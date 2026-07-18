Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.0 комментариев
Жертвами удара БПЛА стали семь сотрудников Wildberries в Котовске
В результате удара украинских беспилотников по логистическому центру Wildberries в Котовске погибли семь работников, еще 24 человека получили ранения, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.
«В ночь на 18 июля украинский неофашистский режим осуществил террористическую атаку на Котовск», – сообщил Первышов в «Максе».
БПЛА попали в логистический центр Wildberries. Жертвами удара стали семь сотрудников ночной смены Wildberries. По предварительной информации, ранения получили 24 человека. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в больницах Котовска и Тамбова.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, включая скорую помощь, пожарных и сотрудников правоохранительных органов. Открытое горение на территории склада было ликвидировано, однако тушение пожара продолжается.
Первышов также напомнил жителям о запрете на публикацию в интернете фото и видео с последствиями атак дронов и работой систем ПВО.
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