данные о количестве мобильных номеров, зарегистрированных на них. В общей сложности информация была направлена примерно 150 млн пользователей. Шадаев напомнил, что согласно новому закону, принятому в конце прошлого года, до 1 ноября гражданам разрешается оставить себе не более 20 сим-карт.

    Весной Россияне получили возможность блокировать на «Госуслугах» подозрительные сим-карты.

    В прошлом году Госдума одобрила лимит в 20 SIM-карт на каждого россиянина, а также поправки в законопроект, ужесточающий правила оборота «серых» SIM-карт.

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    23 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    Мигрант забил мужчину в подмосковном Чкаловском

    В Подмосковье задержали уроженца Средней Азии по подозрению в убийстве

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело 50-летнего мужчины нашли у мусорного контейнера после конфликта с мигрантом, который затем скрылся с места происшествия.

    Как сообщает Главк МВД РФ по Московской области, в поселке Чкаловский Щелковского района обнаружено тело мужчины около жилого дома у мусорного контейнера.

    Правоохранители выяснили, что между погибшим и 34-летним уроженцем одной из стран Средней Азии произошел конфликт, который перерос в драку.

    По данным полиции, в ходе ссоры мигрант нанес оппоненту телесные повреждения, после чего скрылся с места преступления.

    «Фигурант дела был задержан в кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска», – сообщили в ведомстве. В настоящее время подозреваемый доставлен в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пензе семнадцатилетняя школьница смогла вырваться из рук мужчины-иностранца, который напал на нее на оживленной улице. В апреле в Петербурге повар из стран ближнего зарубежья избил своего коллегу из-за салата «Айсберг».

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    23 июля 2025, 21:25 • Новости дня
    Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле завершились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле.

    Переговоры проходили на русском языке, они стартовали в 20:37 по московскому времени и продолжались около 40 минут, передает ТАСС.

    Напомним, в среду в Стамбуле в закрытом режиме стартовали переговоры делегаций России и Украины.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

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    23 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского

    Мединский заявил о важности проработки условий перед встречей Путина и Зеленского

    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия донесла до Украины, что встреча президента Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть хорошо проработана, чтобы она состоялась, и на ней поставить точку, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

    Необходимость тщательно подготовить встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским подчеркнул глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, передает ТАСС.

    Он отметил, что для проведения встречи лидеров необходимо проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.

    «На такой встрече надо не обсуждать, а ставить точку. Встречаться, чтобы все обсуждать заново, не имеет смысла. Как у нас говорят: «Конец – делу венец», – подчеркнул Мединский.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о запрете Киева на переговоры с Путиным.

    Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Третий раунд переговоров в закрытом режиме между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле.

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    23 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин расширил избирательные права для граждан Белоруссии в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет гражданам Белоруссии, постоянно проживающим на территории России, право участвовать в выборах органов местного самоуправления.

    Теперь белорусы смогут как голосовать, так и выдвигаться кандидатами в органы местного самоуправления в России, передает ТАСС.

    Аналогичные права получили граждане России на территории Белоруссии.

    Такие изменения стали возможны благодаря подписанному 13 марта 2025 года в Москве Протоколу о внесении изменений в Договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Документ был внесен Путиным на рассмотрение в парламент в июле этого года.

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    23 июля 2025, 17:30 • Новости дня
    Шадаев объяснил детали закона о штрафах за поиск экстремистских материалов

    Глава Минцифры Шадаев объяснил детали закона о штрафах за поиск экстремистских материалов

    Шадаев объяснил детали закона о штрафах за поиск экстремистских материалов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроект о введении штрафов за умышленный поиск экстремистских материалов предусматривает наказание лишь для тех, кто осознанно ищет такую информацию, зная, что она включена в соответствующий реестр Минюста.

    Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал Кремля. Он уточнил, что штраф составит от трех до пяти тыс. рублей за преднамеренный поиск материалов, признанных экстремистскими и внесенных в реестр Минюста, который включает 5,5 тысяч позиций.

    Шадаев подчеркнул, что большинство зарубежных цифровых платформ не удаляют такие материалы по запросам Роскомнадзора – в настоящее время свыше 20 тыс. таких обращений остаются без ответа. Министр отдельно отметил, что штраф не коснется обычных граждан, которые не ищут экстремистскую информацию специально или не знают о статусе материалов.

    В ходе совещания Путин поинтересовался, как будет реализован новый закон на практике. Шадаев пояснил, что правоохранительные органы обязаны будут доказать наличие умысла у пользователя, а также знание того, что материал является экстремистским и включен в реестр. «Рядовые пользователи могут не волноваться. Если человек не знал, что материал экстремистский, ответственности не будет», – добавил он.

    Накануне Госдума утвердила введение штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN.

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    23 июля 2025, 19:54 • Новости дня
    Протестующие вновь собрались в центре Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возле театра имени Франко в центре Киева уже собираются протестующие, выступающие против закона, который ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщили местные СМИ.

    Как передает издание «Политика Страны», это уже вторая подобная акция, организованная общественными активистами и представителями гражданского общества.

    Собравшиеся недовольны изменениями в законодательстве, которые, по их мнению, ослабляют контроль над борьбой с коррупцией на Украине. Акция официально начнется в 20:00, однако люди начали подтягиваться заранее. Протестующие требуют полного сохранения независимости НАБУ и САП.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




    Результаты


    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Антониу Кошта провели переговоры с Владимиром Зеленским и призвали его пересмотреть реформу, фактически ликвидирующую независимость НАБУ и САП.

    Напомним, Зеленский подписал закон о переводе Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в подчинение генеральному прокурору. НАБУ и САП заявили об ограничении независимости новым законом.

    Комментарии (3)
    23 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    Мединский и Умеров начали встречу тет-а-тет в Стамбуле
    Мединский и Умеров начали встречу тет-а-тет в Стамбуле
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров встретились во дворце Чираган в Турции.

    Встреча проходит в формате тет-а-тет, передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Напомним, российские и украинские представители прибыли на переговоры, которые должны пройти во дворце Чираган в Турции.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российская и украинская стороны в Стамбуле обсудят процесс взаимного обмена пленными и телами погибших. Он также заявил об отсутствии изменений в составе российской делегации.

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    23 июля 2025, 21:34 • Новости дня
    Сийярто назвал условие для достижения мира на Украине

    Сийярто заявил о необходимости российско-американского соглашения для урегулирования на Украине

    Сийярто назвал условие для достижения мира на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский министр Петер Сийярто подчеркнул, что только масштабное сотрудничество Москвы и Вашингтона способно привести к завершению конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что для окончания войны на Украине необходимо заключить крупное, всеобъемлющее и многогранное российско-американское соглашение о сотрудничестве, передает ТАСС.

    По его словам, подобное соглашение является ключом к достижению долгосрочного мира и стабильности не только для Украины, но и для всего мира.

    В интервью телеканалу М1 Сийярто отметил: «Для окончания войны на Украине необходимо крупное, всеобъемлющее, многогранное российско-американское соглашение о сотрудничестве».

    Кроме того, он выразил уверенность, что такое соглашение приведет к укреплению международной безопасности. Ранее Сийярто также говорил о надежде, что дипломатические усилия улучшат отношения между Россией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Венгрии раскритиковал решение Конституционного суда Украины отменить закон об основах государственной языковой политики. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что Будапешт будет блокировать заседания комиссии Украина – НАТО, пока не будет изменен закон об образовании, принятый в 2017 году.

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    23 июля 2025, 22:12 • Новости дня
    Мединский: Россия передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ

    Мединский сообщил о передаче Россией Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ

    Мединский: Россия передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия передала украинской стороне более 7 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ в рамках завершенного обмена после третьего раунда переговоров, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Россия завершила обмен телами погибших военнослужащих с Украиной, передает ТАСС. Владимир Мединский сообщил, что российская сторона передала Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ.

    Он отметил, что российская сторона в ходе этого обмена получила обратно небольшое количество своих погибших.

    Ранее завершился третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в закрытом режиме в Стамбуле.

    Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

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    23 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Боец рассказал об опасности украинского дрона «Юпитер»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие расчета ЗРК «Стрела-10» из группировки войск «Восток» поразили украинский беспилотник «Юпитер», сообщило Минобороны, один из военнослужащих с позывным «Пески» рассказал, какую опасность таит этот украинский дрон.

    Дрон «Юпитер» поразили на Южно-Донецком направлении, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    В ролике командир ЗРК с позывным «Пески» пояснил, что «Юпитер» опасен тем, что предназначен для доставки ударных FPV-дронов противника.

    Ранее в Китае изобрели беспилотник, способный садиться вертикально на хвост.

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    23 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины

    Фидан назвал скорейшее прекращение конфликта целью переговоров России и Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что главной целью прямых переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле является скорейшее прекращение конфликта.

    Перед началом третьего раунда переговоров в дворце Чираган он подчеркнул: «Конечной целью переговоров является прекращение огня, которое откроет путь к миру», передает ТАСС.

    По словам Фидана, Турция надеется на успех переговоров и продолжит выполнять роль посредника в урегулировании конфликта на Украине. Министр отметил, что Анкара по-прежнему прилагает усилия для достижения мира между сторонами.

    Напомним, третий раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле в среду.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Напомним, российские и украинские представители в среду прибыли на переговоры, которые проходят во дворце Чираган в Турции.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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