Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Le Monde: ВСУ пожаловались на проблемы с дронами из-за блокировки Starlink
Le Monde: Блокировка Starlink помешала ВСУ запускать дроны вглубь России
Украинские военные столкнулись с серьезными трудностями при запуске беспилотников вглубь российской территории из-за неработающих терминалов спутниковой связи.
Командир 413-го полка Сил беспилотных систем ВСУ Евгений Карась заявил о проблемах с управлением дронами дальнего радиуса действия, пишет Le Monde.
По его словам, из-за блокировки терминалов связи аппараты теряют сигнал.
«Мы не можем направлять наши дроны к цели на большой глубине, потому что у нас нет технических средств для поддержания связи с аппаратом: Starlink не работает в России», – рассказал Карась.
Издание отмечает, что из-за отсутствия связи украинским военным приходится заранее программировать траекторию полета беспилотников. Каждый такой аппарат управляется командой из пилота и штурмана.
В феврале замминистра обороны Алексей Криворучко сообщал, что отключение спутниковой системы никак не повлияло на управление войсками и связь в зоне спецоперации.
В марте 413-й полк «Рейд» взял на себя ответственность за корректировку удара по Брянску семью ракетами Storm Shadow, в результате которого погибли восемь мирных жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали специальный комплекс для глушения спутников Starlink.
Операторы беспилотников группировки «Север» уничтожили свыше 60 вражеских терминалов связи за июль.
Ранее отмечалось что украинские подразделения лишаются управления после поражения станций спутникового интернета.