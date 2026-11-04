В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.11 комментариев
В Москве приостановили прокат электросамокатов из-за непогоды
В столице приостановили прокат электросамокатов и велосипедов в связи с ухудшением погодных условий, сообщил столичный департамент транспорта.
«В связи с ухудшением погодных условий все операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили работу. Сервисы включат самокаты, когда в столицу вернется теплая погода», – сообщил департамент в Max.
Ведомство рекомендовало владельцам личных самокатов и велосипедов в это время пользоваться городским транспортом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы. Во вторник в Москве пошел первый в сезоне снег. В понедельник Гидрометцентр сообщил о первой в сезоне гололедице в Москве.