Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
При пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы спасены три человека
МЧС: Пожарные спасли трех человек из горящей квартиры на северо-востоке Москвы
В Игарском проезде на северо-востоке Москвы ликвидирован пожар в квартире жилого дома, в результате которого были спасены три человека, сообщили в столичном ГУ МЧС.
Пожар произошел на втором этаже 17-этажного дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России. «В главное управление МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Игарский проезд, дом 13. Принятыми мерами загорание было оперативно ликвидировано. Спасены три человека», – сообщили в ведомстве.
Напомним, в четверг квартира загорелась в 17-этажном жилом доме в Москве.
В июле при пожаре в центре Москвы пострадал один человек. В апреле при пожаре в московском жилом доме пострадали трое.
В феврале спасатели вывели десять человек из горящей многоэтажки в столице.