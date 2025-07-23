Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны

Tекст: Ирма Каплан

«Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны. Если они найдут у себя наших – эта цифра будет больше», – приводит слова Мединского на пресс-конференции после переговоров РИА «Новости».

Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн.