Фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий

Tекст: Дарья Григоренко

«Только что прибыла в Киев с 11-м визитом на Украину в военное время», – заявила она, передает РИА «Новости».

Политик уточнила, что в ходе визита будут обсуждаться вопросы присоединения к европейским структурам и подготовка страны к предстоящему зимнему периоду. «Мы также обсудим присоединение и приготовления к зиме», – отметила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на дроны.

В июне текущего года европейский политик анонсировала перевод Киеву нового транша в размере 3,2 млрд евро.

В апреле Урсула фон дер Ляйен заявляла о планах направить на производство дронов 6 млрд евро из общего пакета помощи в 90 млрд евро.