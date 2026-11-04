У берегов Румынии затонул турецкий буксир

В Черном море у побережья Румынии затонул турецкий буксир

Tекст: Алексей Дегтярёв

Буксир Ayaz Bey затонул у берегов Румынии. Трое из семи членов экипажа спасены, остальные четверо отказались от эвакуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Румынии.

Трое спасенных турецких моряков были переведены на голландский буксир Odin для доставки в порт Мангалия.

Буксир Ayaz Bey вместе с буксиром Ramazan Bey транспортировал судно Mentor в Турцию. Из-за плохой погоды оборвались буксировочные тросы, и Ayaz Bey столкнулся с буксируемым судном.

В спасательной операции участвовали суда пограничной полиции, инспекции по чрезвычайным ситуациям и судно Ares Румынского агентства по спасению людей на море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце МВД Румынии сообщило о гибели двух человек в результате пожара и затопления коммерческого судна в Черном море.

В сентябре министерство обороны Турции сообщило об обнаружении места крушения торгового судна TCG Akin в Мраморном море.

В августе спасатели эвакуировали 13 моряков с тонущего у побережья турецкой провинции Кастамону сухогруза.