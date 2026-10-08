При пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы спасены три человека

МЧС: Пожарные спасли трех человек из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

Tекст: Валерия Городецкая

Пожар произошел на втором этаже 17-этажного дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России. «В главное управление МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Игарский проезд, дом 13. Принятыми мерами загорание было оперативно ликвидировано. Спасены три человека», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в четверг квартира загорелась в 17-этажном жилом доме в Москве.

В июле при пожаре в центре Москвы пострадал один человек. В апреле при пожаре в московском жилом доме пострадали трое.

В феврале спасатели вывели десять человек из горящей многоэтажки в столице.