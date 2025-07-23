Мединский указал на особенности работы с киевским списком возвращающихся детей

Tекст: Ирма Каплан

«Что касается десятков тысяч детей якобы вывезенных из Украины: весь полный список из 339 украинских детей полностью нами проработан, по каждому имени, фамилии, часть детей уже возвращена на Украину», – цитирует Мединского ТАСС.

Он пояснил, что по остальным детям идет работа: когда будут находиться их законные родители, близкие родственники, представители, то их незамедлительно будут возвращать домой.

По словам Мединского, в списке Киева из 339 имен детей есть особенность, согласно которой большая часть ребят никогда не бывала на территории России.

«Потому что, например, в этом списке обнаружилось, что большое количество детей никогда не было на территории России. И, скорее всего, они находятся где-то в Европе, мы не знаем. <...> Пятьдесят фамилий из этого списка оказались не детьми, а уже вполне взрослыми», – сказал глава российской делегации.

Он добавил, что список постоянно сужается, но по каждому имени ведется тщательная работа, так как тема «очень тактичная».

Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.