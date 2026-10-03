Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.14 комментариев
В квартире на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела
В квартире на юго-востоке Москвы обнаружили фрагменты человеческого тела
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в одной из квартир на Жулебинском бульваре в Москве были найдены фрагменты человеческого тела.
Фрагменты человеческого тела были найдены днем в субботу в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве, сообщает столичное ГСУ СК.
Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Юго-Восточному административному округу возбудил уголовное дело. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты.
Специалисты осматривают место происшествия, изучают записи с камер наружного видеонаблюдения и допрашивают свидетелей. Правоохранительные органы ведут розыск подозреваемого, причастного к совершению преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу следователи сообщили о завершении расследования убийства адвоката в Москве, произошедшего в 2010 году.