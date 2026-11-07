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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

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    7 ноября 2026, 16:52 • Новости дня

    Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

    Минобороны: С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б»

    Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Космические войска Воздушно-космических сил успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с аппаратом в интересах Министерства обороны с космодрома Плесецк.

    Боевой расчет космических войск осуществил успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом на борту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны.

    Старт ракеты в интересах российского военного ведомства состоялся с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с аппаратом в интересах Министерства обороны.

    5 ноября 2026, 05:42 • Новости дня
    В России начались автономные испытания нового космического корабля

    Корабль для полетов к Луне вышел на этап подготовки к летным испытаниям

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разработчики перспективного транспортного корабля нового поколения перешли к этапу подготовки аппарата к летным испытаниям, сообщил космонавт-испытатель Марк Серов.

    «Мы сейчас вышли на этап уже автономных комплексных испытаний. Лично я и мои коллеги занимаемся как раз отработкой эргономических вопросов. То есть сейчас сам корабль выходит на этап уже подготовки к летным испытаниям. Это серьезный этап», – рассказал Серов ТАСС.

    Специалист отметил, что аппарат разрабатывался для полетов со второй космической скоростью в рамках лунной программы и экспедиций к астероидам. При этом летные испытания перспективного корабля пройдут на околоземной орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце руководитель российской лунной программы Лев Зеленый заявил о перспективах превращения Луны в космический аналог Эвереста.

    Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал о планах России по изучению спутника Земли на конгрессе в Турции.

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    4 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Списанная космическая обсерватория НАСА начала падение на Землю

    CNN: Отработавший 22 года американский телескоп сошел с орбиты

    Tекст: Мария Иванова

    Американская космическая обсерватория Neil Gehrels Swift, проработавшая на орбите почти 22 года, вошла в атмосферу Земли, при этом часть ее обломков должна достигнуть поверхности.

    Обсерватория массой более 1,4 т завершит свое существование рано утром в среду, сгорев при прохождении плотных слоев атмосферы, пишет CNN.

    В американском аэрокосмическом агентстве предупредили, что некоторые фрагменты аппарата все же упадут на поверхность планеты. «Риск причинения вреда кому-либо на Земле маловероятен, примерно 1 к 2100», – говорится в заявлении НАСА.

    Ожидается, что обломки упадут в широкой полосе между 20,6 градуса южной и северной широты, которая охватывает Центральную и Южную Америку, Центральную Африку, Юго-Восточную Азию, северную часть Австралии и обширные участки океана.

    Телескоп Swift был запущен в 2004 году для изучения гамма-всплесков и мощных космических взрывов. Снижение аппарата ускорилось из-за повышения солнечной активности, а предпринятая в июле попытка запустить спасательную миссию и поднять орбиту обсерватории потерпела неудачу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в НАСА сообщили о скором разрушении телескопа Swift в плотных слоях атмосферы из-за провала попытки поднять его орбиту.

    В июне американское космическое агентство объявило о подготовке к запуску сервисного спутника LINK для спасения орбитальной обсерватории.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    Китай провел первую в мире лазерную резку в открытом космосе
    Китай провел первую в мире лазерную резку в открытом космосе
    @ Хуачжунский университет науки и технологий/Science and Technology Daily

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    Эксперимент по лазерному обслуживанию аппаратов за бортом станции был проведен специалистами Хуачжунского университета науки и технологий совместно с Шанхайским институтом космической энергетики, пишет Science and Technology Daily.

    Профессор Хуачжунского университета науки и технологий Хуан Инь пояснил, что традиционное обслуживание аппаратов осложняется условиями вакуума, сильной радиацией и перепадами температур. В ходе уникального испытания китайским ученым удалось выполнить резку алюминиевого сплава миллиметровой толщины с микронной точностью прямо в космической среде.

    Для реализации проекта команда исследователей разработала специальный многоуровневый механизм визуального наведения и систему точной настройки захвата манипулятора. Успешное завершение испытаний закладывает надежную основу для создания системы регулярного обслуживания китайской космической станции на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь выступил против милитаризации околоземной орбиты.

    В прошлом месяце правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации космоса.

    Летом китайские ученые успешно вернули с орбитальной станции партию экспериментальных биоматериалов для исследования развития клеток.

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    7 ноября 2026, 04:08 • Новости дня
    Маск пообещал увеличить группировку Starlink до десятков тысяч спутников

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск в интервью инвестору Рону Барону рассказал о планах радикально нарастить группировку спутников Starlink и заявил о необходимости перенести часть серверов для развития искусственного интеллекта на околоземную орбиту.

    Маск сообщил, что на орбите сейчас находится около 11 тыс. спутников связи Starlink в основном версии V2 и уже начались запуски более мощных аппаратов V3. По его словам, спутники третьего поколения превосходят V2 по возможностям более чем в десять раз, и их общее количество также возрастет примерно в десять раз, передает РИА «Новости».

    По оценке Маска, в ближайшие два–три года суммарная пропускная способность сети Starlink увеличится в сто раз по сравнению с нынешним уровнем. Он заявил, что основным драйвером спроса становится интернет-активность автономных ИИ-агентов и роботов, которая уже сейчас превышает пользовательский трафик людей и, как он ожидает, через пять лет будет больше его в тысячи раз.

    Основатель SpaceX анонсировал разработку спутников следующего поколения V4, мощность которых, по его словам, вырастет еще примерно в десять раз. Маск отметил, что аппараты четвертой генерации получат лазерные каналы межспутниковой связи с рекордной скоростью передачи данных до десяти терабит в секунду.

    Маск также заявил о необходимости выноса серверов и вычислительных центров для ИИ на орбиту, где их можно постоянно питать от солнечных панелей без нагрузки на земные электросети.

    «Чтобы выйти на масштаб в тераватт в год или даже, скажем, 200 гигаватт в год, действительно необходимо уходить в космос, потому что на Земле просто не хватит энергии, чтобы реалистично обеспечить такие объемы», – подчеркнул Маск.

    Он пояснил, что при среднем потреблении электроэнергии в США чуть выше 500 гигаватт ежегодное добавление даже 200 гигаватт только под нужды ИИ потребовало бы наращивать мощность всей энергосистемы на 40% в год, что он назвал нереалистичным.

    По его словам, солнечные панели в космосе вырабатывают примерно на 30% больше энергии из-за отсутствия атмосферного рассеивания и могут быть круглосуточно сориентированы на Солнце, что позволяет обойтись без массивных аккумуляторов.

    Маск добавил, что с удешевлением запуска полезной нагрузки ракетами Starship космическая генерация энергии и орбитальные вычислительные центры обойдутся дешевле наземных, и сообщил, что на орбите уже испытаны аппараты с процессорами Nvidia и Google TPU, а первые специализированные комплексы Star Mind планируется запустить в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск ответил на претензии Киева по использованию системы Starlink на Украине. Маск обвинил украинскую армию в обходе ограничений спутниковой системы.

    Члены научно-экспертного совета Совбеза России заявили об угрозе дестабилизации суверенных государств со стороны спутниковых сервисов Starlink и OneWeb.

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    6 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    В Германии начали разработку космического оружия неограниченной дальности

    The Times: Немецкая компания разрабатывает оружие класса «космос – земля»

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo ведет секретную разработку оружия класса «космос – земля» с неограниченной глобальной дальностью действия.

    Проект представляет собой высокоточную орбитальную систему для нанесения дальних ударов. Оружие состоит из конвенционального снаряда, запускаемого со спутника внутри защищенного спускаемого аппарата для предотвращения сгорания в атмосфере при падении, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Генеральный директор компании Себастьян Клаус отметил необходимость привлечения крупного партнера из оборонной промышленности, например концерна MBDA. Такое сотрудничество позволит нарастить производство с этапа прототипа и решить ряд сложных политических и правовых вопросов.

    На пути развития проекта остаются значительные препятствия, включая отсутствие законодательного регулирования подобных технологий в космосе на уровне Евросоюза. Кроме того, неназванный военный источник издания указал, что траекторию полета такого оружия будет сравнительно легко обнаружить и отследить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Берлин запланировал масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

    В июле Лондон и Берлин договорились завершить конструирование новейшей крылатой ракеты к 2034 году.

    В начале июля власти Германии обсуждали с европейским оборонным концерном MBDA возможность производства сухопутного варианта американских крылатых ракет.

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    6 ноября 2026, 13:17 • Новости дня
    Китайские ученые установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    SCMP: Ученые из Китая установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    Исследователи из Китая охладили атомы рубидия на космической станции «Тяньгун» до рекордно низкой температуры.

    Китайские ученые довели облако из тысячи атомов рубидия до температуры менее 10 триллионных градуса выше абсолютного нуля, побив предыдущие рекорды США и Германии, пишет South China Morning Post.

    По данным издания, этот прорыв позволит создать сверхточные космические датчики для поиска скрытых минералов, отслеживания изменения климата и проверки теории гравитации Эйнштейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    В июне с орбитальной станции «Тяньгун» вернули партию экспериментальных биоматериалов весом более 41 кг для исследования воздействия невесомости на развитие клеток.

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    4 ноября 2026, 19:02 • Новости дня
    Россиянам объяснили, как наблюдать три метеорных потока в ноябре

    Над Россией предсказали прохождение метеорных потоков Тауриды и Леониды в ноябре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ноябре жители России смогут наблюдать сразу три метеорных потока: Южные и Северные Тауриды, а также Леониды.

    Первыми максимума достигнут Южные Тауриды в ночь с 4 на 5 ноября, а пик Северных Таурид придется на 11–12 ноября. Эти потоки известны медленными и яркими метеорами, пишет Ura.ru.

    Главным астрономическим событием месяца станут Леониды, их максимум ожидается в ночь с 17 на 18 ноября. При идеальных условиях можно будет увидеть до 15 метеоров в час. Радиант Леонидов находится в созвездии Льва, поэтому для поиска потока можно ориентироваться на самую яркую звезду этого созвездия – Регул.

    Отмечается, что для наблюдения за метеорными потоками не понадобятся телескопы и бинокли, достаточно выбрать место с открытым обзором вдали от яркого освещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков сообщил о возможности наблюдать Меркурий и схождение полной Луны со звездным скоплением Плеяды в конце ноября.

    В прошлом месяце доцент Томского госуниверситета Дмитрий Капарулин спрогнозировал метеорный поток Геминиды в ночь на 14 декабря.

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    6 ноября 2026, 18:54 • Новости дня
    AST SpaceMobile решила создать ракету для конкуренции со SpaceX

    Американская AST SpaceMobile решила создать 20-тонную ракету-носитель

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская компания AST SpaceMobile планирует самостоятельно разработать 20-тонную ракету-носитель для выведения на орбиту спутников BlueBird.

    AST SpaceMobile построит собственную 20-тонную ракету для выведения спутников BlueBird на низкую околоземную орбиту с использованием двигателей Miranda компании Firefly Aerospace, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

    Ракета Blacklift получит многоразовую конструкцию и будет разработана специально для нужд AST SpaceMobile. Начиная с конца 2028 года она должна выводить на орбиту до пяти спутников BlueBird за один запуск.

    Собственная ракета позволит AST SpaceMobile напрямую конкурировать со SpaceX Илона Маска в сфере выведения спутников на орбиту. Сейчас SpaceX выводит на низкую околоземную орбиту около 20–30 спутников Starlink за один запуск ракеты Falcon 9.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Космические силы США завершили эксплуатацию двух последних спутников программы Defense Support Program, созданной для обнаружения пусков советских баллистических ракет.

    Ранее Космические силы США анонсировали запуск новой спутниковой разведывательной группировки для отслеживания движения объектов на суше и воде.

    До этого компания Amazon реализовала успешный запуск первой партии интернет-спутников в рамках проекта Kuiper для конкуренции со SpaceX.

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    6 ноября 2026, 21:45 • Новости дня
    Похожий на космический мусор металлический шар вынесло на берег в Таиланде

    Tекст: Вера Басилая

    Необычный круглый предмет, напоминающий часть космического аппарата, нашли на острове Май Пай в провинции Краби в Таиланде.

    Специалисты выясняют происхождение объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на таиландский государственный телеканал Thai PBS. «Агентство по развитию геоинформатики и космических технологий (GISTDA) начало расследование», – говорится в сообщении.

    Власти рекомендовали местным жителям не трогать и не перемещать предполагаемый космический мусор из-за потенциальной опасности токсичных химикатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американская космическая обсерватория Neil Gehrels Swift вошла в атмосферу Земли.

    В прошлом месяце фермер в Австралии обнаружил на пастбище крупный обгоревший объект и призвал Илона Маска или НАСА забрать его.

    В апреле вспышка в небе над индонезийской провинцией Восточная Ява вызвала панику среди местных жителей.

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    5 ноября 2026, 21:46 • Новости дня
    Blue Origin отложила запуск тяжелой ракеты New Glenn

    Bloomberg: Blue Origin перенесла запуск тяжелой ракеты New Glenn на 2027 год

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская аэрокосмическая компания Blue Origin перенесла запуск тяжелой ракеты New Glenn на январь 2027 года, сообщает Bloomberg.

    Основатель компании Джефф Безос в октябре говорил, что пуск намечен на декабрь 2026 года, однако теперь он отложен до января 2027-го, пишет Bloomberg. «Эти небольшие коррективы не умаляют наших достижений или важности предстоящей работы. Возвращение New Glenn к полетам остается нашим главным приоритетом», – говорится в служебной записке руководства Blue Origin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос разработал проект по размещению дата-центров на орбите для снижения энергопотребления.

    Джефф Безос вернулся на второе место мирового рейтинга миллиардеров после увеличения состояния до 370 млрд долларов.

    В мае взрыв тяжелой ракеты New Glenn во время испытаний повредил космодром на мысе Канаверал в штате Флорида.

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    6 ноября 2026, 12:52 • Новости дня
    Японский астронавт Юи оценил надежность российских кораблей «Союз»

    Японский астронавт Юи заявил о высокой надежности российских кораблей «Союз»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи поделился положительными впечатлениями от полетов на пилотируемых кораблях «Союз МС» и Crew Dragon, особо отметив надежность российской техники.

    «Я очень люблю оба [корабля], конечно. Да, «Союз» очень надежный, у нас был замечательный командир Олег. И также Dragon, там [места для ног] чуть-чуть больше. Это удобно, если честно. Но я очень люблю оба. Поэтому я очень хочу еще раз полететь на «Драконе» и «Союзе», – заявил Юи на торжественной встрече в Звездном городке, передает ТАСС.

    Космонавт Сергей Кудь-Сверчков выразил надежду на продолжение традиции встреч международных экипажей в Звездном городке после возвращения с орбиты.

    В январе американский корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 досрочно вернулся на Землю. В состав экспедиции входили космонавт Роскосмоса Олег Платонов, астронавты НАСА Зена Кардман и Майкл Финк, а также Кимия Юи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу космонавт-испытатель Сергей Прокопьев сообщил о назначении Дмитрия Петелина командиром экипажа для полета на МКС весной 2027 года.

    В среду российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников с борта МКС поздравили соотечественников с Днем народного единства.

    В понедельник летчик-космонавт Иван Вагнер рассказал о высокой оценке вкуса российского творога и мясных консервов американскими астронавтами.

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    6 ноября 2026, 12:16 • Новости дня
    Специалисты «Главкосмоса» выбрали площадки для космических объектов в Мали

    «Главкосмос» начал готовить малийских специалистов в космической сфере в МАИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты «Главкосмоса» осмотрели в Бамако площадки под размещение наземных станций будущего космического агентства Мали, малийские специалисты пройдут подготовку в Московском авиационном институте (МАИ).

    Делегация «Главкосмоса» (входит в Роскосмос) провела рекогносцировку в столице африканской страны Бамако, предваряющую создание в Мали собственного космического агентства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «Представители «Главкосмоса» ознакомились с площадками для размещения наземных станций и объектов будущего космического агентства Мали», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что рекогносцировка проводилась в соответствии с контрактом, который «Главкосмос» заключил с Малийской телерадиовещательной компанией (SMTD-SA) 23 октября 2026 года. Соглашение предусматривает оказание аналитических и консультационных услуг по созданию космического агентства Мали.

    Кроме того, в соответствии с контрактом между «Главкосмосом» и главным управлением высшего образования и научных исследований Мали, малийские специалисты пройдут профильную подготовку в космической сфере в МАИ.

    Делегация «Главкосмоса» обсудила детали подготовки специалистов и перспективы дальнейшего взаимодействия с представителями образовательного и научного сообщества Мали. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщал, что Мали заинтересовано в развитии сотрудничества с Россией в космической сфере, в том числе в создании национального космического агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскосмос запланировал расширение сети станций ГЛОНАСС в странах Африки.

    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов.

    Также СССР назвали создателем базы для современного партнерства Москвы и Бамако.

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    6 ноября 2026, 14:27 • Новости дня
    Вернувшихся с МКС космонавтов и астронавтов наградили медалями Роскосмоса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Олег Платонов и Андрей Федяев, а также трое иностранных астронавтов получили ведомственные медали за успешные полеты на Международную космическую станцию.

    Торжественная церемония прошла в Центре подготовки космонавтов. За успешное выполнение программы полета Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Федяев получили знаки Академика Королева, а Сергей Микаев и Олег Платонов удостоились медалей Юрия Гагарина, передает РИА «Новости».

    Астронавты НАСА Кристофер Уильямс, Зина Кардман и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи получили медали «Космос без границ». Кроме того, директор пилотируемых программ НАСА в России Джей Маршке вручил Кудь-Сверчкову, Микаеву и Федяеву американские медали за выдающуюся общественную службу. Платонов получил такую награду ранее, поэтому на церемонии ему выдали соответствующий сертификат.

    Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс работали на станции с 27 ноября 2025 года по 26 июля 2026 года в составе экипажа корабля «Союз МС-28». Платонов, Кардман и Юи летали на МКС на корабле Crew Dragon в рамках миссии Crew-11 с 1 августа 2025 года по 15 января 2026 года, а Федяев участвовал в американской миссии Crew-12 с 13 февраля по 8 октября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский космонавт Андрей Федяев на послеполетной конференции рассказал об организации экипажем Международной космической станции шоу талантов.

    Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом успешно отстыковался от станции. Летом российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс закрыли люки корабля «Союз МС-28» перед возвращением на Землю.

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    5 ноября 2026, 16:08 • Новости дня
    Роскосмос: Космонавты получат обогащенный пробиотиками «сухой йогурт»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Роскосмос и компания «Логика молока» договорились о разработке «сухого йогурта» для орбитальных экипажей, который будет в десять раз богаче пробиотиками, сообщили в госкорпорации.

    «Специально для экипажей, работающих на орбите, будет разработан «сухой йогурт», который сохранит все функциональные свойства благодаря специально разработанной технологии сушки», – говорится в сообщении госкорпорации на платформе Max.

    Отмечается, что в его составе будет в десять раз больше пробиотических бифидобактерий по сравнению с обычным продуктом, а также витамины, кальций и белок. Соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и председатель совета директоров «Логики молока» Руслан Алисултанов.

    Йогурт не требует холодной перевозки, поэтому будет востребован в арктических экспедициях и других труднодоступных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник летчик-космонавт Иван Вагнер рассказал о высокой оценке российского творога американскими астронавтами.

    В сентябре российский завод производителя упаковки Aptar перешел под временное управление компании «Эйч энд Эн», известной как «Логика молока».

    В августе экипажу Международной космической станции решили отправить леденцы-петушки, орешки и кондитерские изделия в виде матрешек.

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    6 ноября 2026, 12:26 • Новости дня
    НАСА решило отправить робота для исследования лавовых трубок на Луне

    New Scientist: НАСА выбрало робота GIMLI для изучения лавовых трубок на Луне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    НАСА готовится отправить робота GIMLI для исследования подземной лавовой трубки на Луне, которая может стать укрытием для будущей базы, сообщил журнал New Scientist.

    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) планирует отправить непилотируемую миссию к яме холмов Мариуса на Луне. Робот GIMLI исследует естественное углубление, которое может оказаться входом в подземную лавовую трубку, пишет New Scientist.

    Отмечается, что такие подземные пустоты предлагают «естественные, готовые укрытия, обеспечивающие критически важную термическую стабильность и защиту от смертоносной ионизирующей радиации и бомбардировки микрометеороидами». Лавовые трубки могли бы стать надежным убежищем для астронавтов, защитив их от экстремальных температур на поверхности Луны, а также от метеоритов и солнечных бурь.

    Миссия GIMLI – совместный проект Института планетологии, НАСА, Норвежского космического агентства и американской технологической фирмы Honeybee Robotics. Робот приземлится рядом с ямой и задействует комплекс инструментов, в том числе георадар, сейсмические датчики и прибор для измерения гравитационного поля, чтобы составить карту скрытых недр. Камеры аппарата сделают снимки углубления.

    НАСА рассматривает южный полюс Луны как перспективное место для будущей обитаемой базы, однако лавовые трубки чаще встречаются в вулканических регионах. В связи с этим предполагается, что если укрытия будут найдены, они могут использоваться для создания дополнительных аванпостов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США выразили надежду на длительные экспедиции астронавтов на Луну по образцу Международной космической станции (МКС).

    В сентябре в ходе проверки качества данных НАСА обнаружило крупнейший из новых кратеров в Солнечной системе.

    Летом американское космическое агентство рассказало о планах применять дроны и технологии искусственного интеллекта при создании лунной базы.

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