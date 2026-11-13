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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

    2 комментария
    13 ноября 2026, 12:57 • Новости дня

    Журналисту Заворотному оторвало руку при взрыве машины на юге Москвы

    Журналисту Заворотному оторвало руку при взрыве машины на юге Москвы
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Журналист-международник и политтехнолог Сергей Заворотный, известный как пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, лишился руки в результате взрыва автомобиля в Чертаново.

    У пострадавшего также диагностировали ушиб мозга, переломы ребер и открытый перелом правой голени, передает Telegram-канал «Моя Москва».

    На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, Росгвардии и спецслужб.

    Сергей Заворотный – кандидат исторических наук, до 2004 года работал в аппарате Госдумы, а после 2014 года занимал должность директора центра информационных технологий Приморского ГАТУ и стал соавтором книги «Янукович сдал. Госдеп принял».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля на Кировоградской улице в Москве.

    В результате взрыва пострадал журналист Сергей Заворотный.

    13 ноября 2026, 11:26 • Новости дня
    Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы

    При взрыве автомобиля в Москве пострадал журналист Сергей Заворотный

    Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате взрыва автомобиля Toyota на Кировоградской улице на юге Москвы серьезно пострадал журналист Сергей Заворотный, ранее работавший пресс-секретарем бывшего премьера Украины Николая Азарова.

    Взрыв автомобиля Toyota произошел прямо во время движения, в результате чего водитель получил травмы и был передан медикам, сообщает Telegram-канал 112.

    По предварительной версии, причиной инцидента могла стать неисправность газового оборудования. Взрыв сильно повредил машину со стороны водительского сиденья, на месте происшествия работают экстренные службы.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил, что взорванный автомобиль принадлежит бывшему пресс-секретарю экс-премьера Украины Николая Азарова журналисту Сергею Заворотному. По словам очевидцев, пострадавший самостоятельно выбрался из салона, он получил серьезные травмы ног и осколочные ранения груди и спины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник сообщил о гибели военного при взрыве автомобиля в поселке Шушары в Петербурге.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего.

    Военный эксперт Юрий Кнутов расценил случившееся как начатую украинскими властями охоту на российских офицеров.

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    13 ноября 2026, 01:22 • Новости дня
    С начала суток на подлете к Москве сбиты 44 дрона ВСУ

    Собянин сообщил о 44 сбитых на подлете к Москве дронах с полуночи

    С начала суток на подлете к Москве сбиты 44 дрона ВСУ
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала суток силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 44 беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил в Max-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    Силами ПВО Минобороны отражена атака еще десять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города. Таким образом, с начала суток на подлете к столице сбиты 44 дрона,

    По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников. Российские системы ПВО уничтожили еще 15 дронов. Общее число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло почти 60 дронов штук за три часа.


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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 17:06 • Новости дня
    Гражданин Германии признал вину в убийстве главврача в Новой Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержанный по обвинению в убийстве главного врача московской «КМ-Клиник» Марины Каган гражданин Германии Даниэль Кольс признал вину, сообщил следователь в зале суда.

    «Вину Кольс признал», – слова следователя приводит РИА «Новости». По ходатайству следствия он заключен под стражу на срок два месяца – до 10 января 2027 года.

    Ранее стало известно об обнаружении в частном доме в Новой Москве тела женщины с признаками насильственной смерти. Убитой оказалась главный врач «КМ-Клиник» Марина Каган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду гражданин Германии сознался в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве из-за ревности.

    Во вторник его задержали по подозрению в убийстве Марины Каган.

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    12 ноября 2026, 21:57 • Новости дня
    Бывший зампред общества «Динамо» осужден за мошенничество

    Экс-зампред московского отделения общества «Динамо» Михалевский получил пять с половиной лет колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тушинский суд Москвы приговорил бывшего первого заместителя председателя столичного отделения спортивного общества «Динамо» Владимира Михалевского к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве с недвижимостью.

    Михалевского признали виновным в двух эпизодах мошенничества на сумму почти 100 млн рублей (1,2 млн долларов), передает ТАСС. «Кроме того, судом удовлетворены иски потерпевшей стороны на общую сумму почти 100 млн рублей», – сообщил агентству участник процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг гособвинение попросило суд приговорить Владимира Михалевского к шести с половиной годам лишения свободы.

    В понедельник суд ужесточил меру пресечения бывшему первому заместителю председателя столичного отделения спортивного общества «Динамо», переведя его с домашнего ареста под стражу.

    Ранее представители потерпевшей стороны потребовали перевести в СИЗО Владимира Михалевского из-за пропусков судебных заседаний.

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    12 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Сооснователя «Империи гусей» обвинили в развратных действиях против детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Музыканту из Москвы предъявлено обвинение в развратных действиях и иных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

    По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый совершил иные действия сексуального характера в отношении знакомой несовершеннолетней в салоне своего автомобиля в подмосковном Жуковском. В том же месяце в квартире в Екатеринбурге он совершил развратные действия в отношении другой знакомой девочки, передает РИА «Новости».

    «28-летнему музыканту из столицы предъявлено обвинение в совершении развратных действий, а также иных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних», – заявила Врадий.

    В правоохранительных органах агентству уточнили, что речь идет об Алексее Кузьмине из группы «Империя гусей». В настоящее время обвиняемый арестован, расследование уголовного дела находится на завершающем этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Следственное управление СК по Свердловской области предъявило обвинения в хулиганстве двум мужчинам за избиение троих подростков-инвалидов в Екатеринбурге.

    В Карпинске Свердловской области возбудили уголовное дело после смерти подростка от вдыхания паров газа.

    В июле Следственный комитет начал расследование уголовных дел в отношении участников сообщества «Империя гусей».

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    12 ноября 2026, 23:35 • Новости дня
    При пожаре на востоке Москвы погибли двое детей и взрослый

    При пожаре в доме на Алтайской улице в Москве погибли три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате пожара в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека, в том числе двое детей, сообщило Главное управление МЧС России по городу.

    Возгорание личных вещей и мебели произошло в одной из квартир жилого дома по адресу: улица Алтайская, д. 6 на востоке Москвы.

    С вышележащих этажей были спасены 11 человек, в том числе пятеро детей. Принятыми мерами пожар был ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

    «К сожалению, погибли три человека, в том числе двое детей», – говорится в сообщении ведомства.

    Позже стало известно, что по факту гибели трех человек в результате пожара на востоке Москвы возбуждено уголовное дело.

    «Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лиц)», - сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник два человека погибли при пожаре на западе Москвы. В октябре сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в квартире на Новинском бульваре. Также три человека были спасены при пожаре в квартире жилого дома в Игарском проезде на северо-востоке столицы.

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    12 ноября 2026, 17:36 • Новости дня
    Обвиняемому в убийстве главврача в Новой Москве вменили угон машины

    Tекст: Ольга Иванова

    Гражданину Германии Даниэлю Кольсу, арестованному по обвинению в убийстве главного врача «КМ-Клиник» Марины Каган в Новой Москве, добавили статью об угоне автомобиля, сообщила столичная прокуратура.

    «Тридцатилетнему мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 166 УК РФ (угон)», – сообщило ведомство в Max. Отмечается, что арестованный избил и задушил женщину в ее доме, взял ключи от принадлежащего ей BMW и пакет, которым душил, после чего скрылся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг гражданин Германии Даниэль Кольс признал вину в убийстве Марины Каган.

    В среду подозреваемый признался в совершении преступления из-за ревности.

    Во вторник правоохранительные органы задержали Кольса.

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    13 ноября 2026, 00:10 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве почти 60 дронов ВСУ за три часа

    Собянин: ПВО сбила 59 украинских дронов на подлете к Москве за три часа

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы ПВО уничтожили 59 украинских дронов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале Max.

    «Восемь БПЛА уничтожено ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он за несколько минут до полуночи.

    Всего за три часа, с 21:00 четверга, было сбито 59 украинских дронов на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Собянин сообщил об отражении атаки пяти беспилотников, летевших на Москву. Позже он заявил об уничтожении еще 15 аппаратов. Затем общее число сбитых на подлете к столице дронов достигло 31.

    Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский вечером четверга ввели ограничения на полеты.

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    12 ноября 2026, 22:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников

    Собянин сообщил об отражении атаки пяти летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку пяти беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Отражена атака пяти вражеских БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Max.

    Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 15 беспилотных летательных аппаратов.

    В четверг общее число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 31.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще пяти летевших в сторону города беспилотников.

    .

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    12 ноября 2026, 17:31 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал до 15 мм осадков в Москве в ночь на субботу

    Синоптик Леус: В ночь на субботу в Москве может выпасть до 15 мм осадков

    Tекст: Денис Тельманов

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ночь на субботу в Москве из-за холодного атмосферного фронта может выпасть до 15 миллиметров осадков.

    В предстоящие выходные дни в столице ожидаются кратковременные дожди с мокрым снегом, сообщил Леус в своем Telegram-канале. «Самым «дождливым» днем будет суббота, а точнее субботняя ночь, когда территорию столицы будет пересекать холодный атмосферный фронт. В течение ночи в регионе может выпасть до 10-15 миллиметров дождя, а температура опустится до плюс двух – плюс четырех градусов», – отметил синоптик.

    По его данным, в воскресенье существенных осадков не ожидается, однако ночью местами возможна гололедица при температуре около нуля градусов. Днем воздух прогреется до пяти градусов тепла. Общее количество осадков за два дня не превысит половины нормы.

    Атмосферное давление в ночь на субботу упадет до 731 миллиметра ртутного столба, что значительно ниже нормы. В воскресенье давление начнет активно расти и превысит нормальные показатели на четыре-шесть единиц, сообщил Леус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг столичный департамент транспорта рекомендовал московским автомобилистам отказаться от поездок на летней резине из-за снега с дождем.

    Во вторник Леус сообщил о сокращении климатической зимы в Москве на неделю за последние полвека.

    В понедельник Гидрометцентр России пообещал москвичам облачную погоду без осадков.

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    12 ноября 2026, 22:02 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 31

    Собянин сообщил о 31 сбитом на подлете к Москве БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны подавили атаку еще 11 беспилотников, которые летели в сторону Москвы, таким образом общее число сбитых на подлете к столице дронов достигло 31, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы ПВО Минобороны отразили атаку еще десяти беспилотников, летевших на Москву, а затем еще 11 дронов, общее число сбитых на подлете к столице дронов достигло 31, сообщил мэр Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы.

    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло десяти.

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    12 ноября 2026, 22:20 • Новости дня
    Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты

    Шереметьево, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский начали принимать и отправлять рейсы по согласованию из-за временных ограничений, сообщил представитель Росавиации в Max-канале.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства», – написал он.

    Представитель Росавиации предупредил, что в расписании рейсов возможны корректировки. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

    Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Домодедово и Жуковский (Раменское).

    Такие же ограничения действуют в аэропорту Шереметьево, прием и выпуск рейсов там осуществляется по согласованию.

    Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аэропорт Жуковский ограничил прием и выпуск самолетов. В четверг общее число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 31 и в течение вечера оно увеличивалось.

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    12 ноября 2026, 22:16 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников

    Силы ПВО уничтожили еще 15 летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 15 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены еще 15 беспилотников», – написал Собянин на своей странице в Max.

    Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг общее число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 31. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще пяти летевших в сторону города беспилотников.

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    12 ноября 2026, 21:56 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло десяти

    Собянин: Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло десяти

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще пяти беспилотников, летевших в сторону столицы, общее число сбитых БПЛА достигло десяти.

    «Еще пять беспилотников сбиты силами ПВО Минобороны», – сообщил мэр в своем канале в Max.

    Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Общее число сбитых БПЛА достигло десяти.

    Ранее в четверг Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников.

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    12 ноября 2026, 16:19 • Новости дня
    Журналистка «Медузы» Зольникова заочно получила 2,5 года колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Москве заочно приговорил журналистку Анастасию Зольникову (признана иноагентом в России) к двум с половиной годам колонии общего режима за участие в деятельности нежелательной организации.

    Зольникова заочно приговорена к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Москвы в Max.

    Суд также запретил журналистке заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе в интернете, в течение семи лет. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимой, которая находится в розыске.

    Установлено, что ранее Зольникову привлекали к административной ответственности за работу на издание «Медуза» (организация включена в реестр иноагентов и признана нежелательной в России). В 2025 году она подготовила две статьи, которые были опубликованы на сайте этой организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Москве оставил без изменений заочный приговор основательнице издания «Медуза» Галине Тимченко (признана в России иноагентом). Ранее Тимченко заочно приговорили к пяти годам лишения свободы.

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Как живое на Украине становится мертвым

      Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

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      Запад встал на путь переговоров

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      Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

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