Водолацкий назвал кардинальными перемены в Донбассе и Новороссии за три года

Tекст: Ирма Каплан

Водолацкий подчеркнул, что перемены затронули все аспекты жизни, а жители оценивают прошедшие три года период как целую эпоху, заявил он ТАСС.

«Очень дорогого стоит, когда они оценивают то, что сегодня наша страна делает для каждой семьи: семья – есть сегодня тот самый элемент притяжения всех наших усилий. Мы приняли более 200 законов, которые позволили активно интегрироваться территориям. Это полностью вся система жизни человека», – сказал он.

Говоря о социальной сфере, Водолацкий выделил восстановление и строительство дорог, жилья, социальных объектов. В экономике ключевым фактором стало создание свободной экономической зоны, которая дала мощный импульс для возрождения предприятий тяжелого машиностроения, металлургии и легкой промышленности.

По его словам, на территорию возвращаются инвесторы, в том числе жители ЛНР и ДНР, которые уехали в 2014 году и ранее.

«Они здесь набрались опыта, у них здесь предприятия, малый и средний бизнес, и они сегодня возвращаются домой», – добавил первый зампред комитета ГД.

По его словам, возвращение предпринимателей и инвестиции становятся важным показателем позитивных изменений в регионе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в День воссоединения с Россией новых регионов ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей президент Владимир Путин отметил, что те, кто принял в 2022 году судьбоносное решение, теперь отстаивают со всеми гражданами страны коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру.