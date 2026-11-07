Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Оптовые цены на минтай на Дальнем Востоке снизились
Оптовые цены на минтай на Дальнем Востоке к началу ноября снизились на 5,6% по сравнению с уровнем конца сентября, свидетельствуют данные мониторинга ФГУП «Нацрыбресурс».
Оптовая стоимость минтая на Дальнем Востоке к 21 сентября составляла 215 рублей за килограмм, а ко 2 ноября снизилась до 203 рублей за килограмм, передает РИА «Новости».
Отмечается, что удешевление минтая связано с конъюнктурой мирового рынка и хорошими темпами путины, что привело к снижению отпускных цен для оптовых покупателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские рыбаки выловили более 2 млн тонн минтая с начала года, и его доля приблизилась к половине всего национального вылова.
Сегодня доля минтая в рационе россиян превышает 20%, по популярности он уступает только сельди.