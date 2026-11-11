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В МИД назвали неприемлемым размещение иностранных военных на Украине
Захарова назвала неприемлемым размещение иностранных военных на Украине
Для Москвы категорически неприемлем сценарий размещения на Украине европейского вооруженного контингента после завершения боевых действий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что Москва отвергает возможность появления на украинской территории зарубежных вооруженных сил, передает РИА «Новости».
«Согласно сценарию учений, в ходе маневров отрабатывается размещение европейского вооруженного контингента на Украине после окончания боевых действий… Это сценарий, категорически неприемлемый для России, о чем мы неоднократно заявляли на всех возможных уровнях», – сказала представитель МИД, отвечая на вопрос о проведении первых учений «многонациональных сил для Украины» в рамках так называемой коалиции желающих накануне переговоров в Абу-Даби.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Захарова заявила о намерении российских военных рассматривать любые войсковые подразделения на Украине как законные цели.
В четверг официальный представитель МИД заявила о необходимости полного достижения целей и задач специальной военной операции на Украине.
Неделей ранее европейские страны запланировали военные учения в Польше для отработки ввода войск на Украину.