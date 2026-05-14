Белый дом: США и Китай договорились сохранить открытым Ормузский пролив
Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе встречи достигли понимания, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, в том числе для потока энергоносителей, заявили в Белом доме.
«Обе стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для свободного потока энергоносителей», – отмечается в заявлении пресс-пула Белого дома.
Кроме того, главы государств затронули вопросы экономического взаимодействия. Обсуждалось расширение доступа американского бизнеса на китайский рынок, а также увеличение объема инвестиций из КНР в экономику США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Вашингтон и Тегеран договорились о постепенном снятии ограничений на проход судов через Ормузский пролив.
Месяцем ранее американский президент Дональд Трамп пообещал разобраться со скоплением нефтетанкеров в данном регионе.
В начале весны Министерство иностранных дел Китая призвало прекратить военные действия для обеспечения безопасности мирового судоходства.