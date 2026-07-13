Tекст: Алексей Дегтярёв

«В районе Красного Лимана украинские боевики сосредоточились на удержании занимаемых позиций, попыток вернуть утраченные рубежи и позиции стало кратно меньше», – сообщил Марочко в соцсетях, передает ТАСС.

Он также отметил, что украинские солдаты переодеваются в гражданскую одежду для побега из города.

Кроме того, за прошедшую неделю российские военные отбили все контратаки у Константиновки, заставив противника отступить с потерями. Линия обороны украинской армии в Харьковской области продолжает рушиться.

За минувшую неделю группировка войск «Запад» продемонстрировала наилучшие результаты, освободив семь населенных пунктов: пять в Харьковской области и два в ДНР. Общие потери Киева за неделю превысили 9,9 тыс. человек убитыми и ранеными, включая иностранных наемников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили пытавшуюся бежать из окружения у Красного Лимана роту украинских солдат. За минувшую неделю армия России освободила семь населенных пунктов. Неделей ранее потери вооруженных сил Украины составили более 10 тыс. военнослужащих и наемников.