Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Квартира загорелась в 17-этажном жилом доме в Москве
В Москве загорелась квартира на втором этаже 17-этажного жилого дома в Игарском проезде, сообщили в экстренных службах столицы.
В 17-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы загорелась квартира на втором этаже, передает РИА «Новости». «Произошло возгорание в квартире на втором этаже 17-этажного жилого дома по адресу: Игарский проезд, 13», – рассказал агентству представитель экстренных служб.
Сейчас спасатели проводят эвакуацию жильцов с верхних этажей. Информация о возможных пострадавших в настоящий момент уточняется.
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