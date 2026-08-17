Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Имущество обанкротившегося российского подразделения Google не смогли продать
Аукцион по реализации компьютеров и мебели обанкротившейся компании не состоялся, поскольку лот стартовой стоимостью около 3,7 млн рублей никого не заинтересовал.
Конкурсный управляющий Валерий Таляровский сообщил на Федресурсе об отмене аукциона по продаже активов ООО «Гугл», передает РИА «Новости».
«Признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах», – говорится в официальном заявлении.
Единый лот включал в себя компьютерную технику, средства коммуникации, мебель, бытовую технику и сувенирную продукцию. Начальная цена выставленного на продажу имущества составляла порядка 3,7 млн рублей.
Арбитражный суд Москвы признал российскую компанию банкротом осенью 2023 года. Процедура наблюдения была инициирована Девятым арбитражным апелляционным судом осенью 2022 года по собственному заявлению организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, конкурсный управляющий отечественного филиала инициировал судебные разбирательства за рубежом для возврата незаконно выплаченных дивидендов.
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании 160 млрд рублей с материнской компании.
Суд в Бельгии наложил арест на имущество корпорации на сумму 115 миллионов евро.