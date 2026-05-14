Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.0 комментариев
Мантуров заявил о росте экспорта продукции российского машиностроения
Экспорт продукции российского машиностроения увеличился за прошлый год на 28%, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Мантуров заявил, что объем реализованной за рубежом техники значительно увеличился, передает РИА «Новости».
На съезде Союза машиностроителей он привел конкретные данные. «Показательной является динамика экспорта изделий российского машиностроения, объем которого в прошлом году увеличился на 28%», – отметил политик.
Российское оборудование активно применяется при возведении атомных электростанций и других объектов генерации энергии. При этом предприятия оборонного сегмента успешно развивают направление диверсификации производственных мощностей.
Мантуров подчеркнул, что заводы продолжают наращивать выпуск мирных товаров даже на фоне выполнения задач спецоперации. По оценке вице-премьера, доля продукции гражданского назначения в машиностроении уже превысила 30%, и этот показатель имеет огромный потенциал для дальнейшего роста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Денис Мантуров доложил о превышении тридцатипроцентной доли гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Президент России Владимир Путин назвал хорошими результаты работы отечественных обрабатывающих отраслей по итогам прошлого года.
Неделей ранее глава государства отметил позитивный рост выпуска гражданских изделий госкорпорации «Ростех».