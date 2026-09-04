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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

    11 комментариев
    4 сентября 2026, 15:35 • Новости дня

    В Мраморном море нашли затонувший после столкновения турецкий сухогруз

    Минобороны Турции: В Мраморном море нашли затонувший после столкновения сухогруз

    Tекст: Денис Тельманов

    Поисковые команды в Турции локализовали место крушения торгового судна TCG Akin, затонувшего два дня назад на глубине около 900 метров из-за преступной халатности экипажей, сообщило министерство обороны страны.

    Военно-морские силы страны подтвердили успешное обнаружение места крушения, передает ТАСС. «Спасательно-буксирное судно TCG Akin ВМС Турции, которое с первого дня продолжает работу в районе аварии, обнаружило затонувшее судно», – говорится в заявлении министерства обороны.

    Точная глубина залегания обломков пока не установлена, а судьба десяти членов экипажа остается неизвестной. Масштабная поисково-спасательная операция с участием 12 катеров и нескольких вертолетов продолжается.

    Авария произошла в ночь на 2 сентября в 35 км от побережья Стамбула. По данным экспертизы, причиной трагедии стала грубая недисциплинированность моряков на обоих судах.

    Сухогруз шел с выключенным транспондером и совершил неожиданный маневр прямо перед столкновением.

    На мостике танкера Alsu в момент удара находился лишь неопытный третий помощник, тогда как капитан спал. Суд уже постановил арестовать капитана танкера и его помощника, взяв еще четырех моряков под судебный контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два турецких сухогруза столкнулись в Мраморном море у побережья Стамбула. Десять членов экипажа затонувшего судна Tugberk Imamoglu пропали без вести.

    В конце июля следовавший в Россию сухогруз Pilatus Marine сел на мель в турецком проливе Дарданеллы.

    1 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин назвал Турцию привилегированным партнером России
    Путин назвал Турцию привилегированным партнером России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России во внешней политике и экономике на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бишкеке.

    Глава российского государства Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В ходе переговоров стороны обсудили двустороннее взаимодействие и реализацию масштабных инициатив.

    «Турция – один из наших привилегированных партнеров и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики», – подчеркнул Владимир Путин во время встречи. Он также отметил, что уровень экономического сотрудничества между странами остается высоким.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь обратил внимание на важность совместных проектов, в частности строительства атомной электростанции «Аккую». По его словам, работы над первым реактором находятся на стадии завершения, и после запуска объекта Анкара и Москва обсудят дальнейшие шаги в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне турецкий лидер вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

    В столице Киргизии главы государств провели двусторонние переговоры.

    Месяцем ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар анонсировал запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» до конца текущего года.

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    2 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Эрдоган рассказал о скрытом недовольстве стран Мекканским соглашением

    Эрдоган заявил о негласном недовольстве ряда стран новым оборонным альянсом

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о скрытом недовольстве ряда государств новым оборонным альянсом Турции, Саудовской Аравии и Пакистана.

    Некоторые государства негативно оценивают оборонное взаимодействие Анкары, Эр-Рияда и Исламабада в рамках нового альянса, передает РИА «Новости».

    Турецкий лидер сообщил об этом журналистам по пути из Бишкека.

    «Есть очень мало стран, которые открыто выступают против этого альянса, но есть и страны, которые реагируют на него скрыто. В частности, баланс между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией затрудняет для многих игроков открытую критику этого альянса», – заявил глава государства.

    Первым конкретным шагом в рамках договоренностей стало заседание стратегического политического и военного комитета в Стамбуле. В нем участвовали министры иностранных дел и обороны, а также начальники генштабов трех государств. На встрече решались технические вопросы, включая создание секретариата для политических и военных задач.

    Стороны обсудили военную подготовку, стандартизацию и обмен данными об угрозах. Также были определены сроки реализации договоренностей. Соглашение о совместной обороне подписали 7 августа для укрепления региональной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали пакт о создании нового военного союза.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об исключительно оборонительном характере соглашения.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отметил изменение взглядов ближневосточных государств на региональную безопасность.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    2 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Турецкая авиакомпания Pegasus отменила 12 рейсов из Москвы

    Авиакомпания Pegasus отменила 12 рейсов между Внуково и Турцией

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили несколько ночных рейсов между городами Турции и Россией без объяснения причин.

    Турецкая авиакомпания Pegasus отменила шесть рейсов во Внуково и шесть вылетов из столичной авиагавани, передает РИА «Новости».

    Турецкие перевозчики Pegasus и Turkish Airlines приняли решение об отмене нескольких ночных рейсов между городами Турции и Россией, при этом причины такого шага не раскрываются.

    «На 2 сентября авиакомпания Pegasus отменила шесть рейсов во Внуково и шесть рейсов из Внуково. На другие даты отмен на данный момент нет. Пассажирам отмененных рейсов перевозчик предложил переоформить билеты на другие рейсы после 02.09.2026 или возврат денежных средств», – говорится в сообщении аэропорта.

    Представители Внуково уточнили, что не располагают данными о предупреждениях от Pegasus об отмене рейсов другими компаниями. В аэропорту добавили, что ночью воздушная гавань временно работала с ограничениями.

    При этом остальные турецкие перевозчики продолжают полеты в Россию: за сутки из Турции во Внуково прибыло 16 бортов. Ранее уже фиксировались случаи возврата самолетов в аэропорты вылета при введении ограничений на прием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне московский аэропорт Внуково перешел на особый режим работы ради безопасности полетов.

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    1 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Встреча Путина и Эрдогана в Бишкеке продлилась полтора часа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели полуторачасовые переговоры в Бишкеке на полях саммита ШОС.

    Беседа политиков стартовала вечером, в 19.42 по местному времени, передает РИА «Новости». Диалог глав государств продолжался около полутора часов.

    Напомним, лидеры двух стран провели двусторонние переговоры на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    Президент России назвал Турцию одним из привилегированных партнеров во внешней политике и экономике.

    Стороны детально обсудили реализацию совместного проекта по строительству атомной электростанции «Аккую».

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    1 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин заявил о высоком уровне сотрудничества России и Турции

    Путин обсудил с Эрдоганом строительство АЭС «Аккую» на саммите ШОС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подтвердил сохранение высокого уровня экономического взаимодействия с Турцией на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Путин прибыл в Киргизию для участия в саммите ШОС, передает РИА «Новости». В рамках мероприятия состоялись двусторонние переговоры с президентом Турции. Стороны обсудили текущее состояние партнерства между двумя странами.

    «Уровень экономического сотрудничества остается на высоком уровне», – сказал Путин. Он также обратил внимание на успешное развитие двусторонних инициатив.

    Российский лидер добавил, что Москва и Анкара продолжают реализацию совместных крупных проектов.

    В качестве одного из главных примеров такого взаимодействия он назвал строительство атомной электростанции «Аккую».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Бишкек для участия в саммите ШОС.

    Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар анонсировал запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» до конца текущего года.

    Глава Росатома Алексей Лихачев подтвердил планы по вводу станции в эксплуатацию в 2026 году.

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    2 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Эрдоган назвал плодотворными переговоры с Путиным по Украине

    Президент Турции Эрдоган оценил итоги встречи с Путиным в Бишкеке

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил недавние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, особо отметив откровенную атмосферу при обсуждении ситуации на Украине.

    Турецкий лидер поделился впечатлениями от недавней беседы, передает РИА «Новости».

    «Мы провели двустороннюю встречу с господином Путиным. В ходе этой встречи у нас также была возможность обсудить, в частности, события на Украине, и она оказалась весьма плодотворной. Встреча прошла в очень-очень откровенной атмосфере», – рассказал политик во время перелета из Бишкека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух стран провели двусторонние переговоры на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    Беседа политиков продолжалась около полутора часов.

    Президент России назвал Турцию одним из привилегированных партнеров во внешней политике.

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    3 сентября 2026, 00:35 • Новости дня
    Турция уничтожила дроны-камикадзе в Черном море

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкие военные обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в Черном море, в том числе в непосредственной близости от Стамбула, сообщило Минобороны Турции.

    Подозрительные объекты нейтрализовали группы специального назначения турецких вооруженных сил, передает ТАСС.

    Операции прошли в районах Карадениз-Эрегли, Сакарья-Карасу, у мыса Карабурун, на якорной стоянке Тюркели при входе в Босфор, а также в районе Чаталджа у Стамбула.

    По оценке военного ведомства, найденные объекты представляли собой БПЛА или морские дроны-камикадзе.

    В Минобороны Турции подчеркнули, что корабли и морская авиация ВМС страны ведут круглосуточную разведку акватории Черного моря для противодействия минной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация в Черном море последовательно осложнялась в результате действий ВСУ.

    Сухогруз без экипажа сел на мель у района Аладжалы в турецкой провинции Стамбул предположительно после атаки БПЛА.

    Ранее в акватории Черного моря беспилотник нанес удар по турецкому танкеру STAR II, серьезно повредив его мостик.

    Атака на турецкое судно в Черном море заставила Анкару выступить с призывом обеспечить безопасность судоходства.

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    2 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    АТОР: Турецкие авиакомпании не планируют уходить из России

    АТОР опровергла слухи об уходе турецких авиакомпаний из России

    Tекст: Мария Иванова

    Отмены рейсов турецкими авиакомпаниями носят точечный характер, оснований для беспокойства и аннуляции туров в Турцию на ближайшие даты нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Отмены рейсов турецкими авиаперевозчиками носили точечный и ситуативный характер, передает ТАСС.

    В Ассоциации туроператоров России пояснили, что о прекращении полетных программ и уходе компаний из страны речи не идет.

    «Об отмене полетных программ и уходе турецких авиаперевозчиков из России речи не идет. Отмены рейсов были точечными и ситуативными, такое происходило и раньше. Оснований для аннуляций туров в Турцию, купленных на ближайшие даты и в глубину, нет», – подчеркнули в ассоциации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили несколько ночных рейсов во Внуково без объяснения причин.

    В мае Российский союз туроператоров порекомендовал туристам перенести поездки в Анталью из-за массовой отмены рейсов перевозчика Air Anka.

    Около трех тысяч застрявших в Турции российских путешественников вернулись домой на самолетах других авиакомпаний.

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    1 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Россия и Турция призвали к устойчивому перемирию в Персидском заливе

    МИД: Россия и Турция призвали к устойчивому перемирию в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместители министров иностранных дел России и Турции Георгий Борисенко и Муса Кулаклыкая обсудили ближневосточную повестку и необходимость стабилизации ситуации в регионе, сообщил МИД.

    Политические консультации дипломатов по проблемам Ближнего Востока и Африки прошли в понедельник в Москве, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Главной темой двусторонней встречи стало резкое обострение обстановки в регионе.

    «При рассмотрении ситуации в Ближневосточном регионе значительное внимание было уделено взрывоопасной обстановке, созданной в Персидском заливе и вокруг него агрессией США и Израиля против Ирана. Акцентирована необходимость устойчивого и полного прекращения огня в этом стратегически важном районе мира с целью скорейшего перезапуска политико-дипломатического процесса для выработки долгосрочного комплексного мирного соглашения на базе «Исламабадского меморандума», – говорится в заявлении дипведомства.

    Стороны поддержали усилия региональных посредников по возобновлению безопасной и беспрепятственной навигации через Ормузский пролив. Также российская делегация поделилась с турецкими коллегами инициативами в рамках обновленной Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

    В августе заместитель главы МИД Георгий Борисенко выразил надежду на сохранение свободного судоходства в Ормузском проливе.

    Месяцем ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала стороны к немедленному прекращению ударов в зоне конфликта.

    В июне российские дипломаты представили дополненную концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

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    2 сентября 2026, 13:47 • Новости дня
    Эрдоган: Турция готова оказать содействие для мира на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке предложил помощь в мирном урегулировании украинского кризиса.

    Турецкий лидер подчеркнул важность скорейшего завершения боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Турция играет важную роль в мирном урегулировании конфликтов в нашем регионе. В частности, как мы, так и господин Путин, надеемся, что война между Россией и Украиной как можно скорее завершится миром. Мы хотим, чтобы в этом регионе как можно скорее начался мирный процесс между Россией и Украиной и чтобы в регионе воцарился мир. Мы заявили господину Путину, что готовы сделать все, что в наших силах, ради мира», – сказал Эрдоган на борту самолета после визита.

    Кроме того, стороны обсудили широкий спектр двусторонних отношений, включая судьбу российских зенитных ракетных комплексов С-400. По словам президента Турции, Анкара и Москва активно сотрудничают в сферах энергетики, торговли, туризма и инвестиций.

    Эрдоган особо отметил туристическую отрасль, указав, что Россия стала лидером по числу туристов, посещающих Турцию, обогнав Германию.

    Ранее Эрдоган высоко оценил недавние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, особо отметив откровенную атмосферу при обсуждении ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух стран провели двусторонние переговоры на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    Беседа политиков продолжалась около полутора часов.

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    1 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Россия и Турция обсудили пути урегулирования кризисов в Африке

    МИД: Россия и Турция объединили усилия для урегулирования конфликтов в Африке

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и заместитель министра иностранных дел Турции Муса Кулаклыкая провели консультации по вопросам преодоления кризисов в Сахаро-Сахельском регионе, сообщил МИД.

    Дипломатические ведомства двух стран подтвердили готовность содействовать африканским государствам в решении внутренних проблем, передает РИА «Новости». Встреча представителей Москвы и Анкары состоялась во вторник.

    «Особое внимание уделили Сахаро-Сахельскому региону, проблематике предотвращения и преодоления региональных конфликтов, исходя из фундаментального принципа «африканским проблемам – африканские решения», – заявили в министерстве.

    Стороны также обсудили опыт проведения партнерских форумов. Участники переговоров отметили обоюдное стремление способствовать превращению континента в самостоятельный и влиятельный центр мирового развития.

    Представители государств подчеркнули необходимость продолжения активного диалога для мирного урегулирования ближневосточных и африканских кризисов. Эта работа должна опираться на международное право и строгий баланс интересов всех вовлеченных участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об участии украинских военных в террористических атаках на территории африканских государств.

    Месяцем ранее заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко рассказал о помощи Москвы в обучении местных военнослужащих использованию боевой техники.

    Этот же высокопоставленный дипломат отметил попытки украинских наемников создать второй фронт против России в Африке.

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    3 сентября 2026, 23:58 • Новости дня
    Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до десяти человек

    Tекст: Антон Антонов

    Число жертв крушения катамарана FiloJet у северного побережья Кипра выросло до десяти человек, сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

    «Вчера было обнаружено тело одного из наших пропавших пассажиров, начаты необходимые процедуры для установления личности. Сегодня обнаружено еще одно тело», – заявил Йылмаз.

    По его словам, есть другие признаки, которые указывают на возможность обнаружения новых тел, передает РИА «Новости» со ссылкой на Star.

    Поисково-спасательные работы у Гирне продолжаются круглосуточно и будут вестись до получения окончательных результатов. Вице-президент добавил, что в связи с катастрофой начнется всестороннее расследование, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал установить все обстоятельства произошедшего.

    Йылмаз подчеркнул, что виновные в халатности или ответственные за трагедию понесут наказание в соответствии с законом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне число жертв крушения парома у берегов Кипра возросло до девяти человек.

    Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель принял решение отстранить министра транспорта Эрхана Арыклы от должности для обеспечения объективного расследования.

    Спасенную при крушении россиянку передали турецким родственникам, пока ее родители продолжают числиться пропавшими без вести.

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    3 сентября 2026, 08:14 • Новости дня
    Россия укрепила позиции в борьбе за турецкие АЭС

    Aydinlik: Россия вышла вперед в борьбе за новые АЭС в Турции после слов Эрдогана

    Tекст: Мария Иванова

    Шансы России на строительство восьми новых энергоблоков в Синопе и Фракии значительно возросли после недавнего заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишут турецкие СМИ.

    Позиции России в вопросе возведения новых атомных электростанций в Турции значительно окрепли, передает РИА «Новости».

    Это произошло после недавних переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке.

    «Анкара после строительства АЭС «Аккую» в провинции Мерсин планирует реализовать еще два крупных атомных проекта – в Синопе на черноморском побережье и во Фракии», – цитирует агентство турецкую газету Aydinlik.

    Ранее Турция рассматривала для этих целей компании из США, Канады, Франции, Южной Кореи и Китая, однако окончательного решения принято не было.

    Издание отмечает, что Эрдоган связал скорый ввод в эксплуатацию станции «Аккую» с новыми шагами в развитии национальной атомной энергетики. Планируется, что в Синопе и Фракии будет построено по четыре энергоблока.

    Запуск первого энергоблока «Аккую» ожидается до конца года, а полностью станция заработает к 2030 году. Она состоит из четырех энергоблоков мощностью по 1200 мегаватт, оснащенных передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил уверенность в своевременном запуске первого энергоблока АЭС «Аккую».

    Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар анонсировал ввод в строй всех реакторов станции до 2030 года.

    Глава Росатома Алексей Лихачев подтвердил окончание строительных работ на первом энергоблоке.

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    2 сентября 2026, 07:59 • Новости дня
    Два сухогруза столкнулись в Мраморном море у побережья Стамбула

    Два турецких судна столкнулись в Мраморном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два сухогруза под турецким флагом Alsu и Tugberk İmamoglu столкнулись в Мраморном море у побережья Стамбула в районе уезда Силиври.

    Два турецких сухогруза столкнулись в Мраморном море у побережья Стамбула в районе уезда Силиври, передает ТАСС. Речь идет о судах Alsu и Tugberk imamoglu.

    «На Alsu нет визуально заметных повреждений, на борту Tugberk imamoglu были десять членов экипажа, с которыми сейчас нет связи», – сообщило управление губернатора Стамбула.

    В район инцидента направлены поисково-спасательные отряды, подразделения береговой охраны, вертолеты и буксиры. Причины столкновения судов в настоящее время устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее в Мраморном море у побережья Стамбула загорелся сухогруз.

    В конце августа у берегов турецкой провинции Кастамону спасатели эвакуировали экипаж тонущего судна Svetoslava.

    Весной в северной части Стамбула контейнеровоз Kappa сел на мель у берега Босфора.

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    4 сентября 2026, 11:59 • Новости дня
    Власти Аланьи опровергли массовое отравление туристов в отеле

    Мэрия Аланьи опровергла информацию о массовом отравлении туристов в отеле

    Tекст: Мария Иванова

    Власти турецкой Аланьи опровергли информацию о массовом пищевом отравлении туристов в одном из местных отелей.

    Информация о массовом пищевом отравлении гостей турецкого отеля, в том числе российских граждан, не подтвердилась, передает РИА «Новости».

    Ранее телеграм-канал SHOT опубликовал данные о массовом недомогании туристов в гостинице Armas Green Fugla, расположенной в Аланье.

    Представители отеля опровергли эти утверждения в пятницу. Местные власти также не подтвердили наличие инцидента.

    «В мэрию и полицию не поступало никаких уведомлений, жалоб или официальных заявлений в связи с данными утверждениями… мэрия не получила никаких официальных уведомлений или фактов, которые могли бы подтвердить указанные утверждения. В ходе проверки не было обнаружено сообщений о каком-либо массовом недомогании, подозрении на пищевые отравления или аналогичные инциденты в отеле Armas Green Fugla», – сообщили в мэрии Аланьи.

    В администрации города добавили, что единичные обращения отдыхающих за медицинской помощью не отслеживаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции из-за массового заболевания россиян в отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. Годом ранее власти этого курортного города организовали проверку информации о пищевом отравлении туристов в гостинице Club Hotel Anjeliq 5.

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    Повышение транспортной доступности Дальнего Востока и в целом его бурный рост привели к росту энергопотребления. В результате одновременно с новыми железными дорогами и аэропортами появилась потребность в новых электростанциях. В чем особенность Дальнего Востока и как меняется его роль из удаленного региона в приоритетный? Подробности

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    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией

    По решению властей Германии прекращается многолетняя история Русского дома в Берлине. Поводом стал инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле, ответственность за который Берлин возложил на Москву. Россия отвергла обвинения и объявила о закрытии отделений Института Гете. Оба культурных центра десятилетиями оставались важными каналами гуманитарных связей между двумя странами. Что теперь будет с Русским домом и насколько далеко зайдет новое обострение отношений Москвы и Берлина? Подробности

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    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

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    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки

    Свою добровольную отставку подтвердил незаурядный, хотя и малоизвестный член команды президента США Дональда Трампа – министр армии Ден Дрисколл. Ему давно предсказывали уход из-за взаимной ненависти с главой Пентагона, но примечателен он другим: тем, что общался с властями Украины так, как следует. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • СБУ против ГУР. Чья возьмет?

      Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

    • Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

      Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

    • США возобновили войну удачно для России

      Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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