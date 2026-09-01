Аэропорт Внуково ограничил прием и отправку рейсов

Tекст: Елизавета Шишкова

Работа столичного аэропорта осуществляется в особом режиме из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, передает РИА «Новости».

«Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – сообщили в Росавиации.

Пассажирам рекомендуют следить за актуальным статусом рейсов. Уточнить информацию об изменениях в графике полетов можно через онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа аэропорт Внуково уже переходил на работу с рейсами по согласованию. Аналогичный режим работы авиагавани вводился 20 августа.

В мае временные ограничения полетов ради безопасности пассажиров действовали сразу в четырех столичных аэропортах.