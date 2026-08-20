НАСА отменило миссию по спасению падающей орбитальной обсерватории Swift

НАСА сообщило о неизбежной гибели обсерватории Swift в атмосфере Земли

Tекст: Мария Иванова

Американское ведомство официально прекратило попытки спасти телескоп Neil Gehrels Swift, передает портал Axios.

Амбициозная миссия Swift Boost предполагала захват и перемещение спутника на более высокую орбиту с помощью частного аппарата LINK, однако столкнулась с проблемами в системе ориентации.

«Это не тот результат, к которому мы стремились, но он не меняет того, почему эту миссию стоило попытаться осуществить», – заявил администратор NASA Джаред Айзекман.

Он добавил, что команда действовала с невероятной скоростью, чтобы дать телескопу шанс продолжить научную работу.

Аппарат LINK все же попытается сблизиться со Swift для отработки операций по перемещению спутников в будущем. Ожидается, что сама обсерватория, лишенная собственных двигателей, сгорит в земной атмосфере до конца текущего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американское космическое агентство готовилось запустить сервисный спутник LINK для спасения орбитальной обсерватории Swift.

Профильный комитет сената США в конце прошлого года одобрил кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы ведомства.

В прошлом месяце руководитель НАСА прибыл на Байконур для проводов международного экипажа на МКС.