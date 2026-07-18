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«Герани» поразили объекты «Нафтогаза» в Полтавской и Харьковской областях
Удары реактивных дронов «Герань» пришлись по газодобывающим комплексам и технологическому центру скважинной комплектации в Харьковской и Полтавской областях, сообщили военкоры.
Вооруженные силы России атаковали газовую инфраструктуру Украины с помощью реактивных аппаратов «Герань», следует из сообщения в Max «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Целями стали стратегически важные промышленные площадки.
В Полтавской области огневому воздействию подвергся технологический центр скважинной комплектации «Базилевщина». Этот объект компании «Нафтогаз» располагается в поселке Селещина.
Кроме того, зафиксировано точное попадание по газодобывающему предприятию в Харьковской области. Данный комплекс также принадлежит украинской группе «Нафтогаз».
Ранее в пятницу Владимир Зеленский заявил, что объекты компании «Нафтогаз» получили серьезный ущерб в результате взрывов.
В начале июля компания «Нафтогаз» заявила о масштабных пожарах на добывающих площадках в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.
В конце июня пресс-служба предприятия подтвердила факт нанесения урона промышленным мощностям в центральной и восточной частях Украины.