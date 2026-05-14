Российский предприниматель потребовал через суд снять канадские санкции

Российский предприниматель Мишин потребовал через суд снять канадские санкции
Российский коммерсант Никита Мишин направил иск против канадского внешнеполитического ведомства, требуя отменить введенные два года назад необоснованные ограничительные меры.
Заявление было подано на прошлой неделе, передает РИА «Новости».
Истец заявляет, что Оттава в 2024 году по ошибке внесла его в санкционные списки. Описывая последствия ограничений, бизнесмен заявил: «Они сродни наказаниям для преступников».
Предприниматель просит канадское правительство пересмотреть многочисленные обращения об отмене введенных мер. Известно, что рестрикции против Мишина начали действовать якобы за участие в Гайдаровском научном форуме в 2019 году и во встрече попечительского совета МГУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года власти Канады расширили санкционные списки в отношении России.
Накануне Европейский суд постановил снять ограничения с российского предпринимателя Михаила Гуцериева.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил право представителей крупного бизнеса оспаривать санкции в судах.