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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 17:13 • Новости дня

    При пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы спасены три человека

    МЧС: Пожарные спасли трех человек из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Игарском проезде на северо-востоке Москвы ликвидирован пожар в квартире жилого дома, в результате которого были спасены три человека, сообщили в столичном ГУ МЧС.

    Пожар произошел на втором этаже 17-этажного дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России. «В главное управление МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Игарский проезд, дом 13. Принятыми мерами загорание было оперативно ликвидировано. Спасены три человека», – сообщили в ведомстве.

    Напомним, в четверг квартира загорелась в 17-этажном жилом доме в Москве.

    В июле при пожаре в центре Москвы пострадал один человек. В апреле при пожаре в московском жилом доме пострадали трое.

    В феврале спасатели вывели десять человек из горящей многоэтажки в столице.

    8 октября 2026, 00:37 • Новости дня
    Церемонию прощания с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Прощание с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве на Троекуровском кладбище 8 октября состоится закрытая церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским.

    Церемония прощания с психотерапевтом пройдет в закрытом формате в Прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает ТАСС. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

    Родственница вдовы Кашпировского сообщила, что тело кремировать не будут. Место погребения семья решила сохранить в тайне.

    Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в больнице на 88-м году жизни. Продюсер Сергей Дворцов ранее сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца на фоне ряда заболеваний.

    Племянник Кашпировского назвал причиной смерти психотерапевта онкологию.

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    7 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Выбросившего трех кошек с 20-го этажа мужчину задержали в Москве

    Росгвардия: Пьяный москвич выбросил с 20-го этажа трех кошек

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве задержали мужчину, который выбросил с 20-го этажа трех кошек, животные погибли, сообщило столичное управление Росгвардии.

    Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов на Литовском бульваре, передает ТАСС со ссылкой на главное управление Росгвардии по Москве. К правоохранителям обратилась жена 66-летнего мужчины. Выяснилось, что ее супруг в состоянии опьянения выбросил из окна квартиры на 20-м этаже трех кошек.

    В результате их падения был поврежден припаркованный у подъезда автомобиль.

    Сотрудники Росгвардии доставили москвича в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Дзержинске завели дело из-за пяти мертвых далматинцев в квартире.

    В январе чиновницу в Пскове уволили после инцидента с выброшенными на мороз собаками.

    В конце прошлого года уголовное дело завели после гибели собак и кошек в приюте под Ростовом-на-Дону.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Ребенок погиб в аварии на западе Москвы

    Госавтоинспекция: Ребенок погиб при наезде автомобиля на препятствие в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на западе Москвы, в результате аварии погиб ребенок, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

    ДТП произошло на внешней стороне Кутузовского тоннеля, сообщает Госавтоинспекция Москвы. «В результате произошедшего малолетний пассажир автомобиля скончался», – заявили в ведомстве.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    7 октября 2026, 19:59 • Новости дня
    Иностранный студент РУДН погиб при падении из окна общежития

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве выясняются обстоятельства гибели иностранного учащегося Российского университета дружбы народов (РУДН), который упал из окна здания общежития.

    Иностранный учащийся медицинского института Российского университета дружбы народов выпал из окна общежития и погиб, передает РИА «Новости». «Иностранный студент медицинского института выпал из окна общежития. РУДН выражает глубокие соболезнования родным и близким студента. Детали произошедшего выясняются», – сообщили в пресс-службе вуза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд вынес приговор участникам террористического сообщества за подготовку взрыва у здания РУДН.

    Весной прошлого года суд признал социально-опасным одного из учащихся этого вуза.

    В 2024 году в Москве задержали студента университета по подозрению в вербовке в террористическую организацию.

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    7 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Иностранцев задержали за похищение знакомого в Москве

    СК: Двоих иностранцев задержали за похищение знакомого в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы задержали в Москве двоих иностранных граждан, которые поместили своего знакомого в багажник автомобиля и похитили его.

    В понедельник вечером на улице Юных Ленинцев на юго-востоке столицы группа иностранных граждан против воли поместила своего знакомого в багажник автомобиля и скрылась, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление Следственного комитета России.

    «Потерпевший освобожден, а двое фигурантов задержаны. С ними проведены необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение», – сообщили в ведомстве.

    В четверг следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемых. В СК добавили, что установлены еще трое соучастников преступления, которым заочно предъявлено обвинение. Они объявлены в розыск, следствие также намерено просить суд об их заочном аресте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство внутренних дел зафиксировало снижение уровня преступности среди мигрантов.

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    8 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Поклонники проводили Кашпировского в последний путь аплодисментами

    Психотерапевта Кашпировского проводили в последний путь аплодисментами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотни поклонников, друзья и коллеги проводили психотерапевта Анатолия Кашпировского в последний путь долгими аплодисментами на Троекуровском кладбище в Москве.

    Церемония прощания прошла в Большом зале Троекуровского кладбища и продлилась около часа. Сначала память покойного почтили члены семьи в закрытом формате, после чего в зал пустили всех желающих, передает РИА «Новости».

    После завершения церемонии родственники долгое время находились у гроба за закрытыми дверьми.

    Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на SHOT, третья жена Кашпировского Гулизар Чалбашова разрыдалась. В траурном зале в это время включили песню, которую любил исполнять сам целитель – «Две звезды».

    Известно, что бизнес и жилье Кашпировского оформлены на Чалбашову, которая младше его на 33 года. Женщина работала его помощницей и получала все гонорары за сеансы психотерапевта. В 2014 году ради брака с Чалбашовой Кашпировский развелся с женой Ириной. В 2025 у пары родилась дочь. Кашпировский скончался в субботу на 88-м году жизни.

    После завершения церемонии прощания с психотерапевтом тело покойного вынесли под овации собравшихся поклонников.

    Будущий психотерапевт родился 11 августа 1939 года в селе Ставница на западе Украины. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт и четверть века работал психиатром. Всесоюзную известность ему принес цикл телепрограмм «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», вышедший на экраны в 1989 году. По оценкам самого вещателя, выпуски посмотрели около 300 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о закрытом формате траурного мероприятия директор психотерапевта заявил еще в понедельник.

    Ранее владельцем дома Кашпировского в США стал не приехавший на похороны сын. Он отказался посетить прощание с отцом в воскресенье.

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    7 октября 2026, 20:34 • Новости дня
    В МИЭТ ликвидировано задымление в третьем корпусе

    Tекст: Денис Тельманов

    В среду в третьем корпусе Московского института электронной техники (МИЭТ) произошло задымление, оно ликвидировано, занятия возобновятся по расписанию, сообщили в вузе.

    Задымление в третьем корпусе Московского института электронной техники (МИЭТ) успешно ликвидировано, пишет ТАСС со ссылкой на канал вуза в Max.

    «Занятия в первом и четвертом корпусах могут быть продолжены согласно расписанию. Занятия в третьем корпусе завтра проходят в штатном режиме», – приводит агентство текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в МИЭТ создали метод получения совершенных полупроводников.

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    8 октября 2026, 09:38 • Новости дня
    В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности 9-10 октября

    Tекст: Дарья Григоренко

    Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области на 9 и 10 октября в связи с ожидаемым усилением ветра.

    Гидрометцентр отметил, что желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье 9 и 10 октября из-за усиления ветра, передают «Вести».

    Отмечается, что период предупреждения будет действовать с 12.00 мск пятницы до 18.00 мск субботы. В столичном регионе ожидается усиление южного и западного ветра с порывами местами до 15 метров в секунду.

    Кроме того, сильный ветер ожидается в Ивановской, Костромской и Смоленской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник москвичам пообещали потепление и небольшой дождь.

    В понедельник синоптик рассказал о причинах завершения сухой осени в столице.

    Тогда метеоролог спрогнозировал потепление в Москве к концу недели.

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    8 октября 2026, 09:31 • Новости дня
    Поезда на фиолетовой ветке московского метро вернули в график

    Дептранс Москвы: Движение на фиолетовой ветке метро вернулось в график

    Tекст: Мария Иванова

    Движение поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро вернулось в график после кратковременного увеличения интервалов.

    Интервалы движения поездов на юго-восточном участке фиолетовой ветки временно увеличивали для проверки инфраструктуры, сообщает департамент транспорта Москвы.

    Позднее в ведомстве уточнили, что движение на Таганско-Краснопресненской линии было возвращено в график.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу движение на серой ветке метро Москвы возобновили после остановки.

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    8 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Врачи в Москве спасли проглотившую 250 магнитов девочку

    Депздрав: Московские врачи спасли проглотившую 250 магнитов двухлетнюю девочку

    Tекст: Вера Басилая

    Врачи московской Морозовской детской больницы успешно извлекли из желудка двухлетней девочки более 250 магнитных шариков, которые она проглотила за один раз, сообщил столичный департамент здравоохранения.

    Родители привезли ребенка с сильным кашлем в Морозовскую больницу, где рентген выявил в желудке более 250 магнитных шариков, сообщает Депздрав Москвы.

    «Двухлетняя девочка проглотила более 250 магнитов за раз – ее спасли московские врачи», – отмечается в сообщении ведомства.

    В департаменте пояснили, что магниты могли попасть из желудка в кишечник и притянуться друг к другу через стенки, образовав отверстия и вызвав воспаление брюшной полости.

    Медики оперативно достали все инородные тела через пищевод с помощью специальных эндоскопических инструментов. Операция прошла успешно, сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке домой.

    Ранее врачи в Подмосковье спасли ребенка, проглотившего 130 магнитов.

    Хирурги в Кузбассе извлекли метровый штырь из пациента.

    Врачи в Подмосковье достали металлический амулет из желудка ребенка.

    В феврале оренбургские медики удалили из желудка ребенка 14-сантиметровую ложку.

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    8 октября 2026, 11:02 • Новости дня
    В Москве пресекли работу финансовой пирамиды с косметикой на 100 млн рублей

    В Москве раскрыли финансовую пирамиду с ущербом свыше 100 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники полиции пресекли в Москве работу финансовой пирамиды, маскировавшейся под реализацию косметики, ущерб превысил 100 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Организаторы обещали прибыль до 120% годовых, призывая инвестировать в бизнес-проекты, связанные с натуральной косметикой, указала Волк в Max.

    «Предприимчивые женщины широко рекламировали бизнес-проекты... При этом они убеждали граждан инвестировать денежные средства в их развитие с возможным получением прибыли до 120% годовых», – добавила она.

    Исполнять обязательства и развивать бизнес не планировалось. Одна из подозреваемых задержана, возбуждено шесть уголовных дел о мошенничестве.

    Летом суд в Москве приговорил создателей финансовой пирамиды за обман пенсионеров.

    В июне МВД сообщило о задержании в Москве организаторов финансовых пирамид.

    В марте из Турции в Россию депортировали соосновательницу финансовой пирамиды «Финико».

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    8 октября 2026, 08:20 • Новости дня
    В Москве задержали трех граждан Киргизии за похищение соотечественника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве правоохранители задержали трех граждан Киргизии по подозрению в похищении своего соотечественника, сообщили в киргизском МИД.

    «В настоящее время правоохранительными органами Российской Федерации задержаны трое предполагаемых участников инцидента», – заявили в пресс-службе МИД Киргизии, передает РИА «Новости».

    Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о похищении человека. Потерпевший получает необходимую медицинскую помощь.

    Инцидент произошел 5 октября. В соцсетях появилось видео, на котором трое мужчин избивают четвертого и пытаются затолкать его в багажник такси. Посольство Киргизии в Москве и представительство МВД республики в России поддерживают связь с российскими следователями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правоохранительные органы задержали иностранцев за похищение знакомого в Москве.

    В феврале в столице было найдено тело таксиста, убитого подозреваемыми в похищении.

    Один из подозреваемых был ликвидирован на Рублевском шоссе.

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    8 октября 2026, 17:01 • Новости дня
    Косметолога отдали под суд за нападение на журналистов «Известий» в Москве

    СК: Дело напавшей в Москве на журналистов «Известий» косметолога передано в суд

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Завершено расследование уголовного дела в отношении косметолога, которая напала на съемочную группу телеканала «Известия» в Москве, дело передано в суд, сообщил Следственный комитет.

    Обвиняемой вменяют воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, сообщает СК России. В ведомстве отметили, что собрана достаточная доказательственная база для рассмотрения дела по существу.

    Инцидент произошел 30 июня в торговом центре на Новоясеневском проспекте столицы. Журналисты «Известий» готовили материал о незаконных косметологических услугах и пришли на прием под видом клиентов.

    Косметолог не смогла предъявить регистрационное удостоверение на инъекционный препарат и диплом о медицинском образовании. После этого в кабинет вошли корреспондент и оператор. Когда журналистка представилась и показала пресс-карту, обвиняемая напала на нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне охранников в Москве отдали под суд за избиение журналистов.

    В мае СК возбудил дело после нападения на журналистов РЕН ТВ в Москве.

    В марте другого журналиста «Известий» избили в Подмосковье из-за расследования о собаках.

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    8 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Квартира загорелась в 17-этажном жилом доме в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве загорелась квартира на втором этаже 17-этажного жилого дома в Игарском проезде, сообщили в экстренных службах столицы.

    В 17-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы загорелась квартира на втором этаже, передает РИА «Новости». «Произошло возгорание в квартире на втором этаже 17-этажного жилого дома по адресу: Игарский проезд, 13», – рассказал агентству представитель экстренных служб.

    Сейчас спасатели проводят эвакуацию жильцов с верхних этажей. Информация о возможных пострадавших в настоящий момент уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве загорелся дом XIX века на Большой Никитской улице.

    В понедельник пожарные спасли ребенка из горящей квартиры в Новой Москве.

    В апреле при пожаре в жилом доме в столице пострадали три человека.

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    8 октября 2026, 17:31 • Новости дня
    В ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы пострадали два человека

    МВД: В центре Москвы два человека пострадали при столкновении ВАЗ и Cadillac

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате столкновения автомобилей ВАЗ и Cadillac на улице Знаменка в центре российской столицы травмы получили два человека, сообщили в ГУ МВД Москвы.

    Авария произошла в районе дома 19 на улице Знаменка, передает ТАСС. «По предварительным данным, столкнулись два транспортных средства, в результате пострадали два человека», – сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. По данным источника агентства, водитель ВАЗ совершил поворот на запрещающий сигнал светофора и врезался в Cadillac, который двигался прямо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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