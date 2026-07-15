Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.0 комментариев
Фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о своем прибытии в Киев, где планирует представить новые инициативы по интеграции военных индустрий Европейского союза и Украины.
«Только что прибыла в Киев с 11-м визитом на Украину в военное время», – заявила она, передает РИА «Новости».
Политик уточнила, что в ходе визита будут обсуждаться вопросы присоединения к европейским структурам и подготовка страны к предстоящему зимнему периоду. «Мы также обсудим присоединение и приготовления к зиме», – отметила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на дроны.
В июне текущего года европейский политик анонсировала перевод Киеву нового транша в размере 3,2 млрд евро.
В апреле Урсула фон дер Ляйен заявляла о планах направить на производство дронов 6 млрд евро из общего пакета помощи в 90 млрд евро.