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    17 августа 2026, 21:00 • Политика

    Россия и Китай объединились против планов США и Японии в Азии

    Россия и Китай объединились против планов США и Японии в Азии
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В понедельник продолжились дипломатические перепалки между Москвой и Токио, вызанные неадекватной реакцией Японии на визит Владимира Путина на Курильские острова. Разногласия усугубило решение посла Японии проигнорировать вызов в МИД. А в конце прошлой недели США решили поддержать позицию Токио, а на стороне России выступил Китай. Зачем это понадобилось Вашингтону и Пекину?

    Японии следует заняться «своими делами». Такой совет Токио дал глава МИД Сергей Лавров на фоне недовольства страны восходящего Солнца визитом Владимира путина на Итуруп (один из Курильских островов). По его мнению, государству стоит сфокусироваться на внутренней повестке.

    «Но если японцы хотят отвлечь внимание от этой своей милитаристской линии путем вот таких наездов – извините за грубое слово – на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я бы посоветовал лучше заняться своими делами. У них дома таких дел очень много», – заявил дипломат.

    Кроме того, Лавров был удивлен решением японского посла в России проигнорировать требования явиться в МИД. ««Нам как-то не очень внятно сообщили из посольства – они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу, 14 августа, ни в понедельник, 17 августа, то есть сегодня. То ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого», – подчеркнул он.

    Впрочем, позже официальный представитель дипведомства Мария Захарова сообщила, что посол Японии все же объявил о намерении явиться в МИД во вторник, 18 августа. По ее словам, предыдущие срывы встреч дипломат объяснил недомоганием.

    На этом фоне министр также назвал тревожным стремление Токио адаптировать международные нормы под собственные интересы и нужды американских союзников. Напомним, премьер-министр страны Санаэ Такаити официально назвала поездку Путина на Итуруп «абсолютно неприемлемой», а правительство начало экстренную проработку «контрмер», включающих жесткое расширение санкций.

    На этом фоне глава МИД Тосимицу Мотэги вызвал чрезвычайного и полномочного посла России Николая Ноздрева. В ходе аудиенции министр лично выразил дипломату протест и потребовал «незамедлительно передать это послание в Москву». В ответ дипломат прямо сказал, что поездки президента внутри России не являются предметом для обсуждения.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко прокомментировала выпады Такаити и Мотэги. Она назвала реакцию Токио оскорбительной и юридически ничтожной. Захарова напомнила, что острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны, а суверенитет РФ над ними неоспорим, поэтому у Японии нет никаких оснований для подобной реакции.

    При этом внешнеполитическое ведомство КНР призвало Японию соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой. Эта реакция заметно контрастирует с заявлениями Вашингтона. Посол США в Токио Джордж Гласс заявил, что Штаты с 1950-х годов признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами.

    В этой связи стоит напомнить, что в сентябре 1951 года на конференции в США Япония подписала Сан-Францисский мирный договор, зафиксировавший отказ Токио от всех прав и претензий на Курильские острова и Южный Сахалин. Текст не содержал указания на то, в пользу какой именно страны передаются эти территории. Советская делегация договор не подписала.

    «Вопрос принадлежности Курильских островов для Японии крайне болезнен. Утрата контроля над ними стала для Токио своеобразной исторической травмой, поэтому страна восходящего Солнца не могла проигнорировать визит Владимира Путина на Итуруп. Другое дело, что масштаб ее реакции оказался чрезмерным», – считает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. Он подчеркнул:

    риторика Токио оказалась излишне ультимативной: представители высшего руководства Японии поспешили один за другим словесно «присваивать» себе Курильские острова, посягая тем самым на территориальную целостность России.

    «И на этом фоне ни о каком мягком ответе со стороны Москвы, конечно, уже не могло быть и речи. Напомню, что мы вообще долгое время с большим пониманием относились к чувствам Токио относительно этого территориального вопроса. Контакты Владимира Путина с экс-премьером Японии Синдзо Абэ это отлично иллюстрировали», – акцентирует он.

    «Собственно тогда и выработалась формула, при которой стороны как бы согласились «отложить» земельные претензии «на потом» в угоду взаимовыгодному развитию сотрудничества «здесь и сейчас». Токио долгое время эта ситуация устраивала, однако впоследствии страна уж слишком сильно встроилась в фарватер западной внешней политики, что обрубило саму возможность дискуссии вокруг Курильских островов», – пояснил собеседник.

    По его словам, особенно примечательно, что в отношении сложившейся ситуации высказались как Китай, так и США. «Пекин выступил на стороне Москвы не только из-за, скажем так, партнерской солидарности. Дело в том, что действия Токио как бы «разрыхляют» геополитическую реальность в регионе, которая сложилась после окончания Второй Мировой войны», – добавляет эксперт.

    «Пересматривать ее итоги Китай, конечно, не желает, ведь в схожем положении находятся острова Сенкаку,

    о принадлежности которых к КНР республика также заявляет, ссылаясь на результаты поражения милитаристской Японии. Для США же данный вопрос менее принципиален, однако Вашингтону важно поддерживать хороший контакт со страной восходящего Солнца, поскольку она является основным партнером Штатов в регионе», – подчеркивает он.

    «Конечно, сложившаяся ситуация ничего хорошего отношениям России и Японии не сулит. Контакты продолжат деградировать. Токио сохранял заинтересованность в сотрудничестве в сфере энергоносителей и образования. Допускаю, что тот немногий положительный опыт взаимодействия, который между нами сохранялся, может быть утрачен», – рассуждает Маслов.

    Потеря всех колониальных территорий Японии стала одним из итогов Второй Мировой, напоминает политолог Алексей Анпилогов. «Соответственно, происходящее выходит далеко за рамки обычного территориального спора: Токио пытается не просто присоединить к себе Курильские острова, но и пересмотреть результаты своего поражения», – отмечает он.

    «Эта проблема носит глобальный характер, поскольку затрагивает она не только интересы России, но и, например, КНДР, Республики Кореи и Китая.

    Границы этих государств во многом сформировались на основании фиксации поражения Японии. Попытки пересмотра сложившихся обстоятельств, таким образом, могут дестабилизировать весь Азиатско-Тихоокеанский регион», – уверен собеседник.

    «Именно поэтому российский МИД отреагировал на претензии Токио так жестко. Конечно, речь идет о нашей суверенной территории, и любые комментарии о неприемлемости ее посещения нашим президентом должны пресекаться. Но вопрос, повторюсь, в разы шире – именно поэтому к «спору» присоединились Китай и США», – поясняет эксперт.

    «И если Пекин, как и Москва, настаивает на незыблемости итогов Второй Мировой, то Штаты пытаются всеми силами поддерживать в АТР любые очаги напряженности. Вашингтон всегда поддерживает притязания Токио на китайские и российские территории. Это своеобразный способ удержания страны в американской орбите: пока есть конфликтный потенциал с иными игроками, Япония не станет пересматривать свой диалог со Штатами», – заключил Анпилогов.

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