Песков заявил об успешной работе социальных лифтов в России
Кадровые перестановки в руководстве Белгородской и Брянской областей продемонстрировали успешное функционирование государственных программ подготовки управленцев и ветеранов спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил об успешном функционировании систем карьерного продвижения в стране, передает РИА «Новости».
«Работают социальные лифты, работают программы подготовки кадров. Особенно это, конечно, программа по работе, усовершенствованию навыков участников СВО – наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими», – подчеркнул представитель Кремля.
Днем ранее глава государства принял отставки руководителей Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области стал Егор Ковальчук, а Белгородской – Александр Шуваев.
Оба новых руководителя прошли профильную подготовку. Ковальчук является выпускником «школы губернаторов» и с 2024 года возглавлял правительство Луганской народной республики. Шуваев носит звание Героя России, имеет опыт участия в спецоперации на Украине и обучался во втором потоке программы «Время героев».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.
Глава государства также назначил Александра Шуваева врио руководителя Белгородской области.
Политолог Павел Данилин назвал данные кадровые решения ставкой на людей с боевым и управленческим опытом.