Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Песков раскрыл роль нейросетей в работе администрации президента
Песков: АП использует нейросети для обработки справочной информации
Сотрудники администрации президента не применяют нейросети при подготовке докладов президенту России Владимиру Путину, но используют искусственный интеллект для обработки справочной информации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, применяются ли нейросети в процессе подготовки докладов Путину, Песков заявил: «Нет, для этого нейросети не используются».
Песков уточнил, что системы искусственного интеллекта «используются достаточно активно» для обработки справочных данных, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин рассказал, что сам не пользуется нейросетями.
«Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество», – отметил Путин.
Песков отмечал, что Путин лично не применяет искусственный интеллект в своей повседневной работе.