В МИД назвали неприемлемым размещение иностранных военных на Украине

Захарова назвала неприемлемым размещение иностранных военных на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Захарова подчеркнула, что Москва отвергает возможность появления на украинской территории зарубежных вооруженных сил, передает РИА «Новости».

«Согласно сценарию учений, в ходе маневров отрабатывается размещение европейского вооруженного контингента на Украине после окончания боевых действий… Это сценарий, категорически неприемлемый для России, о чем мы неоднократно заявляли на всех возможных уровнях», – сказала представитель МИД, отвечая на вопрос о проведении первых учений «многонациональных сил для Украины» в рамках так называемой коалиции желающих накануне переговоров в Абу-Даби.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Захарова заявила о намерении российских военных рассматривать любые войсковые подразделения на Украине как законные цели.

В четверг официальный представитель МИД заявила о необходимости полного достижения целей и задач специальной военной операции на Украине.

Неделей ранее европейские страны запланировали военные учения в Польше для отработки ввода войск на Украину.



