ФСБ сорвала атаку дронов на военный аэродром в Саратовской области
Житель Саратовской области, готовивший атаку двумя FPV-дронами по военному аэродрому за вознаграждение в 1,5 млн рублей, задержан при подготовке запуска, сообщили в ФСБ.
ФСБ, Следственный комитет и Росгвардия предотвратили планировавшийся спецслужбами Украины теракт, агент пытался запустить два ударных FPV-дрона с гранатами по военному аэродрому в Саратовской области, указало ведомство, передает РИА «Новости».
Мужчину задержали с поличным, им оказался гражданин России 1972 года рождения. Установлено, что он был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. По заданию куратора он забрал из тайника два квадрокоптера, две гранаты РКГ-3, два детонатора, 600 г пластичного взрывчатого вещества и ретранслятор.
Дроны планировалось установить на расстоянии 10 км от военного аэродрома, затем активировать и скрыться. После выполнения задачи мужчина намеревался выехать за границу. По версии следствия, украинские кураторы через иностранные мессенджеры давали ему инструкции по сборке и настройке беспилотников, подключению к ним взрывных устройств и выбору места запуска.
Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что за атаку на аэродром фигуранту обещали не менее 1,5 млн рублей. Мужчине вменяется приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.
Задержанный полностью признал вину и показал следователям место тайника.
ФСБ до этого в марте задержала жителя Владимирской области по подозрению в подготовке подрыва российской военной авиатехники по указанию украинских спецслужб.
В 2025 году в Саратовской области ФСБ предотвратила теракт против местного чиновника, организованный завербованным на Украине агентом.