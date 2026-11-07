Оптовые цены на минтай на Дальнем Востоке снизились

Tекст: Антон Антонов

Оптовая стоимость минтая на Дальнем Востоке к 21 сентября составляла 215 рублей за килограмм, а ко 2 ноября снизилась до 203 рублей за килограмм, передает РИА «Новости».

Отмечается, что удешевление минтая связано с конъюнктурой мирового рынка и хорошими темпами путины, что привело к снижению отпускных цен для оптовых покупателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские рыбаки выловили более 2 млн тонн минтая с начала года, и его доля приблизилась к половине всего национального вылова.

Сегодня доля минтая в рационе россиян превышает 20%, по популярности он уступает только сельди.

