Собянин: Уничтожены еще 16 летевших на Москву дронов

Каллас предложила выкрасть у России данные об участниках спецоперации

Tекст: Дарья Григоренко

Инициатива о таких ограничениях может войти в проект 22-го пакета санкций, который Еврокомиссия должна представить в ближайшие дни, передает ТАСС.

«Но Россия хранит все данные этих людей, которые участвовали в этой войне, я полагаю, что эти данные довольно легко раздобыть, поскольку сегодня все данные – цифровые. Таким образом ЕС может разрешить проблему имплементации этих санкций», – заявила Каллас.

Дискуссия между странами объединения о визовых рестрикциях продолжается. Против запрета на въезд для бывших бойцов выступают несколько южных государств Евросоюза, указывая на сложность юридической проверки каждого случая. Они опасаются превращения данной инициативы в пролог к более широким ограничениям. Визовая политика остается прерогативой национальных правительств, однако Еврокомиссия и дипломатическая служба ЕС пытаются перехватить часть этих полномочий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о блокировке рядом стран Евросоюза предложения о введении новых визовых ограничений против россиян.

В июле Совет ЕС объявил о создании юридической базы для отказа в выдаче виз участникам спецоперации.

Летом Европейский союз отправил на доработку идею о запрете въезда на территорию объединения российским военнослужащим.