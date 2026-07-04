Эксперт: Освобождение Константиновки – это стратегический перелом в спецоперации

Эксперт Дандыкин: ВС РФ вышли на финальный рубеж перед Краматорском и Славянском

Tекст: Андрей Резчиков

«Освобождение Константиновки – событие ожидаемое, но от этого не менее знаковое. По сути, это один из трех стержневых городов Славяно-Краматорской агломерации. Это был крупнейший логистический центр противника в битве за Донбасс: через него шло снабжение оружием, это ключевой транспортный узел. Враг держался упорно, но потерял, по некоторым данным, до 30 тыс. человек и массу техники. Теперь с юго-запада открыт путь на Дружковку и далее – на Краматорск. Это не просто тактический или оперативно-тактический успех, это стратегический перелом в рамках специальной военной операции», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Он особо отметил, что доклад о взятии Константиновки принимался лично Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным – и это абсолютно оправдано.

«Мы выходим на финальный рубеж перед Краматорском и Славянском, которые ВСУ считают своими «фортециями». Но важно понимать: работает не только группировка «Юг». С севера поджимает группировка «Запад» – Красный Лиман вот-вот будет зачищен, задача там – выход на Светогорск и госграницу, это уже Харьковская область, – продолжил спикер. – А южнее – Днепропетровская область, где активно действуют группировки «Центр» и «Юг». Количество неосвобожденных городов в ДНР сейчас можно пересчитать на пальцах одной руки: Краматорск, Славянск, Дружковка, Доброполье, Очеретино. В Доброполье наши уже вошли. Паузы не будет, бои идут безостановочно. Это – полное освобождение Донбасса в обозримый период».

То, что президент России прямо из вспомогательного командного пункта объединенной группировки объявил благодарность героям Константиновки от имени всей страны и лично поставил задачи на летнюю кампанию, говорит о многом.

«Во-первых, он подчеркнул: массированные удары по противнику прекращаться не должны. Удар по Киеву и окрестностям – это только начало. Впереди, вполне вероятно, еще более мощная серия, возможно, с применением других средств, включая «Орешник». Противник пытается перегруппироваться – перебрасывает подразделения на Черниговское направление, но это не подготовка к нашему наступлению, а попытка устроить провокацию на границе с Брянской областью. Однако никакого «второго Курска» у них уже не выйдет: наиболее подготовленных и мотивированных выбили. На Запорожском направлении, куда бросали всех, включая насильно мобилизованных, результата нет – наша группировка «Днепр» уже в девяти километрах от окраины Запорожья, бои развернутся за Орехов, последний крупный город перед ним», – отметил собеседник.

В пятницу вечером президент России Владимир Путин посетил вспомогательный командный пункт объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР).

Глава государства заслушал доклады командиров штурмовых подразделений, которые с места, из центра Константиновки, по видеосвязи докладывали президенту о том, что сейчас происходит в городе. Президент попросил показать ему картинку города с дронов-разведчиков. Путин выразил благодарность бойцам за проявленный героизм и успешное выполнение боевых задач.

Также с докладом выступил начальник Генштаба Валерий Герасимов и рассказал о ситуации в зоне проведения спецоперации. На встрече было отмечено, что стратегическая инициатива на фронте полностью принадлежит Вооруженным силам России: помимо полного освобождения ЛНР и значительного продвижения российских сил в ДНР идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

В завершение заседания, которое длилось более часа, Путин обсудил с военными задачи на летний период, включая более активные наступательные действия.

Константиновка – один из промышленных городов Донбасса, активные бои за его освобождение шли с осени 2025 года. Подступы к нему российская армия начала формировать в августе-сентябре 2025 года, после продвижения в районах Часова Яра и Торецка.