Сейчас украинские политики будут бегать, как дурни с писаной торбой, и кричать, что они сломали Крымский мост. Понятно, что люди заточены на пиар. Непонятно, как это спасет Украину.0 комментариев
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
В Московском регионе объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы
В Москве и Московской области с 21:00 мск вторника вводится желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах, сообщили в Гидрометцентре.
«Местами в столичном регионе возможно образование гололедицы, с 21:00 мск объявлен желтый погодный уровень», – сообщил собеседник ТАСС.
Отмечается, что предупреждение о потенциальной опасности метеоусловий будет действовать на протяжении 12 часов – до 09:00 мск среды, 18 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о скором начале метеорологической зимы в Москве.
В начале ноября Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможных ночных заморозках и гололедице.