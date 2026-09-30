Tекст: Андрей Резчиков

В среду отмечается День воссоединения России с Донецкой и Луганской народными республиками, а также Херсонской и Запорожской областями. Праздник появился в честь годовщины подписания 30 сентября 2022 года международных договоров о вхождении этих регионов в состав России. Каждый год в этот день во многих субъектах страны проходят праздничные и просветительские мероприятия, концерты, выставки, а также волонтерские и молодежные патриотические акции.

30 сентября состоится и первое заседание Государственной думы IX созыва, в котором впервые примут участие депутаты от исторических регионов России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Праздник был законодательно установлен в сентябре 2023 года после внесения соответствующих изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». На данный момент 30 сентября официально является нерабочим праздничным днем непосредственно на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Президент России Владимир Путин в своих официальных обращениях, приуроченных к этой дате, называет данное событие осознанным, долгожданным и выстраданным решением, которое люди приняли совместно на референдумах в полном соответствии с международными нормами. По его словам, миллионы жителей Донбасса и Новороссии реализовали свое законное право быть со своим Отечеством.

Глава государства неоднократно подчеркивал, что развитие событий после 2014 года, включая блокаду и обстрелы, полностью подтвердило необходимость, обоснованность и освободительный характер специальной военной операции (СВО). На новых территориях с 2022 года развернута самая масштабная программа восстановления и социально-экономического развития в современной истории России.

Скоординированные усилия федерального центра, Минстроя и регионов-шефов привели к существенным инфраструктурным и социальным изменениям на этих землях. Только в ДНР строители восстановили более 13 тыс. жилых и инфраструктурных объектов. В Мариуполе и других городах с нуля возведены целые жилые кварталы, новые многоквартирные дома и современные медицинские центры.

За четыре года капитально отремонтировано свыше 2,8 тыс. километров дорог и восстановлено 67 мостов. Это помогло восстановить регулярное автобусное сообщение и сократить время в пути между городами. В планах на 2026 год – обновление еще 800 км трасс.

По официальным данным федерального правительства, к концу сентября этого года на новых территориях перезапущено 275 предприятий обрабатывающей промышленности. Субъекты активно интегрируются в общую экономическую структуру страны, восстанавливая свой исторический индустриальный потенциал.

Госпрограмма социально-экономического развития рассчитана на долгосрочный период и подкреплена бюджетом в размере порядка 300 млрд рублей ежегодно на период 2026-2028 годов. К 2030 году планируется полностью довести качество жизни населения в четырех регионах до среднероссийского уровня.

Как говорят эксперты, воссоединение России с историческими территориями – это стратегический прорыв и исторический выбор. Благодаря усилиям Владимира Путина миллионы русских людей вновь оказались под крылом большой страны.

«Воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией – не просто приобретение новых территорий. Это огромный исторический пласт земель, обладающих колоссальными ресурсами:

от редкоземельных металлов до чернозема. Россия получила миллионы русских людей, значительное геополитическое пространство и превратила Азовское море в свое внутреннее море. Выход Украины в Черное море серьезно срезан, а сухопутный путь в Крым стал реальностью. Все вместе это создает стратегически важный ресурс для страны», – отметил политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Собеседник напомнил, что Крым часто называют непотопляемым авианосцем, к которому теперь ведет сухопутная дорога – гарантия того, что Россия получила стратегический аванпост на западе и юге. «Это меняет всю конфигурацию безопасности в Азово-Черноморском регионе», – подчеркнул спикер.

По мнению Данилина, главный результат – люди. «Миллионы русских и русскоязычных стали гражданами России. Мы не просто вернули территории, мы показали, что своих не бросаем. Это потенциальное увеличение Русского Мира, и этот фактор трудно переоценить. После завершения СВО развитие новых регионов пойдет стремительно. Пример Крыма, где инфраструктура совершила скачок, которого никогда не было у регионов ранее, показателен. То же самое произойдет в Донбассе и в Луганске», – прогнозирует Данилин.

Политолог назвал потенциал этих территорий огромным: «Донбасс и Новороссия – богатые черноземом аграрные регионы, промышленные центры с запасами угля и металлов. Здесь и сталь, и шахты, и другая промышленность. Своих инвесторов, помимо иностранных, хватает, и они уже заглядываются на эти перспективные площадки», – отметил эксперт.

В свою очередь председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев, член Общественной палаты России назвал воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией моментом гордости.

«Это событие вызвало широкую консолидацию общества. Нами двигало понимание, что мы помогаем русским людям, которые годами ждали этого и которых необходимо спасти от киевско-нацистского режима.

Главное – это наши земли, всегда бывшие русскими, и населяют их русские люди. Сочетание этих факторов обеспечило всеобъемлющую поддержку», – рассказал Григорьев.

Собеседник особо отметил, что сотни тысяч специалистов – от строителей и ремонтников до учителей и музейных работников – отправились в Донбасс и Новороссию, чтобы налаживать жизнь. «Это говорит о готовности людей помогать лично, даже в тяжелых и опасных условиях, под обстрелами, после тех испытаний, которые выпали на долю этих регионов по вине Киева. Мы сделали то, что должны были», – считает эксперт.

По его словам, Россия только выиграла от воссоединения: население становится больше, территории – обширнее. «Донбасс дает квалифицированных специалистов, связанных с промышленностью, что укрепляет страну. Эти регионы, ранее использовавшиеся в украинском проекте «антироссии», теперь работают на развитие России», – пояснил спикер.

Задачи на будущее ясны. По его словам, необходимо освободить территорию Российской Федерации – речь именно об исторически российских регионах. «Президент России Владимир Путин поставил задачу денацификации Украины, что невозможно при нынешней власти в Киеве. Без этого обеспечить безопасность России нельзя. Остается и задача освобождения русских людей, находящихся под временным контролем Украины. Это битва за будущее, и она продолжается», – подчеркнул Григорьев.

Задачи на годовщину воссоединения ясны: закрепить победу, очистить от врага ДНР, обеспечить безопасность России,

добавляет политолог Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Это битва за то, чтобы наши дети и внуки жили в мире, где русские люди защищены, а историческая справедливость восстановлена», – считает эксперт.

Политолог напомнил, что воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией – прямое продолжение возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань. «Историческая справедливость восстановлена, а миллионы русских людей – по духу и мировоззрению, независимо от национальности и вероисповедания – вновь оказались под крылом большой страны», – отметил спикер.

Эксперт пояснил, что роль Владимира Путина в этих событиях выходит за рамки должности. «Речь о масштабе исторической личности. Его принципиальная позиция, его приоритеты – Россия, Родина, граждане – вызывают лютую ненависть врагов именно потому, что он последовательно ставит интересы страны и народа выше всего остального», – пояснил Мартынов.

По его словам, тезис о «конце истории», популярный в конце 1980-х и 1990-х, утверждал, что роль личности сведена к нулю, а миром правит глобализм с его транснациональными корпорациями и наднациональными структурами. «Вся политическая жизнь Путина опровергает эту гипотезу. Как и роль Си Цзиньпина в Китае, как и Дональд Трамп в США. Лидеры сверхдержав своими решениями определяют ход мировой истории. Путин – из тех, кто меняет ее направление», – считает эксперт.

Формула президента проста: русские люди и Великая Россия. «Все мы, независимо от национальности и веры – русские, потому что живем в России и разделяем ее судьбу. Этот приоритет обеспечивает и величие страны, и историческую значимость самого лидера», – подчеркнул политолог.