Шойгу призвал Украину вернуться к внеблоковому и безъядерному статусу
Шойгу на встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Бишкеке заявил, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам, зафиксированным в декларации о ее государственном суверенитете от 1990 года, передает РИА «Новости».
«Яркий пример политики двойных стандартов - украинский кризис. Здесь наша позиция изменений не претерпела. Устойчивый мир возможен только в случае устранения всех первопричин конфликта, как это не раз подчеркивал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», – сказал Шойгу.
Секретарь Совбеза также отметил, что Россия продолжит добиваться международно-правового признания возвращения территорий в свой состав. Кроме того, Москва намерена обеспечивать права и свободы человека на этих территориях.
