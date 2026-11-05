Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Путин призвал Росфинмониторинг активнее внедрять искусственный интеллект
Президент Владимир Путин на праздновании 25-летия Росфинмониторинга заявил о необходимости эффективного использования инструментов финансовой разведки и технологий искусственного интеллекта.
Российский лидер указал на важность эффективного применения аналитических инструментов и активного внедрения современных технологий, передает РИА «Новости».
«Ваша задача – видеть, что называется, видеть на дальних подступах, до того, как они нанесут реальный ущерб, а для этого эффективнее использовать инструменты финансовой разведки, более активно внедрять передовые аналитические модели и технологии искусственного интеллекта», – сказал глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин вручил государственные награды отличившимся сотрудникам Росфинмониторинга.
В воскресенье президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы по финансовому мониторингу с 25-летием ведомства.
В прошлом месяце президент призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта.