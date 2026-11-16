  • Новость часаКаллас предложила выкрасть у России данные об участниках спецоперации
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    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американские студенты захотели назад в СССР

    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 21:20 • Новости дня

    Собянин: Уничтожены еще 16 летевших на Москву дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские средства ПВО уничтожили 16 беспилотников, летевших на столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Об этом столичный градоначальник сообщил в Max. По его словам, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

    Вечером 16 ноября в Минобороны сообщили, что над страной нейтрализовали 148 дронов ВСУ за день.

    Ранее Собянин сообщил об уничтожении 20 летевших на Москву беспилотников.

    16 ноября 2026, 16:55 • Новости дня
    ФСБ задержала подозреваемую в подрыве машины Заворотного
    ФСБ задержала подозреваемую в подрыве машины Заворотного
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве гражданку России, подозреваемую в подрыве машины бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова журналиста Сергея Заворотного по заданию украинских спецслужб.

    В столице задержана россиянка 2005 года рождения, причастная к подрыву автомобиля общественного деятеля и независимого журналиста по заданию спецслужб Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

    По данным ведомства, перед совершением преступления девушку обманули мошенники. Она перевела крупную сумму денег на неизвестный счет, после чего преступники использовали этот факт для дальнейшего давления на россиянку и принуждения к совершению покушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сергей Заворотный лишился руки в результате взрыва автомобиля в Москве.

    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о причастности украинских спецслужб к организации покушения.

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    16 ноября 2026, 16:49 • Новости дня
    МИД: Визит Ким Чен Ына в Россию стоит на повестке дня
    МИД: Визит Ким Чен Ына в Россию стоит на повестке дня
    @ KCNA/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию постоянно находится на повестке дня.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства подтвердил актуальность планов по организации приезда северокорейского лидера, передает РИА «Новости».

    «Он постоянно стоит на повестке», – заявил Руденко журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье партийно-правительственная делегация КНДР прибыла в Москву.

    В прошлом месяце Руденко заявил о сохранении в силе приглашения Ким Чен Ыну посетить Россию.

    В прошлом году в российской столице начали активную подготовку к визиту председателя КНДР.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 17:09 • Новости дня
    В Турции успешно испытали систему уничтожения дронов на кабельном управлении

    Турецкий комплекс нейтрализовал 51 беспилотник электромагнитным излучением

    В Турции успешно испытали систему уничтожения дронов на кабельном управлении

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе испытаний турецкая противодроновая система Ejderha вывела из строя 51 беспилотник за несколько секунд без применения ракет, сообщил генеральный директор ASELSAN Ахмет Акйол.

    Комплекс уничтожил цели с помощью высокомощного электромагнитного излучения (HPEM), которое воздействует на электронные компоненты дронов, передают «Вести» со ссылкой на компанию Aselsan.

    В ходе тестирования система сначала поразила два управляемых по кабелю беспилотника на расстоянии около километра, после чего одновременно нейтрализовала 51 дрон. Ejderha использует радар для обнаружения целей и оптико-электронные средства для наведения и предназначена для борьбы с малыми и микробеспилотниками.

    Акйол подчеркнул, что Ejderha стала первой в мире системой, способной одновременно вывести из строя такое количество дронов без использования боеприпасов. По его словам, комплекс перешел в стадию серийного производства и будет применяться в составе турецкой системы ПВО «Стальной купол». Испытания прошли в центре ASELSAN в Гельбеке и были приурочены к 51-летию компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция успешно испытала зенитную ракетную систему большой дальности SIPER Urun-2 с перенацеливанием.

    В августе китайские инженеры разработали акустический комплекс обнаружения дронов без радаров.

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    16 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    Каллас предложила выкрасть у России данные об участниках спецоперации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас публично призвала организовать хакерскую атаку на Россию для хищения данных об участниках спецоперации ради обоснования визовых санкций.

    Инициатива о таких ограничениях может войти в проект 22-го пакета санкций, который Еврокомиссия должна представить в ближайшие дни, передает ТАСС.

    «Но Россия хранит все данные этих людей, которые участвовали в этой войне, я полагаю, что эти данные довольно легко раздобыть, поскольку сегодня все данные – цифровые. Таким образом ЕС может разрешить проблему имплементации этих санкций», – заявила Каллас.

    Дискуссия между странами объединения о визовых рестрикциях продолжается. Против запрета на въезд для бывших бойцов выступают несколько южных государств Евросоюза, указывая на сложность юридической проверки каждого случая. Они опасаются превращения данной инициативы в пролог к более широким ограничениям. Визовая политика остается прерогативой национальных правительств, однако Еврокомиссия и дипломатическая служба ЕС пытаются перехватить часть этих полномочий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о блокировке рядом стран Евросоюза предложения о введении новых визовых ограничений против россиян.

    В июле Совет ЕС объявил о создании юридической базы для отказа в выдаче виз участникам спецоперации.

    Летом Европейский союз отправил на доработку идею о запрете въезда на территорию объединения российским военнослужащим.

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    16 ноября 2026, 18:04 • Новости дня
    Ушаков назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина

    Ушаков: Голикова и Силуанов войдут в делегацию России на переговорах в Китае

    Ушаков назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал состав российской делегации, которая примет участие в переговорах главы государства Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае.

    Путин примет участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости». «В начале переговоры в расширенном составе. У нас будет весьма представительная делегация, как обычно», – заявил Ушаков.

    В состав делегации войдут вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

    Также в переговорах примут участие министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Сергей Цивилев.

    Администрацию президента представят заместитель руководителя Максим Орешкин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонних переговоров 19 ноября.

    Администрация США допустила возможность проведения встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

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    16 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Лукашенко поинтересовался долей евреев в Еврейской автономной области
    Лукашенко поинтересовался долей евреев в Еврейской автономной области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Еврейской автономной области (ЕАО) Марией Костюк поинтересовался долей этнических евреев среди жителей региона.

    Лукашенко во время встречи с Костюк поднял вопрос о национальном составе населения ЕАО, передают «Вести». «Так, а сколько там евреев, вот в пропорции? Там же не все евреи. Все, как говорится, перемешалось. А сколько там евреев?» – обратился белорусский лидер к главе региона.

    В ответ один из представителей делегации пояснил, что численность этнических евреев в Еврейской автономной области составляет менее 1% от общего населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил о принадлежности Брянской области.

    В прошлом году Костюк выиграла выборы главы ЕАО с результатом 83,02% голосов.

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    16 ноября 2026, 18:40 • Новости дня
    Ушаков: Никто не согласовывал с Россией вопрос о расширении формата переговоров

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что с Москвой не согласовывали расширение трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине, а вопрос о подключении Европы возможен лишь после получения от нее четких предложений.

    Ушаков заявил, что с Россией никто не согласовывал расширение формата трехсторонних переговоров, передает РИА «Новости». «Сейчас идет речь о проведении очередного раунда в трехстороннем формате, эти переговоры возобновились в Абу-Даби, условлено их продолжить. Дата пока не согласована, и о расширении формата кто-то говорит, но с нами это не согласовывалось», – сказал помощник президента.

    Комментируя возможное участие европейских стран в этих контактах, Ушаков уточнил, что вопрос об их подключении встанет лишь после получения от Европы ясной позиции по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Москва ждет «четкий сигнал» о том, чего европейские государства хотят и какие конструктивные и содержательные предложения готовы внести для успеха урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о неготовности Евросоюза сформировать переговорную команду с ясным мандатом и о положении европейцев за «детским столиком» на консультациях в Абу-Даби.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии на переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби обсуждения выхода действующих членов НАТО из альянса.

    В среду помощник президента России Юрий Ушаков оценил трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины в Абу-Даби как полезные и содержательные.

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    16 ноября 2026, 17:04 • Новости дня
    В ВСУ назвали перехватчики баллистических ракет непозволительной роскошью

    NYT: Воздушные силы ВСУ стали экономить перехватчики баллистических ракет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинская армия из соображений экономии прекратила расходовать по два перехватчика на каждую баллистическую ракету.

    Украинские расчеты противовоздушной обороны вынуждены отказаться от стандартной военной доктрины из-за нехватки зенитных боеприпасов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times.

    Прежние правила применения зенитных ракетных комплексов требовали запускать по меньшей мере два перехватчика для поражения одной баллистической цели.

    «Мы не можем позволить себе такую роскошь. Мы вынуждены использовать одну ракету против одной цели», – подчеркнул Игнат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник госкорпорация «Ростех» назвала барражирующий боеприпас «Куб-2» инструментом финансового истощения противовоздушной обороны Украины.

    В прошлом месяце в США отметили нежелание Вашингтона жертвовать ограниченным запасом ракет-перехватчиков ради помощи Киеву.

    Летом начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о серьезном дефиците ракетного вооружения для боевой авиации и систем ПВО.

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    16 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Чачава покинул совет директоров Яндекса

    Чачава вышел из совета директоров Яндекса из-за санкций ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Александр Чачава покинул совет директоров МКПАО «Яндекс» после введения в отношении него персональных санкций Европейского союза.

    Александр Чачава вышел из состава совета директоров МКПАО «Яндекс», сообщает Яндекс. Изменение состава совета директоров не повлияет на операционную деятельность и стратегию компании, отмечается в релизе.

    Яндекс продолжает работать в обычном режиме под руководством команды менеджеров, добавили в компании.

    Указано, что персональные санкции Европейского союза в отношении Александра Чачавы не распространяются на головную компанию МКПАО «Яндекс» и дочерние предприятия группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Совет Евросоюза ввел ограничительные меры в отношении 49 российских кредитных организаций и оператора электронных платежей «ЮMoney».

    Европейские власти приняли постановление о введении санкций против 12 управляющих нефтеперерабатывающими заводами компаний.

    Евросоюз включил в санкционные списки обозревателя Алексея Стефанова, телеведущих Петра Марченко и Виталия Елисеева.

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    16 ноября 2026, 18:37 • Новости дня
    Алиханов предложил встроить в «Атом» суперприложение всех зарядных сервисов
    Алиханов предложил встроить в «Атом» суперприложение всех зарядных сервисов
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр промышленности и торговли Антон Алиханов предложил встраивать сервисы операторов зарядных станций непосредственно в электромобили, чтобы избавить водителей от необходимости использовать разные приложения.

    Глава Минпромторга озвучил свои идеи по улучшению пользовательского опыта на Международном экспортном форуме «Сделано в России», передает РИА «Новости».

    «Хотелось бы, чтобы все было встроено внутрь. Чтобы не нужно было, подъезжая к разным зарядкам, каждый раз скачивать отдельные приложения разных вендоров. Чтобы все-таки концепция автомобиль, как гаджет, где все…, все сервисы», – заявил Алиханов.

    В середине сентября министр приобрел новый отечественный электромобиль «Атом». Производством машин занимается компания «Кама» на мощностях завода «Москвич». Первые товарные автомобили передали покупателям в середине июля 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский электромобиль «Атом» достиг уровня локализации в 70%.

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил о популярности электромобиля «Атом» у покупателей. В сентябре министр промышленности и торговли России Антон Алиханов стал владельцем нового отечественного электромобиля.

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    16 ноября 2026, 19:13 • Новости дня
    МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России для выражения решительного осуждения в связи с попыткой поджога на оборонном предприятии Threod Systems.

    Инцидент на объектах эстонской оборонной компании произошел в ночь на субботу. В связи с этим в понедельник внешнеполитическое ведомство республики вызвало российского дипломата, сообщает МИД Эстонии.

    По версии Полиции безопасности Эстонии, акт саботажа на предприятии якобы был организован по указанию российского Главного разведывательного управления (ГРУ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова связала решение Эстонии закрыть границу с Россией с предстоящей встречей Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за бессрочное закрытие эстонско-российской границы.

    В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении российской стороны проверить на достоверность информацию о возможном закрытии границы Эстонией.

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    16 ноября 2026, 19:44 • Новости дня
    Суд на Ставрополье ужесточил приговор забившим мужчину до смерти подросткам

    Суд на Ставрополье увеличил до девяти лет срок убившим мужчину подросткам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Апелляционный суд в Ставропольском крае ужесточил наказание троим несовершеннолетним за убийство молодого человека в Пятигорске, увеличив максимальный срок лишения свободы до девяти лет.

    Апелляционная инстанция пересмотрела уголовное дело о жестокой расправе над местным жителем в Пятигорске и вынесла новое решение в отношении троих юношей, сообщает Следственный комитет Ставропольского края в Max.

    «В Ставропольском крае ужесточен приговор в отношении трех несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления в Пятигорске», – сообщили в ведомстве. Суд признал фигурантов виновными в хулиганстве с применением оружия, а действия одного из них переквалифицировали как убийство из хулиганских побуждений.

    По данным следствия, вечером 17 марта 2025 года в парке Кирова к компании подростков подошел незнакомый 20-летний мужчина. В ходе общения 12-летний мальчик предложил троим старшим товарищам напасть на него из-за подозрений в противоправных действиях. Он распылил в глаза потерпевшему газовый баллончик, 17-летний и 15-летний юноши нанесли мужчине удары ногами и руками, а 14-летний подросток сдавил ему шею, в результате чего тот скончался на месте от асфиксии.

    Суд первой инстанции назначал фигурантам от 4,5 до 5 лет лишения свободы, однако апелляционная инстанция увеличила сроки до 4,5–9 лет. Также суд удовлетворил гражданский иск матери погибшего на сумму 2 млн рублей. Самый младший участник нападения, не достигший возраста уголовной ответственности, помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу суд арестовал подростка по обвинению в жестоком убийстве родной матери в Петербурге.

    В прошлом году суд в Карелии приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за убийство по найму.

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    16 ноября 2026, 16:45 • Новости дня
    Бывший председатель райсуда Ростова-на-Дону получил 12 лет колонии

    Экс-глава ростовского суда Куделин получил 12 лет за миллионные взятки

    Tекст: Денис Тельманов

    Октябрьский районный суд Краснодара приговорил бывшего председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексея Куделина к 12 годам колонии строгого режима за коррупционные преступления.

    Суд признал Алексея Куделина, бывшего прокурора Октябрьского района Ростова-на-Дону Романа Агапова и адвоката Виталия Проскурякова виновными во взяточничестве, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Max. Бывшему председателю райсуда назначен штраф в размере 150 млн рублей с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 15 лет.

    Роман Агапов приговорен к восьми годам колонии строгого режима, штрафу в 20 млн рублей и лишению классного чина старшего советника юстиции. Виталий Проскуряков получил семь лет колонии и штраф в 20 млн рублей с запретом заниматься адвокатской деятельностью в течение четырех лет. С Куделина также взыскана сумма взятки в размере 17 млн рублей.

    Согласно приговору, Куделин по согласованию с бывшим председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой получал вознаграждения за смягчение меры пресечения троим фигурантам уголовных дел. В одном из случаев Агапов и Проскуряков выступили посредниками, передав судье 2 млн рублей за избрание домашнего ареста вместо заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Следственный комитет России завел дело против бывшего председателя Анжеро-Судженского городского суда Елены Степанцовой.

    В феврале бывшую главу Советского районного суда Ростова-на-Дону Елену Коблеву признали виновной в коррупции.

    В прошлом году пресс-служба Верховного суда сообщила о возможности возбуждения уголовных дел о взяточничестве в отношении двух судей из Ростова-на-Дону.

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    16 ноября 2026, 16:38 • Новости дня
    Объект критической инфраструктуры загорелся в Винницкой области на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о масштабном пожаре на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области.

    Сильный пожар начался после взрывов на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области в центральной части Украины, сообщается в Telegram-канале ГСЧС.

    На опубликованных спасателями кадрах зафиксировано масштабное возгорание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило о поражении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине.

    В результате взрывов пострадали объекты энергетической инфраструктуры в Черкасской области.

    В воскресенье объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в Одесской и Житомирской областях.

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    16 ноября 2026, 17:50 • Новости дня
    В результате стрельбы у ТЦ в Одессе пострадали шесть человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возле торгового центра в Одессе произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек, сообщило управление Национальной полиции Украины в Одесской области.

    Стрельба произошла ночью возле одного из торговых центров в Приморском районе Одессы. По данным полиции, между двумя ранее незнакомыми компаниями возникла стычка, передает РИА «Новости».

    «Во время конфликта 32-летний мужчина достал травматический пистолет и начал стрелять в землю. В результате рикошета резиновых пуль телесные повреждения получили пять человек, среди которых несовершеннолетний», – сообщили в ведомстве.

    Стрелявший получил ножевое ранение в живот. Полиция возбудила уголовное дело по статье о неосторожном тяжком или средней тяжести телесном повреждении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в торговом центре в Калифорнии произошла стрельба, в результате которой погиб один человек и шесть пострадали.

    В августе одесская полиция задержала мужчину, открывшего огонь по сотрудникам военкомата.

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    • Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

      Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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