МИД назвал законными целями любые войсковые подразделения на Украине

МИД: Любые войсковые подразделения на Украине станут законной целью ВС России

Tекст: Вера Басилая

«Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего», – заявила Захарова в связи с первыми учениями «многонациональных сил для Украины», проводимыми в рамках «коалиции желающих».

На Западе по-прежнему отказываются учитывать российские озабоченности в сфере безопасности и «продолжают раскручивать спираль эскалации», говорится в комментарии. При этом Париж и Лондон рассчитывают через размещение «многонациональных сил» сохранить плацдарм для противостояния с Россией и нанесения ей стратегического поражения, следует из сообщения на сайте МИД.

Развертывание на Украине любых иностранных контингентов неприемлемо, так как оно де-факто будет означать военную интервенцию и проецирование дополнительных угроз. Ответственность за последствия эскалации ляжет на тех, кто пытается добиться поражения России.

Все поставленные в рамках СВО задачи будут выполнены. При этом символично, что учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия – США – Украина, что подтверждает отсутствие места для европейцев за столом переговоров, добавила Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости полного достижения целей и задач специальной военной операции на Украине.

Во вторник европейские страны из так называемой коалиции желающих запланировали военные учения в Польше для отработки ввода войск на Украину.

В МИД назвали иностранные подразделения на украинской территории законными военными целями.