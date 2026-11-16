Собянин: Уничтожены еще 16 летевших на Москву дронов

Апелляционная инстанция пересмотрела уголовное дело о жестокой расправе над местным жителем в Пятигорске и вынесла новое решение в отношении троих юношей, сообщает Следственный комитет Ставропольского края в Max.
«В Ставропольском крае ужесточен приговор в отношении трех несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления в Пятигорске», – сообщили в ведомстве. Суд признал фигурантов виновными в хулиганстве с применением оружия, а действия одного из них переквалифицировали как убийство из хулиганских побуждений.
По данным следствия, вечером 17 марта 2025 года в парке Кирова к компании подростков подошел незнакомый 20-летний мужчина. В ходе общения 12-летний мальчик предложил троим старшим товарищам напасть на него из-за подозрений в противоправных действиях. Он распылил в глаза потерпевшему газовый баллончик, 17-летний и 15-летний юноши нанесли мужчине удары ногами и руками, а 14-летний подросток сдавил ему шею, в результате чего тот скончался на месте от асфиксии.
Суд первой инстанции назначал фигурантам от 4,5 до 5 лет лишения свободы, однако апелляционная инстанция увеличила сроки до 4,5–9 лет. Также суд удовлетворил гражданский иск матери погибшего на сумму 2 млн рублей. Самый младший участник нападения, не достигший возраста уголовной ответственности, помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу суд арестовал подростка по обвинению в жестоком убийстве родной матери в Петербурге.
В прошлом году суд в Карелии приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за убийство по найму.