Песков отреагировал на снятие санкций с Фридмана

  • Новость часаГуцул обвинила охрану Санду в применении грубой силы к мирным жителям Гагаузии
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    Как советские солдаты спасли Одессу от полного разрушения
    Политолог объяснил заявление Зеленского о плане нового контрнаступления
    Гагаузия пригрозила обратиться к России в случае ввода войск Молдавии
    На кладбищах в США увеличилось число могил убитых на Украине наемников
    Из закона о мобилизации на Украине решили убрать демобилизацию и ротацию
    Захарова объяснила, зачем НАТО строит центры у границ России
    Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о «Северных потоках»
    Китай резко ответил на претензии США из-за дружбы с Россией
    НАТО запланировало разместить штаб сухопутных войск в 140 км от границы с Россией
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Русская культура на Украине как трагически упущенная возможность

    Федеративная республика Украина, где в одних регионах говорили бы на западноукраинском, в других – на русском, в третьих – на румынском или венгерском, могла бы явить пример прагматичного государства, которое существует в интересах своих граждан. Но она стала примером прямо противоположного.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Вышвырнуть нацистов из Одессы – как это сделали 80 лет назад

    10 апреля 1944 года Красная армия освободила Одессу от оккупантов. Немцы и румыны в свое время потратили немало сил, чтобы захватить жемчужину Черного моря. И уходить «по-хорошему» они, естественно, не собирались.

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    Борис Акимов Борис Акимов Как убить в себе бюрократа

    Глава крупнейшей корпорации обнаружил, что на окно его огромного офиса на каком-то очень высоком этаже небоскреба накакала птичка. Он сделал все нужные распоряжения. Прошло полгода, прежде чем промышленные альпинисты наконец-то добрались до его окна...

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    10 апреля 2024, 12:57 • Новости дня

    Песков отреагировал на снятие санкций с Фридмана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Представители крупного бизнеса реализуют свои возможности оспаривать санкции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о решении суда ЕС снять санкции с бизнесмена Михаила Фридмана.

    Отвечая на вопрос о том, видит ли Кремль позитив или признаки здравого смысла в решении суда ЕС о снятии санкций с Петра Авена и Михаила Фридмана, Песков отметил, что не видит ни того, ни другого, передает РИА «Новости».

    Каждый случай нужно воспринимать отдельно, представители крупного бизнеса могут оспаривать санкции в судах, и они реализуют эти возможности, заключил представитель Кремля.

    Напомним, Европейский суд общей юрисдикции (ЕСОЮ) удовлетворил иски Авена и Фридмана к Совету ЕС об отмене санкций, введенных против них в рамках пятого пакета санкций.

    9 апреля 2024, 21:17 • Новости дня
    Раскрыт размер гонорара Пугачевой в Европе

    Концертный директор Лавров рассказал, что Пугачева попросила за один концерт в Германии 50 тыс. евро

    Раскрыт размер гонорара Пугачевой в Европе
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Алла Пугачева запросила 50 тыс. евро за один концерт в Германии, гастроли по Европе запланированы на осень, сообщил концертный директор Сергей Лавров.

    Лавров рассказал News.ru, что Пугачева поедет в тур по Европе не ради денег, потому что запрошенный гонорар слишком скромный для певицы ее масштаба, она просто хочет «доказать всем в России», что способна еще гастролировать и выступать, передает Ura.ru.

    Продюсер сомневается, что Пугачева сможет реализовать задуманное, потому что она «едва ходит». Кроме того, ей необходимы музыканты, которые от нее ушли, почти половина доходов от гастролей в Европе уходит на налоги, особенно НДС, который значительно выше, чем в России, необходимо оплатить аренду, услуги организаторов, техническое оснащение.

    Ранее сообщалось, что Пугачева 1 марта выпустила первый за 16 лет альбом под названием «P.S.».

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    9 апреля 2024, 13:40 • Новости дня
    Ракетным ударом в ДНР поражен украинский поезд с подкреплением ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Железнодорожный состав с подкреплением ВСУ поражен ракетным ударом в районе Константиновки в подконтрольной Украине части ДНР, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, ВС России нанесли ракетный удар по ж/д составу с резервистами ВСУ, направлявшимися в Дружковку. Источник добавил, что в том же районе также поражены были несколько скоплений пехоты ВСУ.

    Ранее ВС России поразили военный эшелон в Харьковской области.

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    9 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    Экономист: Москва лишает Кишинев возможности перекрыть финансирование Гагаузии

    Экономист Лизан: Оплата зарплат бюджетникам через ПСБ обеспечит Гагаузии независимость от молдавской финансовой системы

    Экономист: Москва лишает Кишинев возможности перекрыть финансирование Гагаузии
    @ t.me/psbbank

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если бюджетники Гагаузии начнут получать деньги через Промсвязьбанк (ПСБ), Кишинев лишится финансового рычага давления на Комрат. Россия таким образом укрепляет самостоятельность автономии и формирует коалицию против Санду, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее в ПСБ сообщили, что откроют счета для бюджетников и пенсионеров Гагаузии.

    «Скорее всего, мы увидим связь, аналогичную той, что уже налажена между Россией и Приднестровьем. Финансовая система последнего уже интегрирована с Москвой. В Комрат, видимо, деньги будут поступать из России. Причем на ПСБ завяжут и внешнюю торговлю автономии», – полагает экономист и политолог Иван Лизан.

    «Но тут важно другое – если бюджетникам Гагаузии зарплаты будут платить через ПСБ, то это лишит Кишинев возможности перекрыть Комрату финансовые потоки в контексте оплаты труда. Опция «а мы не дадим вам денег» просто перестанет работать», – обращает внимание спикер.

    «Таким образом, Гагаузия формально становится независимой от молдавской финансовой системы. Уже сейчас у автономии налажена торговля с Россией в особом порядке и обсуждается вопрос поставок газа на специальных условиях», – перечисляет аналитик.

    «И что в этих условиях может сделать Кишинев? Ввести войска или арестовать башкана? Но тогда рейтинги Гуцул взлетят просто до небес. На этом фоне я бы еще напомнил о недавнем визите Илана Шора в Москву», – акцентирует собеседник.

    «Складывается впечатление, что Москва, способствуя укреплению автономии Приднестровья и Гагаузии, формирует некую коалицию против Майи Санду. Подобными действиями мы обособляем эти субъекты от Молдавии и страхуем их финансово», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно о том, что Промсвязьбанк обеспечит открытие счетов для работников бюджетной сферы и пенсионеров Гагаузии, сообщили ранее в официальном Telegram-канале банка. Соглашение о сотрудничестве уже подписали председатель ПСБ Петр Фрадков, глава АТО Гагаузия Евгения Гуцул и председатель народного собрания АТО Дмитрий Константинов.

    В компании отметили, что также намерены взаимодействовать по вопросам предоставления банковских услуг, обеспечивающих реализацию гуманитарных целей, обмениваться информацией для подготовки проектов по направлениям гуманитарного сотрудничества и реализовывать мероприятия по повышению финансовой грамотности.

    Подчеркивается, что все банковские услуги будут оказываться с соблюдением норм международного и иностранного права. «Для расширения рамок гуманитарной поддержки мы также договорились о том, что родственники, представители Гагаузии, которые живут в России, будут получать в ПСБ дополнительные специальные услуги по отдельному тарифу. Все это соединит наши государства, укрепит связи и придаст дополнительный импульс экономическим взаимоотношениям и культурным связям между гражданами», – прокомментировал Фрадков.

    Напомним, в первой половине марта стало известно, что Гагаузия обсуждает с Россией прямые поставки газа в автономию по сниженным ценам. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул. Она подчеркнула, что в настоящее время идет согласование тарифа, а также уточнение юридических и практических тонкостей поставок. По ее словам, в данном вопросе между сторонами имеются полное понимание и поддержка.

    Кроме того, обсуждается преференциальный режим для импорта на рынки РФ сельхозпродукции из автономии. Башкан также сообщала, что обратилась к российским властям с просьбой дать возможность удаленно открывать счета жителям Гагаузии, чтобы пенсионеры могли получать назначенные надбавки, а врачи, учителя, работники полиции – дополнительные средства к зарплате. Речь идет об использовании местными жителями платежной системы «Мир».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как на фоне противостояния Кишинева и Комрата автономия не дает превратиться республике во вторую Украину.

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    9 апреля 2024, 22:48 • Новости дня
    Эксперт: После подрыва «Северных потоков» Европа перестала доверять Америке

    Эксперт Анпилогов: Соглашение стран Европы по Северному морю – результат слома международной архитектуры безопасности

    Эксперт: После подрыва «Северных потоков» Европа перестала доверять Америке
    @ Haekon Mosvold Larsen/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Разрушение международной архитектуры безопасности, формирование новых правил игры и недоверие к крупным странам, включая США, заставили Северную Европу рассчитывать только на себя в обеспечении безопасности критически важной инфраструктуры. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее Бельгия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Великобритания и Дания подписали соглашение о защите подводной инфраструктуры от иностранных диверсий.

    «Охарактеризовать подписание этого соглашения можно фразой: «На воре и шапка горит». Некоторые страны Запада, причастные к терактам на «Северных потоках», поняли, что в эту игру можно играть вдвоем. Запад ощутил себя сильно уязвимым перед действительными угрозами, которые раньше воспринимались как невозможные в силу институциональных договоренностей. Одной из них был, например, отказ от диверсий на критической трансграничной инфраструктуре», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    «Ранее все базировалось на общем понимании того, что в глобальном мире такие действия действительно невозможны. Но взрывы на «Северных потоках» показали, что запущено переформатирование мировых правил, где уже никто не защищен. И нынешнее соглашение – ответная реакция от условно небольших стран, которые не могут по отдельности обеспечить безопасность своей критической инфраструктуры», – детализировал он.

    Но не меньшей причиной для таких действий, по его словам, был шпионский скандал, о котором стало известно весной 2021 года. Тогда газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что датские спецслужбы в 2012-2014 годах помогали Агентству национальной безопасности США следить за Ангелой Меркель, Франком-Вальтером Штайнмайером и другими политиками.

    В частности, датские спецслужбы предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка и с которой можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. При этом США следили также за датским МИД, Минфином и за одной компанией из сферы ВПК.

    «Получается, одна страна НАТО помогала другой стране НАТО шпионить за третьей страной НАТО. Какое тут может быть доверие между союзниками? Однако нынешнее соглашение вызвано даже не тем, что Северная Европа больше не верит именно США – она просто вообще никому не верит и старается сохранить трансграничное единство без каких-либо третьих лиц, пусть даже и союзников по НАТО», – пояснил спикер.

    «К тому же НАТО как организация – совершенно неповоротливая и бюрократизированная. Гонка за глобальными целями привела альянс к локальной недееспособности. А так все шесть стран-подписантов будут активнее и чаще патрулировать необходимые участки акватории Северного моря, причем делать это сугубо своими вооруженными силами и спецслужбами. Также они будут вырабатывать дополнительные меры доверия в рамках этого соглашения», – подчеркнул собеседник.

    «Ведь Европе никто не гарантирует отсутствие у США желания нарастить продажу СПГ в ЕС путем подрыва норвежских газопроводов, которые сейчас питают Германию. К тому же Европа выступает для США этакой «консервой», которую раскупорили и трусят, обеспечивая отток инженерных, научных кадров, частично и промышленности. Все это не добавляет оптимизма Европе», – заметил аналитик.

    Напомним, шесть стран, имеющих выход к Северному морю, подписали во вторник соглашение о защите критической подводной инфраструктуры от иностранных диверсий и нападений, пишет Politico.

    Соглашение, подписанное Бельгией, Нидерландами, Германией, Норвегией, Великобританией и Данией, направлено на «укрепление сотрудничества» для защиты энергетической инфраструктуры и повышения безопасности в регионе.

    «Северное море является локомотивом, стимулирующим амбиции Европы в области возобновляемых источников энергии и нулевых выбросов, помогая укрепить энергетическую безопасность на континенте», – сказал Эндрю Боуи, британский министр по ядерной энергии и возобновляемым источникам энергии, сообщает Reuters.

    В то же время министерство климата, энергетики и коммунальных услуг Дании заявило, что Северное море становится «центром критически важной инфраструктуры», где соединяются европейские силовые кабели, газовые трубы и телекоммуникационные линии. «Возникла растущая трансграничная взаимозависимость, а вместе с ней вырос риск саботажа и нежелательного внимания со стороны враждебных субъектов», – заявили в министерстве.

    По данным ведомства, в рамках соглашения страны проведут обзор текущих мер защиты и безопасности, будут обмениваться информацией и знаниями, в том числе – в оперативном режиме. Соглашение «дополняет работу НАТО».

    Министр юстиции и Северного моря Бельгии Поль Ван Тигчелт заявил, что новое соглашение будет гарантировать, что «шельфовая и подводная инфраструктура будут иметь одинаковый уровень безопасности, а не варьироваться от страны к стране», сообщает De Standaard.

    Напомним, в феврале 2023 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему подрыв «Северных потоков» обернулся для НАТО новыми проблемами в области обеспечения безопасности подводной инфраструктуры.

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    9 апреля 2024, 20:05 • Новости дня
    Журналистка из Германии получила убежище в России

    Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила убежище в России

    Журналистка из Германии получила убежище в России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила временное убежище в России, она приехала в страну в мае 2022 года по приглашению канала RT, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Хенн приехала в Россию для работы в службе новостей вещания на немецком языке, обратилась в московскую полицию за миграционным документом в феврале. Журналистка поддерживает позицию Москвы и не планирует возвращаться в Германию из-за угроз, передает РИА «Новости».

    По данным RT, Хенн поставила под сомнение версию властей ФРГ о спецоперации на Украине, в Германии ей грозит тюремный срок за «публичное преуменьшение геноцида и военных преступлений».

    Пожилая мама журналистки вынуждена была переехать в Россию к дочери: к ним домой в ФРГ пришла полиция, а счета заблокировали. Женщина получила ВНЖ в России в прошлом году.

    Дагмар Хенн является соавтором сборника статей зарубежных журналистов под названием «Честный Донбасс», в который вошли репортажи с мест боевых действий на Украине.

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    9 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

    Умер заслуженный артист России, дрессировщик Андрей Клыков

    Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»
    @ circus.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На 58-м году жизни скончался заслуженный артист России, актер сериала «Улицы разбитых фонарей», известный дрессировщик Андрей Клыков.

    Он был руководителем номера «А-ля Русс», за время своей профессиональной деятельности Клыков был удостоен множества наград, включая почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации», ордена «За службу России» и медали «За веру и добро», говорится в сообщении на сайте Росгосцирка.

    Руководство, профсоюзный комитет и коллектив Росгосцирка выразили соболезнования родным и близким Андрея Клыкова. «Светлая память о выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в сердцах зрителей и сотрудников Российской государственной цирковой компании», – отметили в цирке. Дата и место похорон будут объявлены позднее.

    Андрей Клыков был одним из самых известных дрессировщиков в России. Он начал свою карьеру в 1980 году, а уже в 1990 году стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов цирка. Клыков работал с тиграми, львами, медведями и другими животными.

    В 2023 году Андрей Клыков стал участником проекта «Цирк на Первом», где выступал с тиграми.

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    9 апреля 2024, 17:23 • Новости дня
    Российские военные поразили Харьковский авиаремонтный завод

    Координатор подполья Лебедев: ВС России поразили авиазавод в Харькове

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Харьковский авиаремонтный завод поражен российскими авиабомбами ФАБ, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Прилеты зафиксированы в Киевском районе города, по предварительным данным, есть попадания по территории Харьковского авиаремонтного завода, сказал Лебедев РИА «Новости».

    По его словам, в этом месте есть много других возможных целей. На территории предприятия производили беспилотники, там же, согласно данным подполья, расположены подземные склады.

    Об ударах по Харькову во вторник заявлял мэр города Игорь Терехов.

    До этого во вторник Лебедев сообщал, что ВКС России ударили авиабомбой по складу боеприпасов в селе Слобожанское на юго-востоке Харьковской области.

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    9 апреля 2024, 15:56 • Новости дня
    Установлена личность подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье
    Установлена личность подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье
    @ МВД России

    Tекст: Валерия Городецкая

    МВД установило личность предполагаемого преступника, который совершил нападение на сотрудников полиции в городе Щелково в Подмосковье, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

    «За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения. Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию», – сообщила Волк, передает РИА «Новости».

    Она призвала соблюдать осторожность, поскольку подозреваемый может быть вооружен, избегать диалога с ним и не пытаться самостоятельно задержать мужчину.

    Напомним, нападение на группу полицейских было совершено в воскресенье. Один из стражей порядка погиб, другой получил тяжелые ранения.

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    9 апреля 2024, 18:30 • Новости дня
    США передали Украине изъятое у Ирана оружие
    США передали Украине изъятое у Ирана оружие
    @ @CENTCOM

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о передаче Украине партии оружия, которое было конфисковано у Ирана в ходе международной операции по защите торговых судов в Красном море.

    По заявлению CENTCOM, 1 декабря 2023 года США получили право собственности на данную партию боеприпасов, которая первоначально была изъята с четырех транзитных судов без гражданства в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года, сообщает МК.

    В состав переданного Украине оружия входят около пяти тысяч автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, а также около полумиллиона патронов.

    Ранее СМИ сообщили, что военные перспективы Украины выглядят мрачно на фоне проблем с выделением помощи от США и успехов российской армии.

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    9 апреля 2024, 14:35 • Новости дня
    На Украине осознали, что авиаконструктор Сикорский не был украинцем
    На Украине осознали, что авиаконструктор Сикорский не был украинцем
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине разгорелась дискуссия о национальности авиаконструктора Игоря Сикорского, имя которого носит киевский аэропорт Жуляны, депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что Сикорский называл себя русским, а украинцев считал частью «единого русского народа».

    Это заявление прозвучало в контексте споров о национальном происхождении других известных киевлян, например, писателя Михаила Булгакова, которого Украинский институт национальной памяти признал «украинофобом», сообщает ТАСС.

    Сикорский позиционировал себя как русский монархист и считал украинцев частью «единого русского народа».

    В настоящее время на Украине имя Сикорского носит не только аэропорт, но и Киевский политехнический институт, а также улица, на которой находится американское посольство.

    Ранее Институт национальной памяти Украины (ИНП) назвал Булгакова «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом». Утверждается, что писатель, хоть и жил в Киеве, якобы презирал украинцев, поддерживал «белогвардейщину» и «экспансию русского коммунизма».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как на самом деле Булгаков относился к Украине и Киеву и почему в его творчестве видны параллели с происходящим.

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    10 апреля 2024, 06:25 • Новости дня
    Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о «Северных потоках»

    Посол Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о подрыве «Северных потоков»

    Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в США Анатолий Антонов в ответ на заявления США о стремлении не допустить реализации проекта «Арктик СПГ-2» напомнил о теракте в отношении «Северных потоков».

    Комментируя угрозы Госдепа в адрес проекта «Арктик СПГ-2», Антонов заявил в Telegram, что Вашингтон хотел бы «покончить с российским экспортом энергоресурсов». Для этого, по его словам, США уже ввели «бесконечное множество санкций». Так что новые заявления Госдепа «предсказуемы», сказал Антонов. Он подчеркнул, что «русофобы» в Вашингтоне прилагают все возможные усилия «для снижения доходов российского бюджета».

    США заявляют об «энергонезависимости сателлитов», но на деле хотят добиться «конкурентных преимуществ для собственных производителей» и «подсадить» на дорогое американское топливо как союзников, так и Глобальный Юг, заявил посол. Он подчеркнул, что «речь идет о банальном торгашестве, помноженном на неоколониальные устремления».

    При этом, отметил Антонов, угрозы США «могут указывать и на куда более безрассудные расчеты». Он указал на теракт в отношении «Северных потоков», который произошел после «неоднократных обещаний» Вашингтона «покончить с российскими подводными трубопроводами». «Расследование всячески затягивается западными столицами. Видимо, есть что скрывать», – сказал он.

    Напомним, помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт заявил, что США пообещали противодействовать новым энергопроектам России. Вашингтон хочет, чтобы «Арктик СПГ-2» «не возобновился».

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    9 апреля 2024, 16:17 • Новости дня
    СК обвинил связанную с сыном Байдена украинскую компанию в финансировании терактов в РФ

    СК: Украинская «Бурисма Холдингс» финансировала теракты и убийства в России

    СК обвинил связанную с сыном Байдена украинскую компанию в финансировании терактов в РФ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Через действующую на украинской территории нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс» в последние годы финансировались теракты в России, деньги направлялись в том числе на убийства политических и общественных деятелей, заявил российский Следственный комитет.

    Деньги шли через коммерческие структуры, включая «Бурисму Холдингс», их направляли на проведение терактов, устранение политических и общественных деятелей, для нанесения ущерба экономике, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Поступления составили несколько миллионов долларов США. Дело заведено по статье «Финансирование терроризма».

    Следствие, финансовая разведка и другие спецслужбы проверяют источники поступления и движение этих средств, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада. Отрабатываются связи непосредственных исполнителей терактов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами.

    Дело завели после обращения депутатов Госдумы, попросивших СК проверить финансирование террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО.

    Ранее в США бывшего информатора ФБР Александра Смирнова обвинили в предоставлении недостоверной информации о причастности президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера и украинской энергетической компании Burisma.

    Экс-депутат украинской Рады Андрей Деркач заявлял, что взятка в 6 млн долларов за закрытие дела о коррупции вокруг компании Burisma, в которой работал сын президента США Джо Байдена Хантер, пошла на финансирование терактов ВСУ.

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    9 апреля 2024, 21:02 • Новости дня
    Тренер Слуцкий с командой «Шанхай Шэньхуа» установил рекорд в Китае

    Тренер Слуцкий с футбольной командой «Шанхай Шэньхуа» установил рекорд в Китае по победам

    Тренер Слуцкий с командой «Шанхай Шэньхуа» установил рекорд в Китае
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», которым руководит бывший тренер российской сборной Леонид Слуцкий, победил в пятом матче подряд, продемонстрировав лучший старт в своей истории в чемпионате Китая.

    Команда победила в матче пятого тура «Ухань Фри Таунс» с разгромным счетом 4:1 во вторник, передает РИА «Новости».

    У шанхайской команды мячи в ворота соперника забили Андре Луис (25 минута), Се Пэнфэй (44), Гао Тяньи (63) и Жуан Тейшейра (67). В составе «Ухань Фри Таунс» гол забил Цзян Чжипэн (54).

    «Шанхай Шэньхуа» одержал победу в пяти турах с начала турнира, набрав 15 очков. Он возглавил турнирную таблицу. Слуцкий руководит клубом с 1 января.

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    9 апреля 2024, 16:52 • Новости дня
    Западные СМИ назвали не решаемые деньгами США проблемы Украины

    WP: Украина страдает от усталости и потерь

    Западные СМИ назвали не решаемые деньгами США проблемы Украины
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военные перспективы Украины выглядят мрачно на фоне проблем с выделением помощи от США и успехов российской армии, сообщили СМИ. Они отмечают, что даже помощь Запада не во всем может помочь Киеву – у Украины есть проблемы, с которыми невозможно справиться деньгами.

    Как пишет The Washington Post (WP) в своей редакционной статье, после попытки провести контрнаступление в 2023 году военные перспективы Украины стали мрачными, поскольку много факторов сложилось против страны, передает ТАСС.

    WP сообщает, что одной из главных проблем является задержка с выделением помощи Киеву со стороны США. Конгресс не может прийти к соглашению по поводу новых траншей – и помощь «задержалась на шесть месяцев без веских на то причин».

    Отмечается, что ВСУ также испытывают трудности из-за того, что Россия «приспосабливается к меняющимся условиям» ведения боя и активно применяет планирующие бомбы, которые летят «вне зоны досягаемости украинских систем ПВО».

    Издание подчеркивает, что Украина «страдает от усталости и потерь», а эту проблему «нельзя решить при помощи денег США и их союзников».

    В то же время WP не считает, что ситуация на фронте «безнадежная». Хотя журналисты допускают, что российские войска могут пробиться через оборону ВСУ уже в этом году, а задержка с выделением помощи Киеву «уменьшает шансы позитивного итога конфликта».

    Ранее полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон заявил, что продвижение российских войск в Донбассе может привести к серьезному отступлению ВСУ и изменению линии фронта.

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    9 апреля 2024, 14:44 • Новости дня
    В Совфеде назвали единственный способ предотвратить вступление Украины в НАТО

    Сенатор Долгов: Исключить вступление Украины в НАТО может только победа России в СВО

    В Совфеде назвали единственный способ предотвратить вступление Украины в НАТО
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Когда Российской армией будут решены задачи в рамках спецоперации, вопрос о вступлении Украины в НАТО отпадет сам собой. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали сенаторы Константин Долгов и Андрей Климов. Ранее в Госдепе допустили вступление Украины в НАТО после завершения конфликта. В России же такой сценарий расценивают как угрозу национальной безопасности.

    «Вступление Украины в НАТО прямо противоречит интересам безопасности нашей страны. Если кто-то в Вашингтоне хочет затащить Украину в альянс, пусть продолжает хотеть. Мы же будем заниматься обеспечиванием собственных приоритетов и задач», – сказал сенатор Константин Долгов.

    По его мнению, исключить вступление Украины в НАТО возможно при условии завершения спецоперации победой России. «Когда те задачи, которые поставил глава государства, будут достигнуты, вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе отпадет сам собой», – убежден собеседник.

    Более того, Долгов не исключает, что блок НАТО в обозримом будущем может переформатироваться. Он напомнил о предстоящих президентских выборах в США. «Посмотрим, что будет. Я бы свою зарплату не поставил на то, что через 15–20 лет НАТО сохранится в том виде, в котором блок существует сейчас», – указал парламентарий.

    Схожей точки зрения придерживается сенатор Андрей Климов. «Мы занимаемся демилитаризацией и денацификацией Украины. Эта задача будет решена», – подчеркнул он. Спикер напомнил о Стамбульских соглашениях, в которых был прописан нейтральный статус Украины. «Более того, Россия признала суверенитет соседней страны на основе Декларации о независимости, где был прописан нейтральный статус Украины. Отказавшись от нейтралитета, Киев «выбил стул» из наших российско-украинских отношений», – уточнил собеседник. Он призвал руководство стран НАТО осознать, что для России вступление Украины в НАТО неприемлемо.

    Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО возможно только после завершения текущего конфликта. «В конечном итоге этот процесс будет продвигаться вперед по окончании этого конфликта», – приводит его слова ТАСС. При этом Миллер добавил, что в альянсе продолжаются переговоры по Украине.

    Посол России в США Анатолий Антонов в ответ назвал подобный сценарий угрозой национальной безопасности России и указал, что он является неприемлемым. «Вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Это угроза национальной безопасности России. Только абсолютно непонимающие принципиальные позиции Российской Федерации политики могут рассчитывать на то, что мы смиримся с участием Киева во враждебном нам блоке», – цитирует Антонова Telegram-канал российской дипмиссии.

    Между тем о том, что вопрос принятия Украины в альянс можно обсудить после завершения конфликта с Россией, говорил и украинский посол в Турции Василий Боднар. «Мы хотим, чтобы были определены условия для нашего вступления в НАТО, чтобы нам назвали дату. На данный момент у Украины нет требования вступать в альянс. Мы не настаиваем в этом вопросе. Сейчас Украине нужно только оружие», – сказал он в интервью одной из турецких газет.

    Незадолго до этого источники газеты La Repubblica сообщили, что представители НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс после уступки Крыма и всех присоединенных за два года территорий России. Газета ВЗГЛЯД писала, что в реальности это не компромисс, а еще один толчок в сторону ядерной войны.

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