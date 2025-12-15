Заявление на отпуск в 2025 году: правила оформления, образец

Работник обязан письменно уведомить работодателя о намерении использовать ежегодный оплачиваемый отпуск. Заявление составляется по установленной форме или в произвольном виде с соблюдением обязательных требований.

Законодательная база для оформления отпуска

Порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска регулируется статьями 114–128 Трудового кодекса РФ. Согласно статье 122 ТК РФ, право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев непрерывной работы. График отпусков утверждается работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Работник должен быть уведомлен о времени начала отпуска под подпись не позднее чем за две недели до его начала.

«Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику в обязательном порядке, а не накапливаться для последующей компенсации» –отмечают специалисты по трудовому праву.

Обязательные реквизиты заявления

Документ должен содержать следующие сведения:

наименование организации и должность руководителя;

ФИО работника, его должность и структурное подразделение;

вид отпуска (ежегодный основной оплачиваемый, дополнительный, без сохранения заработной платы);

продолжительность отпуска в календарных днях;

даты начала и окончания отпуска;

дата составления заявления;

личная подпись работника с расшифровкой.

В правом верхнем углу указывается адресат: генеральный директор или иное уполномоченное лицо. Ниже прописываются данные заявителя.

Стандартный образец заявления на ежегодный отпуск

Генеральному директору ООО «Производственная компания» Сидорову П.К. от менеджера отдела продаж Петрова Ивана Сергеевича

Заявление

Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с 15 января 2026 года по 11 февраля 2026 года.

10.12.2025 Петров И.С.

Особенности оформления различных видов отпусков

Для отпуска без сохранения заработной платы в заявлении указывается формулировка «отпуск без сохранения заработной платы» и обязательно прописывается основание. Согласно статье 128 ТК РФ, работодатель обязан предоставить такой отпуск в следующих случаях:

рождение ребенка, регистрация брака, смерть близких родственников – до пяти календарных дней;

работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году;

работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;

родителям и женам (мужьям) военнослужащих – до 14 календарных дней в году.

Для учебного отпуска требуется приложить справку-вызов из образовательного учреждения. В заявлении указывается формулировка «учебный отпуск» с указанием цели (промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация).

Порядок подачи и согласования документа

Заявление подается в отдел кадров или непосредственному руководителю за две недели до планируемой даты начала отпуск. Для отпусков, включенных в график, заявление носит уведомительный характер. Для отпусков вне графика требуется согласование с руководством.

После визирования руководителем документ передается в отдел кадров для подготовки приказа по форме Т-6. На основании приказа бухгалтерия производит расчет отпускных. Согласно статье 136 ТК РФ, оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

Электронное оформление через кадровые системы

В 2025 году многие организации используют системы электронного документооборота для подачи заявлений на отпуск. Работник заполняет электронную форму в корпоративной системе, указывает период и вид отпуска. Документ автоматически направляется на согласование руководителю и в отдел кадров. Электронное заявление имеет юридическую силу при наличии в организации утвержденного регламента электронного документооборота и квалифицированной электронной подписи работника.

Типичные ошибки при составлении

Наиболее распространенные недочеты:

отсутствие точных дат начала и окончания отпуска;

указание продолжительности только в рабочих днях вместо календарных;

отсутствие подписи или даты составления;

неверный расчет количества дней отпуска;

отсутствие ссылки на график отпусков при плановом отпуске.

Эти ошибки приводят к возврату заявления на доработку и задержке оформления отпуска.

Сроки хранения заявлений

Согласно Перечню типовых управленческих архивных документов, утвержденному приказом Росархива от 20.12.2019 № 236, заявления работников о предоставлении отпусков хранятся в организации в течение пяти лет. Документы формируются в дело в хронологическом порядке и передаются в архив после завершения календарного года.

Правильное оформление заявления на отпуск обеспечивает своевременное начисление отпускных и исключает разногласия между работником и работодателем. С 2026 года планируется внедрение единой цифровой платформы для кадрового учета, что упростит процедуру подачи заявлений и сократит сроки обработки документов.