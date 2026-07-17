Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.0 комментариев
ВС России за неделю поразили 24 используемых в интересах ВСУ судна
В течение недели поражены 24 используемых в интересах ВСУ морских судна, в том числе 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера, сообщили в Минобороны.
Силами Черноморского флота за последние сутки уничтожены пять безэкипажных катеров ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты 68 управляемых авиабомб, семь снарядов американской РСЗО HIMARS, две крылатые ракеты большой дальности, а также 4661 беспилотник.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 183 156 беспилотников, 666 ЗРК, 30 183 танка и другие бронемашины, 1760 боевых машин РСЗО, 35 795 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 695 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, утром в пятницу ВС России поразили в портах Одессы и Черноморска цеха по сборке БПЛА и катер.
В четверг ВС России поразили в Киеве предприятие по производству БПЛА большой дальности, а также портовую инфраструктуру в Одесской области.
В среду российские военные нанесли групповые удары по портам Одессы, Черноморска и Днепро-Бугскому с поражением объектов портовой инфраструктуры.