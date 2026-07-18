Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!9 комментариев
Карасин пообещал жесткий ответ на атаки ВСУ по мирным объектам
Карасин пообещал жесткий ответ Москвы на атаки ВСУ по складам Wildberries
Реакция Москвы на целенаправленные атаки украинских беспилотников по российской гражданской инфраструктуре и логистическим центрам будет максимально суровой и незамедлительной, заявили в Совете Федерации.
Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин прокомментировал последние действия украинских военных в своем Telegram-канале. «Уверен, что ответ не заставит себя ждать и будет жестким», – подчеркнул сенатор.
Парламентарий заявил, что «свинство киевской власти продолжает шириться». По его словам, теперь целью дронов становятся не только жилые дома, школы и исторические памятники, но и логистические центры компании Wildberries.
Сенатор назвал подобные атаки по социально значимым объектам проявлением современного нацизма. Оценивая происходящее, Карасин охарактеризовал действия киевских властей как позор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали. Позже пожарные ликвидировали сильное возгорание на складе маркетплейса в Тамбовской области. А руководство компании Wildberries пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по 2 млн рублей.