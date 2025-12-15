По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».0 комментариев
В Госдуме предложили создать рекомендации по профилактике болезней у школьников
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать методические рекомендации для школ и родителей по профилактике так называемых школьных болезней, связанных со зрением, осанкой и пищеварением.
Яровая на заседании президиума Совета законодателей предложила подготовить методические рекомендации для школ и родителей по профилактике так называемых «школьных »болезней, передает ТАСС. В число таких заболеваний входят патологии органов зрения, нарушения осанки и пищеварительные проблемы у детей.
По словам Яровой, «мы предлагаем разработать методические рекомендации для школ, для родителей по профилактике так называемых школьных болезней, потому что это болезни органов зрения, это осанка, это органы пищеварения». Также она подчеркнула, что случаи выявления этих заболеваний у детей стали чаще фиксироваться благодаря возросшему количеству диспансеризаций.
Яровая добавила, что необходимо выдать конкретные рекомендации по оснащению всех медицинских кабинетов в образовательных учреждениях для обеспечения эффективной профилактики и ранней диагностики таких заболеваний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, херсонские школы начинают процесс избавления от украинских учебных страхов и внедряют новые образовательные стандарты. Врач-инфекционист предсказал начало новой волны COVID-19 в России в сентябре текущего года.