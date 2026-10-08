Квартира загорелась в 17-этажном жилом доме в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

В 17-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы загорелась квартира на втором этаже, передает РИА «Новости». «Произошло возгорание в квартире на втором этаже 17-этажного жилого дома по адресу: Игарский проезд, 13», – рассказал агентству представитель экстренных служб.

Сейчас спасатели проводят эвакуацию жильцов с верхних этажей. Информация о возможных пострадавших в настоящий момент уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве загорелся дом XIX века на Большой Никитской улице.

В понедельник пожарные спасли ребенка из горящей квартиры в Новой Москве.

В апреле при пожаре в жилом доме в столице пострадали три человека.