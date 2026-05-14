  • Новость часаВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Закат «Грузинского легиона» предвещает финал наемничества в ВСУ
    Эксперт назвал ключевое в переговорах Си Цзиньпина и Трампа
    Арестованный Ермак понадеялся на помощь друзей с залогом
    Авиационный двигатель ПД-8 прошел все испытания
    Нанесены мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    Си Цзиньпин сделал прямое предупреждение Трампу
    Экс-главу офиса Зеленского Ермака арестовали
    США заморозили ротацию войск в Европе
    Посчитана доля называющих себя православными россиян
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    17 комментариев
    14 мая 2026, 13:12 • Новости дня

    Белый дом: США и Китай договорились сохранить открытым Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе встречи достигли понимания, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, в том числе для потока энергоносителей, заявили в Белом доме.

    Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе встречи пришли к единому мнению относительно статуса Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    В Белом доме заявили, что маршрут должен оставаться доступным для транзита энергоресурсов.

    «Обе стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для свободного потока энергоносителей», – отмечается в заявлении пресс-пула Белого дома.

    Кроме того, главы государств затронули вопросы экономического взаимодействия. Обсуждалось расширение доступа американского бизнеса на китайский рынок, а также увеличение объема инвестиций из КНР в экономику США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Вашингтон и Тегеран договорились о постепенном снятии ограничений на проход судов через Ормузский пролив.

    Месяцем ранее американский президент Дональд Трамп пообещал разобраться со скоплением нефтетанкеров в данном регионе.

    В начале весны Министерство иностранных дел Китая призвало прекратить военные действия для обеспечения безопасности мирового судоходства.

    13 мая 2026, 09:54 • Новости дня
    Европейские лидеры отказались извиняться перед Трампом за критику

    NYT: Лидеры ЕС массово отказываются извиняться перед Трампом из-за Ирана

    Европейские лидеры отказались извиняться перед Трампом за критику
    @ Chris Kleponis/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Политики в Европе переняли тактику американского лидера, публично критикуя действия США в Иране и категорически отказываясь брать свои слова обратно, отмечает The New York Times.

    Европейские лидеры все чаще прибегают к излюбленной тактике президента США Дональда Трампа, отказываясь извиняться за критику американской политики в Иране, пишет The New York Times.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что иранские переговорщики «унизили» Соединенные Штаты, после чего Пентагон внезапно объявил о выводе пяти тысяч военных из ФРГ.

    В ответ на вопросы журналистов о возможном расколе с Вашингтоном канцлер ФРГ признал наличие разногласий, но извиняться не стал.

    «У нас другой взгляд на эту войну, это не секрет. Я в этом не одинок», – подчеркнул Мерц в интервью каналу ARD. При этом он добавил, что не отказывается от трансатлантического сотрудничества и работы с Трампом.

    Аналогичную позицию занимают и другие мировые лидеры, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони и главу британского правительства Кира Стармера.

    Мелони назвала «неприемлемой» критику Трампа в адрес папы римского Льва XIV, который также осудил действия США и Израиля. Позже итальянский премьер подтвердила свою позицию после встречи с госсекретарем Марко Рубио, отметив важность защиты национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал действия США на Ближнем Востоке.

    Глава Белого дома в ответ распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила солидарность с папой римским Львом XIV после резких высказываний американского лидера.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 23:11 • Новости дня
    Иран выдвинул США пять условий для продолжения переговоров

    Агентство Fars сообщило о пяти условиях Ирана к США для продолжения переговоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран не вступит во второй раунд переговоров с США без выполнения пяти условий, укрепляющих доверие к Вашингтону.

    Источник агентства Fars подчеркнул, что заявленные Bраном предварительные условия являются минимальными гарантиями для начала любых переговоров с США.

    Пять предварительных условий Ирана для американской стороны включают прекращение огня на всех фронтах, особенно в Ливане», отмену антииранских санкций, освобождение заблокированных иранских денег, возмещение ущерба, причиненного войной и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

    Иран также заявил пакистанскому посреднику, что продолжающаяся морская блокада в аравийском море и Оманском заливе после прекращения огня усилила представление о ненадежности переговоров с США.

    По словам источника, набор этих условий определен исключительно в рамках создания минимального доверия для возвращения к переговорному процессу, и Тегеран считает, что без практической реализации этих условий не будет возможности вступить в новый раунд.

    Иран выдвинул эти пять предварительных условий в ответ на предложение США из 14 пунктов, которое, по словам источников, было полностью односторонним и отвечало интересам Вашингтона.

    По словам источников, в своем предложении американцы пытались путем переговоров достичь целей, которых они не достигли войной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз расширил зону операций в Ормузском проливе. Иран также потребовал через арбитраж в Гааге компенсацию от США за атаки. При этом СМИ сообщили, что президент США в последние дни все серьезнее рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

    Комментарии (2)
    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Иран подал иск против США в арбитражный суд Гааги

    Иран потребовал через арбитраж в Гааге компенсацию от США за атаки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд в Гааге зарегистрировал иск Ирана к США по поводу атак на ядерные объекты и введения санкций, а также угроз применения силы.

    Правительство Ирана подало иск против СШАв арбитражный суд в Гааге. Причиной названы военная агрессия в отношении иранских ядерных объектов, введение экономических санкций и угрозы применения силы. В сообщении агентства Mizan подчеркивается, что жалоба была связана с нарушением США международных обязательств в ходе так называемой 12-дневной войны, когда в июне 2025 года произошел военный конфликт Израиля при участии США против Ирана, отмечает РИА «Новости».

    Документ был официально зарегистрирован. Иск подан в соответствии с Алжирскими соглашениями 1981 года, которые предполагают создание международного арбитражного трибунала для разрешения споров между Ираном и США, а также отказ Вашингтона от вмешательства во внутренние дела Тегерана.

    Иран требует, чтобы арбитраж обязал США прекратить любое вмешательство во внутренние дела страны и полностью компенсировать причиненный ущерб как прямого, так и опосредованного характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи заявил, что Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае атаки США.

    Также во вторник СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп в последние дни все серьезнее рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

    Ранее министерство юстиции Соединенных Штатов инициировало процедуру изъятия судов Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана. 

    Комментарии (8)
    11 мая 2026, 16:53 • Новости дня
    Токаев заявил о готовности Казахстана решить иранскую ядерную проблему

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Астана готова оказать помощь в урегулировании вопросов вокруг ядерной программы Тегерана после достижения соответствующих международных договоренностей, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Президент республики Касым-Жомарт Токаев обсудил эту тему на встрече с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой, передает ТАСС. Итоги двусторонних переговоров официально подвела пресс-служба казахстанского лидера.

    «Глава государства выразил готовность Казахстана в порядке доброй воли содействовать решению иранской ядерной проблематики в случае достижения соответствующих международных договоренностей и перевода данного вопроса в практическую плоскость», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отказался выполнять требование США о демонтаже ядерных объектов в рамках предложенного Вашингтоном мирного урегулирования.

    Комментарии (2)
    13 мая 2026, 09:47 • Новости дня
    Разведка США доложила о сохранении ракетного арсенала Ирана

    Секретные отчеты подтвердили сохранение большей части ракетного потенциала Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки заявлениям Вашингтона о полном разгроме противника, иранские вооруженные силы вернули оперативный контроль над 30 из 33 ракетных баз вдоль Ормузского пролива, отмечает The New York Times.

    Секретные оценки американских спецслужб свидетельствуют о восстановлении иранского военного потенциала, пишет The New York Times.

    Выяснилось, что Тегеран контролирует около 70% своих довоенных запасов ракет и мобильных пусковых установок. Кроме того, военные вернули доступ к 90% подземных хранилищ по всей стране.

    Данные разведки прямо противоречат публичным заверениям руководства Соединенных Штатов об уничтожении угрозы.

    Ранее американский лидер заявлял: «Ракеты Ирана разбросаны, и у страны ничего не осталось в военном смысле». Однако в Белом доме продолжают настаивать на полном разгроме иранской армии.

    Американское командование столкнулось с серьезной нехваткой боеприпасов, включая крылатые ракеты и системы перехвата. Военные были вынуждены экономить бетонобойные бомбы для возможных конфликтов в Азии, поэтому пытались лишь запечатать входы в иранские бункеры. Восполнение потраченных арсеналов займет долгие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о полном уничтожении иранских ракет.

    При этом сообщалось, что иранские военные оперативно восстанавливают поврежденные подземные бункеры. Тегеран приступил к расчистке заблокированных входов на ракетные базы.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Лавров: Европа стала главной жертвой кризиса в Ормузском проливе
    Лавров: Европа стала главной жертвой кризиса в Ормузском проливе
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны понесут самые тяжелые экономические потери в случае обострения ситуации вокруг Ормузского пролива из-за дорогого американского газа и затрат на киевский режим, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Наверное, Европа будет наиболее пострадавшей от кризиса в Ормузском проливе», – сказал дипломат индийскому телевидению, передает RT.

    Министр пояснил, что отказ от российских энергоносителей вынуждает европейцев покупать значительно более дорогой сжиженный газ у США. Дополнительным бременем для бюджетов становятся сотни миллиардов евро, которые направляются на Украину.

    Кроме того, руководитель МИД указал на отсутствие у западных политиков привычки соблюдать договоренности. По его словам, Соединенные Штаты целенаправленно загоняют европейские государства в глубокий энергетический и продовольственный кризис.

    В начале мая главы МИД России и Катара обсудили обстановку в Ормузском проливе. Сергей Лавров обвинил западные страны в использовании нечистоплотных методов для попыток запретить покупать российскую нефть.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    Иран в десять раз расширил зону операций в Ормузском проливе

    КСИР: Иран в десять раз расширил зону операций в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран десятикратно увеличил зону своих операций в Ормузском проливе, сообщил заместитель командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Мохаммад Акбарзаде.

    «В настоящий момент в рамках нового плана границы Ормузского пролива существенно расширились... Иными словами, Ормузский пролив стал «больше», превратившись в обширную оперативную зону», – цитирует Акбарзаде агентство Tasnim, передает РИА «Новости».

    Ранее Иран ограничивал свои операции участком длиной до 30 морских миль – от острова Ормуз до острова Хенгам. По словам Акбарзаде, теперь речь идет о зоне в 200-300 морских миль, которая включает акваторию от побережья портового города Джаск на востоке до районов западнее островов Кешм и Большой Томб.

    Газета Financial Times писала, что власти Ирана активно задействуют так называемый москитный флот для контроля в Ормузском проливе.

    В начале мая Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Иран пригрозил обогатить уран до 90% при атаке США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае атаки США, заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи.

    Резаи заявил, что Иран может рассмотреть возможность обогащения урана до 90% в случае атаки со стороны США, передает РИА «Новости».

    По его словам, «одним из вариантов, которые есть у Ирана в случае повторного нападения со стороны США, может быть обогащение урана до 90%. Мы изучим этот вопрос в парламенте», – написал он в соцсети.

    Ранее канал CNN сообщал, что президент США серьезно рассматривает возможность возобновления военных действий на Ближнем Востоке.

    Власти Ирана подчеркивают: на момент ударов США и Израиля 28 февраля, Тегеран не занимался обогащением урана, это подтвердил официальный представитель МИД Исмаил Багаи.

    Ядерные объекты Ирана, где размещаются мощности по обогащению урана, уже неоднократно становились целью ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал CNN сообщил о планах Дональда Трампа возобновить военные операции против Ирана.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи пообещал продолжить обогащение урана даже в случае войны.

    Тегеран пригрозил нанести ответный удар по американским базам в Персидском заливе при нападении Вашингтона.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 07:27 • Новости дня
    CNN сообщил о планах Трампа возобновить удары по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в том, как Тегеран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

    Президент США Дональд Трамп все чаще выражал недовольство позицией Тегерана на переговорах и в последние дни стал серьезнее обсуждать возможность возобновления масштабных военных операций против Ирана, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNN.

    По информации телеканала, отдельные помощники Трампа отмечали, что глава государства за последние недели стал более склоняться к идее военных действий. Причиной стал рост напряженности вокруг Ормузского пролива, который Иран частично заблокировал, а также внутренние разногласия среди иранского руководства, мешающие компромиссам в ядерных переговорах.

    В администрации США обсуждаются различные подходы: представители Пентагона предлагают точечные удары, чтобы усилить давление на Тегеран и вынудить его к уступкам. В то же время часть советников считает необходимым дать шанс дипломатии и продолжать переговоры.

    В понедельник Трамп провел встречу с командой по вопросам национальной безопасности в Белом доме, где рассматривались возможные сценарии дальнейших действий по отношению к Ирану. По данным источников CNN, окончательное решение не будет принято до его визита в Китай, запланированного на вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет заявил о готовности США к возобновлению крупномасштабных военных операций против Ирана.

    Президент США предупредил Тегеран о возможном нанесении ударов из-за отсутствия мирного соглашения.

    Американский лидер выразил готовность к быстрому нападению на исламскую республику вопреки сомнениям своих советников.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 14:26 • Новости дня
    Премьер Катара заявил о попытках убедить США завершить конфликт с Ираном

    Премьер Катара Аль Тани убеждал США завершить конфликт с Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Катара подчеркнул, что во время визита в Вашингтон, он убеждал США, что затягивание военных действий против Ирана не отвечает интересам ни одной из сторон.

    Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что во время визита в США пытался убедить американскую администрацию завершить конфликт с Ираном, передает РИА «Новости». Аль Тани провел в Вашингтоне переговоры с вице-президентом США Джеймсом Ди Вэнсом.

    На пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом премьер Катара заявил: «Я разъяснил американской стороне последствия военных действий и то, что их затягивание не отвечает ничьим интересам». Он отметил, что действия в Ормузском проливе не способствуют снижению напряженности.

    Аль Тани добавил, что США положительно воспринимают посреднические усилия Пакистана по урегулированию ситуации с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Bloomberg сообщил о первом проходе катарского СПГ-танкера через Ормузский пролив с начала конфликта США и Израиля с Ираном.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее провел телефонный разговор с премьер-министром Катара для обсуждения состояния дипломатических контактов с Вашингтоном. Позже стало известно, что Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае атаки со стороны США.

    Комментарии (0)
    13 мая 2026, 23:23 • Новости дня
    Вэнс раскрыл главное требование Трампа к Ирану

    Вэнс заявил о стремлении США не допустить появления ядерного оружия у Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американская сторона на переговорах с Ираном стремится выполнить главное требование Дональда Трампа по ядерной проблеме.

    По словам Вэнса, диалог направлен на обеспечение безопасности и предотвращение появления ядерного оружия у Тегерана, передает РИА «Новости».

    «Основной вопрос: достигнем ли мы достаточного прогресса, чтобы соблюсти красную линию президента. Она очень простая. Он должен чувствовать уверенность, что у нас будет защищенность, в частности, чтобы Иран никогда не обладал ядерным оружием», – заявил Вэнс.

    Вице-президент США отметил наличие прогресса в текущих контактах. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты пытаются вести продуктивные переговоры и считают, что участники диалога добиваются результатов, хотя вопрос о преодолении необходимого порога остается открытым.

    Ранее президент США заявил о согласии Тегерана не обладать ядерным оружием.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал достигнутый прогресс в переговорах недостаточным из-за ядерного вопроса.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 07:11 • Новости дня
    США сосредоточили возле Ирана более 20 боевых кораблей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка американских ВМС вблизи Ирана составляет более 20 боевых кораблей, сообщила информационная служба Военно-морского института США.

    Группировка американских ВМС у берегов Ирана сейчас насчитывает более 20 боевых кораблей, передает «Интерфакс» со ссылкой на информационную службу Военно-морского института США. В Аравийском море на боевом дежурстве находятся два авианосца – USS Abraham Lincoln и USS George H. W. Bush, а также три крупных десантных корабля, 13 ракетных эсминцев, два боевых корабля прибрежной зоны и несколько минных тральщиков. В Красном море патрулирует еще один ракетный эсминец.

    Американские корабли участвуют в операции по блокаде торговых судов, которые, по данным США, связаны с Ираном и направляются в иранские порты или выходят из них. Блокада проводится в Оманском заливе.

    Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщает, что с начала блокады американские военные моряки перехватили 62 торговых судна, имеющих отношение к Ирану. Ранее в CENTCOM заявляли, что ВМС США сумели предотвратить выход ряда судов из иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США подтвердило продолжение морской блокады Ирана.

    Американские военные перехватили более 60 торговых судов.

    Истребитель США атаковал иранский танкер при попытке прорыва оцепления.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 10:39 • Новости дня
    Моди призвал школы Индии перейти на дистанционное обучение ради экономии

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил временно перевести школьные занятия в онлайн-формат, связав эту меру с острым топливным дефицитом из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает РИА «Новости» со ссылкой на канал NDTV, премьер-министр Индии Нарендра Моди на выступлении в Хайдарабаде призвал школы страны перейти на дистанционное обучение ради экономии топлива.

    «Я также обращаюсь к школам с просьбой на некоторое время организовать занятия онлайн», – заявил он.

    По данным телеканала, Моди ранее в понедельник предложил фактически вернуть часть ограничений эпохи пандемии COVID-19. Он призвал жителей работать из дома, сократить потребление бензина, воздержаться от покупки золота и от заграничных поездок, подчеркнув, что такие шаги помогут снизить расход энергоресурсов.

    Телеканал отмечает, что индийский премьер связал свои предложения с обострением ситуации вокруг Ирана, приведшей к фактической блокировке Ормузского пролива, через который идет почти половина поставок сырой нефти и около 60% СПГ в Индию. Страна импортирует почти 85% необходимого объема нефти, и резкий рост мировых цен уже ударил по стоимости топлива и промышленной продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава индийского правительства Нарендра Моди посоветовал населению сократить потребление энергоресурсов и отказаться от зарубежных поездок на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Министерство судоходства Индии сообщило о блокировке около 40 судов с нефтью, СПГ и другими стратегическими грузами в Ормузском проливе из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее газовоз MT Sarv Shakti с партией СПГ и 20 членами экипажа на борту пересек Ормузский пролив по пути в индийский порт Вишакхапатнам.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 00:17 • Новости дня
    Сенат США отклонил резолюцию о завершении войны с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Верхняя палата американского парламента с перевесом в один голос заблокировала инициативу, требующую немедленно остановить вооруженное противостояние с Ираном.

    Американские законодатели отклонили проект резолюции о завершении операции против Ирана, передают «Вести». Против принятия документа выступили 50 сенаторов, тогда как инициативу поддержали 49 политиков.

    Почти все представители Демократической партии отдали голоса за завершение кампании. Единственным исключением в их рядах стал Джон Феттерман. При этом к демократам присоединились трое республиканцев: Рэнд Пол, Лиза Мурковски и Сьюзан Коллинз.

    Накануне голосования вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс рассказал о текущем взаимодействии с Тегераном. «США вовлечены в очень агрессивный дипломатический процесс», – заявил политик.

    Ранее администрация президента США оповестила законодателей о завершении силовой операции против Ирана.

    Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал данное заявление бредом.

    Президент США отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военных действий.

    Комментарии (0)
    12 мая 2026, 10:09 • Новости дня
    Эстония столкнулась с задержками поставок боеприпасов для HIMARS

    США временно приостановили поставки боеприпасов для HIMARS в Эстонию

    Tекст: Мария Иванова

    Переориентация Пентагона на иранское направление лишила Таллин своевременных поставок американских снарядов для комплексов HIMARS и вынудила пересмотреть планы армейского перевооружения.

    Эстония столкнулась с задержками в поставках боеприпасов для артиллерийских ракетных комплексов HIMARS из США, передает РИА «Новости».

    Информацию подтвердил командующий силами обороны балтийской республики Андрус Мерило.«Сегодня, к сожалению, сложилась такая ситуация, что в связи с событиями на иранском  направлении Соединенные Штаты временно приостановили поставки боеприпасов для HIMARS. К сожалению, это затрагивает и нас», – заявил Мерило.

    Командующий отметил, что не готов спекулировать о сроках возобновления поставок. Телеканал ERR добавляет, что помимо увеличения сроков, выросли и цены на вооружение. Из-за этого Таллин отказался от планов закупить новые боевые машины пехоты CV90 Mark IV на замену старым моделям.

    Ранее газета Financial Times сообщала, что Пентагон предупредил ключевых европейских союзников, включая Британию, Польшу и страны Балтии, о возможных длительных задержках поставок вооружений. США вынуждены сместить приоритеты на восполнение собственных арсеналов, истощенных в результате конфликта вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон уведомил европейские страны о длительных задержках поставок американского оружия из-за военной операции против Ирана.

    Власти США заморозили передачу снарядов для реактивных систем залпового огня балтийской республике до завершения обострения на Ближнем Востоке.

    Глава эстонского оборонного ведомства Ханно Певкур выразил намерение добиться от Вашингтона увеличения поставок ракетных комплексов в качестве компенсации.

    Комментарии (0)
    Главное
    На Украине вводили неизвестные препараты российским военнопленным
    Мирошник: Ермак может попытаться слить Зеленского компроматом
    Грузия заявила об «эстонизации Евросоюза»
    Премьер Латвии ушла в отставку из-за раскола коалиции
    Пашинян испугался резать торт в виде карты Армении
    Найден подорвавшийся на японской мине пароход «Князь Горчаков»
    Челябинские ученые раскрыли тайну расположения древнего Аркаима

    Почему Россия не наращивает добычу нефти

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Перейти в раздел

    Закат «Грузинского легиона» предвещает финал наемничества в ВСУ

    Самое знаменитое и скандальное наемническое формирование ВСУ – так называемый «Грузинский легион» – расформировано. Таким стал бесславный конец наиболее русофобски настроенных иностранных наемников на Украине. Почему киевский режим признал бесполезным существование «легиона» – и какую злую шутку сыграла с грузинскими боевиками их страсть к самопиару? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации