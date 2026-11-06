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Резаи сообщил об обсуждении с Путиным газопровода из России в Иран
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал строительство газопровода из России в Иран.
Резаи рассказал, что на переговорах с Путиным обсуждался железнодорожный коридор Решт – Астара и поставки российского газа в Иран и соседние страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.
«Затрагивалась тема строительства газопроводов из России в Иран, чтобы Тегеран смог устранить дефицит газа, а также чтобы мы могли продавать российский газ соседним странам», – сказал Резаи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Резаи заявил об обсуждении с президентом России региональной обстановки.
Резаи передал Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.