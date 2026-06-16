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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как на неправильных выборах Ельцина Россия сделала правильный выбор

    Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пожар в лавре – горе для верующих, но не для Зеленского

    Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.

    7 комментариев
    16 июня 2026, 15:40 • Новости дня

    В России разработали комплекс для глушения спутников Starlink

    В России создали комплекс для глушения спутников Starlink «Волна купол гарант»

    В России разработали комплекс для глушения спутников Starlink
    @ Science Photo Library/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В России для нужд ВС России создали комплекс для глушения спутников Starlink «Волна купол гарант», который воздействует на восемь каналов передачи данных системы спутниковой связи компании SpaceX.

    Новое оборудование получило название «Волна купол гарант». Комплекс успешно воздействует на восемь каналов передачи данных системы SpaceX, ширина каждого из которых составляет 62,5 мегагерца.

    Украинские военнослужащие уже отмечают серьезные трудности со связью в зоне спецоперации из-за работы этих установок, передает РИАМО со ссылкой на Mash.

    Одна такая система включает шесть прицепов, на каждом из которых размещены по две спутниковые тарелки с поворотными механизмами. Аппаратура надежно спрятана под специальными радиопрозрачными колпаками. При необходимости антенные блоки можно снять с транспортной базы и установить на земле.

    Существующим на данный момент недостатком разработки называют высокую вероятность обнаружения вражескими средствами радиоэлектронной разведки. Кроме того, для эффективного подавления сигнала оборудование необходимо размещать в непосредственной близости от линии фронта.

    В конце мая бойцы группировки «Север» уничтожили более 15 терминалов Starlink в Харьковской области.

    Ранее российская армия с помощью средств радиоэлектронной борьбы массово выводила из строя вражеские интернет-терминалы.

    16 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Новый Донбасс в ДНР
    Российские войска освободили Новый Донбасс в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате наступательных действий подразделений группировки «Центр» освобожден Новый Донбасс в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Золотого Колодезя, Рубежного, Белицкого, Красноярского ДНР, Новопавловки и Маломихайловки Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 280 военнослужащих и две бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Бачевска, Новой Сечи и Великого Прикола Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригадам теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом со Светличым, Варваровкой, Избицким, Казачьей Лопанью и Рясным.

    При этом противник потерял до 210 военнослужащих и танк.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Червоного Оскола, Подлимана Харьковской области, Яцковки, Лозового, Рубцов и Щурово ДНР.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригадам охраны генштаба ВСУ, морской пехоты и теробороны у Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Стенок, Стародубовки и Малиновки ДНР.

    В зоне ответственности группировки противник за сутки потерял до 165 военнослужащих, семь бронемашин и пять орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника., нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Чаплино, Покровского, Писанцев, НовоскелеватогоДнепропетровской области, Никольского, Егоровки и Червоной Криницы Запорожской области.

    Противник при этом потерял более 425 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили населенный пункт Артема в ДНР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Приют в ДНР.

    Ранее они освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР, а до этого взяли под контроль Химик в ДНР.

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    15 июня 2026, 19:52 • Новости дня
    Украинские СМИ случайно подтвердили сборку БПЛА на киностудии имени Довженко

    Шарий: Украинские СМИ подтвердили сборку БПЛА на киностудии имени Довженко

    Украинские СМИ случайно подтвердили сборку БПЛА на киностудии имени Довженко
    @ Kamelot/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский блогер Анатолий Шарий увидел на фотографии СМИ с якобы уничтоженными уникальными костюмами из фильмов на киностудии имени Довженко крылья дронов FP-2.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале обратил внимание на публикацию украинского издания «Новое Время». Журналисты выпустили материал об «уничтожении тысяч уникальных нарядов» на киностудии имени Довженко. Однако на прикрепленных кадрах, по его словам, оказались запечатлены крылья дронов FP-2.

    Подобная оплошность прессы подтвердила давние опасения общественности. Выяснилось, что сборку военных аппаратов намеренно прячут в знаковых и культовых местах. «Правильно ли это? Ну не мне судить. А костюмы жалко», – прокомментировал ситуацию блогер.

    Ранее российская армия поразила цех по производству беспилотников на территории киевской киностудии имени Довженко.

    Из-за массированных ударов по военным целям жители украинской столицы столкнулись с временным прекращением подачи электроэнергии.

    Фото и видео ударов ВС России по объектам на Украине смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    16 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Эксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ

    Экономист Юшков: Ситуация, когда в Москве пропадет топливо, исключена

    Эксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ пытаются метить в установки первичной переработки нефти на МНПЗ для того, чтобы все дальнейшие процессы «встали». Но ситуация, когда в Москве в моменте пропадет топливо, исключена, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА.

    «Московский НПЗ – крупное предприятие, которое производит топливо для всего Московского региона. Когда оно строилось, комплекс был за пределами Москвы. Но город постепенно разрастался, и завод сначала оказался на черте, а потом и внутри столицы. Поэтому компания «Газпром нефть» сделала НПЗ образцово-показательным с минимальными выбросами в окружающую среду», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, МНПЗ крайне важен еще и потому, что находится буквально в центре огромного рынка сбыта. «Логистика минимальна: с завода топливо фактически сразу поступает потребителям. Если предприятие сократит производство, топливо придется везти издалека, что создаст дополнительные проблемы», – рассуждает собеседник. Эксперт допускает, что ВСУ пытаются метить в установки первичной переработки нефти для того, чтобы все дальнейшие процессы «встали», и нефтепродукты невозможно было бы получить.

    Но ситуация, когда в Москве в моменте пропадет топливо, исключена. «Во-первых, как правило, оборудование довольно быстро чинится и заменяется. Во-вторых, в резервуарах есть довольно большой объем топлива, который можно использовать во время проведения ремонтных работ. Наконец, НПЗ из соседних регионов смогут, что называется, подставить плечо», – уточнил Юшков.

    При этом ронимание населением механизмов, как работает топливная логистика, поможет избежать всплесков ажиотажного спроса на фоне ударов по нефтепереработке. «Допустим, на АЗС в день приезжала одна тысяча автомобилей. Если начинается паника, и на заправку приезжает уже две тысячи машин, то – даже при нормальном снабжении топливом – будут возникать перерывы в доставке. Это вызовет у населения еще большую тревогу. Но она безосновательна: на деле топливо не заканчивалось, просто начался аномальный спрос», – описал аналитик.

    Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он потушен.

    «Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

    МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.

    Комментарии (5)
    16 июня 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ

    Военный эксперт Кнутов: Атаке украинского дрона на МНПЗ помог сильный дождь

    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду их не всегда можно обнаружить с помощью даже РЛС. По-видимому, на это и был расчет противника в ударе по МНПЗ. Кроме того, ВСУ могли использовать тактику так называемых «звездных налетов», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА.

    «Противник ищет слабые места в системе противовоздушной обороны. В этом ему помогают американские спутники», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне он упомянул недавние сообщения СМИ, согласно которым украинские операторы дронов получают спутниковые изображения от компании Vantor через 15 минут после съемки. «Таким образом, они находят точки, через которые потенциально можно обойти ПВО, зенитно-ракетные комплексы, а также произвести отвлекающие маневры», – пояснил собеседник.

    Кроме того, противник все время что-то изобретает. «Так, на Украине отрабатывались вопросы применения беспилотников – в частности, Лелека-100 или Hornet – с метеорологических зондов, то есть с большой высоты. Происходит это следующим образом: аппараты несут на тросе, который потом отцепляется, дрон во время падения запускается, а когда оказывается непосредственно над объектом – атакует», – детализировал спикер.

    Есть несколько вариантов, как именно БПЛА смог долететь до Капотни. Так, Кнутов не исключает, что при атаке на Москву ВСУ использовали тактику так называемых «звездных налетов» – этот прием предполагает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений. «Дроны могут атаковать, в том числе с востока. Они находят свободные от ПВО зоны, пролетают между ними, заходят на восток, разворачиваются и идут на столицу», – описал эксперт.

    По его оценкам, это один из самых тяжелых для работы противовоздушной обороны приемов. В то же время, осложнили ситуацию и погодные условия. «БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду не всегда их можно обнаружить с помощью даже радиолокационных средств. По-видимому, на это и был расчет противника при ударе по МНПЗ», – допустил аналитик. Он также предположил, что украинская сторона использовала при налете продвинутые конструкции дронов, на которых к тому же установлены камеры, позволяющие видеть в дождь.

    Как бы то ни было, требуется предпринять ряд мер, чтобы исключить возможность повторения таких атак. «Важно уделить особое внимание не только малым, но и большим высотам, где могут летать метеорологические зонды противника. Кроме того, следует продолжать укреплять и развивать противовоздушную оборону. В Москве она достаточно хорошо поставлена, но в данном случае нужно идти по пути того, чтобы НПЗ и другие объекты имели свои малые мобильные группы ПВО», – заключил Кнутов.

    Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он уже потушен.

    «Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

    МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.

    Комментарии (13)
    16 июня 2026, 09:56 • Новости дня
    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных

    Каллас заявила об обучении российских военных в Китае для участия в СВО

    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские власти расширили санкционные списки против азиатских компаний и начали оценку последствий предполагаемого участия Пекина в подготовке бойцов для спецоперации на Украине.

    Европейский союз усиливает экономическое давление на Пекин из-за поддержки Москвы, передает Bloomberg.

    «Мы проверили сообщения о том, что китайские военные обучали российский военный персонал для участия в боях на Украине», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

    В понедельник европейские власти внесли в санкционные списки четыре азиатские компании. В перечень попали два китайских производителя и две гонконгские судоходные фирмы. Их обвиняют в якобы поставках компонентов для беспилотников и помощи в экспорте российской нефти.

    Ранее журналисты сообщали о« секретном обучении» около 200 российских специалистов в Китае в конце прошлого года. Тренировки якобы касались использования дронов. Министерство иностранных дел КНР категорически отвергло эти обвинения.

    Отношения между Брюсселем и Пекином остаются напряженными на фоне растущего торгового дисбаланса. Ожидается, что европейские лидеры обсудят избыточные промышленные мощности Китая в четверг, а в конце месяца пройдут переговоры представителей торговли двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила создать перечень помогающих российскому военно-промышленному комплексу китайских компаний.

    Европейский союз готовил ограничительные меры против Пекина за якобы поставку комплектующих для беспилотников.

    МИД КНР решительно осудил включение национальных предприятий в европейские санкционные списки.

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    16 июня 2026, 10:05 • Новости дня
    Пекин заявил о клевете Каллас в адрес китайских военных

    МИД КНР назвал клеветой заявления ЕС о помощи китайских военных России в СВО

    Пекин заявил о клевете Каллас в адрес китайских военных
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Заявления о якобы поддержке российских сил армией Китая в зоне специальной военной операции не соответствуют действительности и являются попыткой очернить страну, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Обвинения в участии китайских военных в конфликте на Украине лишены фактических оснований, сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга в Пекине.

    Дипломат ответил на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, которая ранее выступила с подобными обвинениями, передает ТАСС.

    «Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство», – подчеркнул Линь Цзянь.

    Пекин категорически отвергает любые домыслы о военном содействии России в рамках спецоперации. Представитель китайского внешнеполитического ведомства назвал подобные высказывания безосновательными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года власти КНР отвергли сообщения о планах отправки военного контингента на Украину.

    До этого украинский МИД вызвал посла Китая из-за слухов об участии граждан КНР в боевых действиях. В ответ Пекин выразил решительный протест против подобных необоснованных заявлений Киева.

    Комментарии (13)
    16 июня 2026, 10:38 • Новости дня
    Депутат из Ростовской области погибла в зоне спецоперации

    Депутат из Ростовской области Подкопаева погибла в зоне спецоперации

    Депутат из Ростовской области погибла в зоне спецоперации
    @ angelika_podkopaeva_

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский парламентарий и волонтер Ангелина Подкопаева погибла при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.

    Подкопаева являлась депутатом Щепкинского сельского поселения, сообщила администрация Аксайского района Ростовской области.

    «Администрация Аксайского района с прискорбием сообщает о трагической гибели депутата Щепкинского сельского поселения Ангелины Юрьевны Подкопаевой, погибшей при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», – заявили представители местных властей.

    Отмечается, что с 2015 года женщина трудилась в сфере культуры района. В 2021 году она стала депутатом, а с конца 2022 года до декабря 2025 года работала исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия», передает ТАСС.

    С первых дней спецоперации Подкопаева активно занималась сбором гуманитарной помощи и лично доставляла грузы военнослужащим.

    В январе 2026 года она подписала контракт с Вооруженными силами России и отправилась на передовую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти отслужившего в зоне спецоперации депутата Юрия Швыткина.

    В январе мэр Белгорода Валентин Демидов объявил о гибели главы городской управы Алексея Везенцева на передовой.

    В конце 2024 года при выполнении боевого задания погиб тюменский военный комиссар Родион Хабаров.

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    16 июня 2026, 12:49 • Новости дня
    Песков назвал условие для визита Зеленского в Москву

    Песков сообщил о готовности Москвы принять Зеленского для переговоров

    Песков назвал условие для визита Зеленского в Москву
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона открыта к диалогу с украинским лидером в Москве, если беседа будет носить ответственный характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В Кремле подчеркнули открытость к содержательному общению с украинским руководством, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российская сторона готова организовать полноформатную встречу.

    «И Зеленскому, вы знаете, что Путиным было, собственно, все сказано, все предложено. Было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно – собственно, киевскому режиму прекрасно известно о чем – то он всегда может приехать в Москву, где его примут», – заявил представитель Кремля.

    Также Песков прокомментировал возможность контактов лидеров двух государств на полях саммита G7. По его словам, официальных приглашений от Киева провести такие переговоры не поступало.

    Пресс-секретарь уточнил, что в настоящее время между Москвой и Киевом полностью отсутствуют официальные каналы связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о тайной просьбе Владимира Зеленского организовать личную встречу.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности приезда главы киевского режима в Москву в любой момент.

    Сам Зеленский отказался посещать российскую столицу для проведения переговоров.

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    16 июня 2026, 06:59 • Новости дня
    Солдат ВСУ после мятежа в Черниговской области перевели под Волчанск
    Солдат ВСУ после мятежа в Черниговской области перевели под Волчанск
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области Украины мобилизованные солдаты ВСУ подняли мятеж и застрелили нескольких инструкторов, их распределили по подразделениям на Волчанском направлении, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер».

    «В Черниговской области после мятежа на полигонах учебного центра «Десна» мобилизованных украинцев до окончания базовой военной подготовки распределили по подразделениям ВСУ, доукомплектовав, в частности, 57 омпбр и 127 отмбр на Волчанском направлении», – сообщил канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении войска ГВ «Север» продвигаются вглубь области и наносят удары по живой силе и технике ВСУ в районах Уланово, Марьино, Бачевска, сел Садки, Новая Сечь и поселка Хотень.

    В Шосткинском районе идут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, по позициям ВСУ у Бачевска и в районе Уланово нанесены удары ТОС российскими подразделениями РХБЗ.

    В Сумском районе российские штурмовики продвинулись на 19 участках до 500 м, бои продолжаются в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и окрестностях.

    В Краснопольском районе сохраняются стрелковые бои в лесных массивах, возле села Михайловка и вдоль железнодорожных путей к районному центру, российские штурмовые группы продвинулись до 600 м.

    На Харьковском направлении «Северяне» продолжают расширять полосу безопасности. Удары нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Лосевки, Митрофановки, Казачьей Лопани, Светличного, Липцов, Избицкого, Бугаевки, Варваровки, Колодезного и села Уды.

    Российские штурмовые подразделения ведут наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.

    На Волчанском направлении российские штурмовые подразделения продвинулись на девяти участках до 500 м, стрелковые бои продолжаются в селе Лосевка и лесных массивах Волчанского района.

    Допросы военнопленных показали, что многие украинские националисты держатся на позициях свыше 150 суток без нормального продовольственного и медицинского обеспечения.

    На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои в лесных массивах возле Петро-Ивановки и продвинулись на двух участках до 300 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области Украины мобилизованные солдаты ВСУ подняли мятеж и застрелили нескольких инструкторов, после чего бунт был подавлен.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 03:48 • Новости дня
    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на нефтебазе в Краснодарском крае
    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на нефтебазе в Краснодарском крае
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Возгорание произошло на нефтебазе в станице Полтавской после падения фрагментов дрона, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    В результате пожара в Красноармейском районе никто не пострадал. Для ликвидации огня оперативно привлекли 32 специалиста и семь единиц специальной техники, сообщил оперштаб в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее в Темрюкском районе Кубани в результате падения обломков дронов загорелся морской терминал.

    При возгорании от БПЛА на морском терминале в Краснодарском крае погиб человек.

    До этого фрагменты сбитого аппарата попали в многоквартирный жилой дом в Краснодаре. Весной аналогичный инцидент с падением частей БПЛА спровоцировал пожар на нефтебазе в пригороде Тихорецка.

    Комментарии (3)
    16 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Эксперт: Каллас озвучила страшилку о военном блоке России и Китая

    Китаист Маслов: На Западе раскручивают страшилку о военном блоке России и Китая

    Эксперт: Каллас озвучила страшилку о военном блоке России и Китая
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Между Россией и Китаем происходит постоянный обмен информацией. Говорить о том, что кто-то кого-то обучает, просто бессмысленно. Речь идет именно о взаимодействии, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Так он прокомментировал утверждения главы евродипломатии Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучали российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине.

    «Глава евродипломатии Кая Каллас, судя по всему, неправильно информирована о процессах, которые происходят в отношениях Москвы и Пекина», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. Он напомнил, что с 2013 года регулярно проходят учения сухопутных, воздушных и морских сил Россия и Китая.

    «Между странами идет постоянный обмен информацией. Говорить о том, что кто-то кого-то обучает, просто бессмысленно. Речь именно о взаимодействии», – подчеркнул собеседник. По его мнению, Каллас неслучайно выступила с заявлением об «обучении» китайскими военными российских военнослужащих.

    «На Западе широко раскручивается страшилка о том, что Москва и Пекин якобы готовятся к созданию военного блока. Прежде всего этим отличаются немецкие и британские эксперты. Тем самым, они обосновывают, почему необходимо усиливать НАТО, выделять дополнительные деньги. На этом фоне утверждение Каллас – на мой взгляд, нагнетание напряженности по всему миру», – детализировал востоковед.

    Он назвал реакцию Пекина на выпад Каллас абсолютно правильной. «Примечательно, что если раньше Китай тянул с заявлениями и отвечал очень гладко и мягко, то сейчас китайские дипломаты выступают оперативно и жестко. Дело в том, что им тоже надоел тот поток неправды, который льется в отношении внешней политики КНР», – заключил Маслов.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь опроверг слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучали российских коллег для участия в боевых действиях на Украине. «Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство», – заявил Линь.

    О том, что китайские военные якобы принимали участие в обучении российских войск, Каллас заявила по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, сообщает Bloomberg. «Мы тщательно оцениваем последствия», – отметила она, добавив, что в ходе обсуждения министры договорились ввести санкции против нескольких китайских организаций.

    В прошлом месяце агентство Reuters писало, что в 2025 году Китай якобы провел тайную подготовку примерно 200 российских военнослужащих, некоторые из которых затем вернулись в зону СВО. В материале указывалось, что обучение было в основном сосредоточено на использовании БПЛА и изложено в «российско-китайском соглашении на двух языках, подписанном высокопоставленными российскими и китайскими офицерами в Пекине 2 июля 2025 года».

    Пекин опроверг эти сообщения. «В вопросе украинского кризиса Китай последовательно придерживался объективной и беспристрастной позиции и прилагал усилия для содействия мирным переговорам», – отмечалось в комментарии МИД КНР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, указал на большое число лживых сообщений в западных изданиях.

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    16 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Лондон включил суда для перевозки СПГ в новые санкции против России
    Лондон включил суда для перевозки СПГ в новые санкции против России
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британские власти анонсировали очередной пакет ограничительных мер против России, который затронет суда для транспортировки сжиженного природного газа, сообщила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

    Британия 16 июня объявит о введении новых санкций в отношении России. Об этом говорится в заявлении канцелярии, подготовленном к саммиту Группы семи во французском Эвиане, передает ТАСС.

    Ограничения коснутся судов, перевозящих сжиженный природный газ. По данным британской стороны, число якобы связанных с Москвой судов в санкционных списках Лондона превысит 600 единиц. Кроме того, планируется расширить ограничения против компаний, подозреваемых в закупке западных технологий для российской армии.

    Власти Соединенного Королевства также намерены усилить давление на поставщиков из третьих стран. Речь идет об организациях, которые, по мнению Лондона, предоставляют России финансовые услуги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее правительство Британии запретило оказывать услуги для морских перевозок российского СПГ.

    В июле 2025 года Лондон расширил черный список связанных с Россией судов до 424 единиц.

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    15 июня 2026, 23:57 • Новости дня
    Захарова прокомментировала победу России в арбитражном суде в Гааге

    Захарова: Нам обещали «Гаагу» – мы ее получили

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение международного арбитражного суда в Гааге по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

    «Нам обещали «Гаагу» – мы ее получили», – написала Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия одержала убедительную победу в международном арбитраже в Гааге по делу о правах прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, сообщил МИД.

    Юрист Алексей Исполинов заявил о блистательной победе России в арбитраже и о тщательной подготовке аргументов по принадлежности Азовского моря и законности строительства Крымского моста.

    Ранее глава российской делегации Геннадий Кузьмин заявил об успешном представлении позиции России на слушаниях в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

    Пришедшие к власти на Украине после евромайдана украинские политики и чиновники неоднократно угрожали России Гаагским трибуналом.

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    16 июня 2026, 03:20 • Новости дня
    Власти Крыма начали выявление скрытых активов украинских олигархов

    Константинов: В Крыму начали выявление скрытых активов украинских олигархов

    Власти Крыма начали выявление скрытых активов украинских олигархов
    @ Владимир Константинов/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Крыма приступили к выявлению скрытых активов украинских олигархов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    «Большая часть активов, наиболее громких, выявлена и национализирована. Сейчас идет более тонкая работа по тем предприятиям, которые тщательно скрывались эти годы, меняли собственников. Работа идет скрупулезная, непростая, потому что часто бывают лжесобственники», – подчеркнул спикер.

    Константинов отметил, что украинские предприниматели рассматривали крымские активы исключительно как источник дохода. Он добавил, что они не инвестировали средства в развитие предприятий, а лишь регулярно вывозили полученную прибыль с территории полуострова, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации всех крупных объектов украинских олигархов.

    Власти региона направили на нужды участников специальной военной операции 4,5 млрд рублей от продажи этого имущества.

    Всего за последние годы в республике национализировали активы порядка 500 враждебно настроенных физических и юридических лиц.

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    16 июня 2026, 02:59 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о просьбе Ватикана и Израиля к России отвести войска из Киева

    Лукашенко: Ватикан и Израиль просили Россию отвести войска из Киева

    Tекст: Антон Антонов

    В первые дни конфликта на Украине Ватикан и израильские посредники обратились к России с просьбой отвести войска из Киева, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мне известно, что определенные стороны – и, возможно, Ватикан, а также израильские посредники – говорили, что, по их пониманию, (Владимир) Зеленский собирается подписать перемирие; именно это и легло в основу моего заявления», – сказал Лукашенко телеканалу Al Arabiya.

    Белорусский лидер добавил, что, несмотря на такие оценки и обращения, боевые действия не были остановлены, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что в первые дни противостояния на Украине советовал киевскому руководству пойти на соглашение, чтобы избежать потери территорий Донбасса.

    Лукашенко заявил, что международное сообщество пыталось убедить Москву остановить боевые действия, после чего российское командование вывело войска от Киева.

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