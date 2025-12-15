  • Новость часаБанк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Падение авторитета доллара продолжится в 2026 году
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    Умер народный артист России Левон Оганезов
    На подлете к Москве сбиты 20 беспилотников
    Уиткофф после пяти часов переговоров с Зеленским сообщил о прогрессе
    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Одесской области
    Каллас пообещала санкции против 40 перевозящих российскую нефть танкеров
    Теракт против евреев на пляже в Сиднее устроили отец и сын
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов США пытаются завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    60 комментариев
    15 декабря 2025, 10:45 • Справки

    Заявление на отпуск в 2025 году: правила оформления, образец

    Заявление на отпуск в 2025 году: правила оформления, образец
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Проведение отпуска требует заботы не только об организации отдыха, но и о документальном оформлении вашего отсутствия на работе. Как законодательно регулируется оплачиваемый ежегодный отпуск, а также как правильно подать и оформить соответствующее заявление?

    Работник обязан письменно уведомить работодателя о намерении использовать ежегодный оплачиваемый отпуск. Заявление составляется по установленной форме или в произвольном виде с соблюдением обязательных требований.

    Законодательная база для оформления отпуска

    Порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска регулируется статьями 114–128 Трудового кодекса РФ. Согласно статье 122 ТК РФ, право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев непрерывной работы. График отпусков утверждается работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Работник должен быть уведомлен о времени начала отпуска под подпись не позднее чем за две недели до его начала.

    «Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику в обязательном порядке, а не накапливаться для последующей компенсации» –отмечают специалисты по трудовому праву.

    Обязательные реквизиты заявления

    Документ должен содержать следующие сведения:

    • наименование организации и должность руководителя;

    • ФИО работника, его должность и структурное подразделение;

    • вид отпуска (ежегодный основной оплачиваемый, дополнительный, без сохранения заработной платы);

    • продолжительность отпуска в календарных днях;

    • даты начала и окончания отпуска;

    • дата составления заявления;

    • личная подпись работника с расшифровкой.

    В правом верхнем углу указывается адресат: генеральный директор или иное уполномоченное лицо. Ниже прописываются данные заявителя.

    Стандартный образец заявления на ежегодный отпуск

    Генеральному директору ООО «Производственная компания» Сидорову П.К. от менеджера отдела продаж Петрова Ивана Сергеевича

    Заявление

    Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с 15 января 2026 года по 11 февраля 2026 года.

    10.12.2025 Петров И.С.

    Особенности оформления различных видов отпусков

    Для отпуска без сохранения заработной платы в заявлении указывается формулировка «отпуск без сохранения заработной платы» и обязательно прописывается основание. Согласно статье 128 ТК РФ, работодатель обязан предоставить такой отпуск в следующих случаях:

    • рождение ребенка, регистрация брака, смерть близких родственников – до пяти календарных дней;

    • работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году;

    • работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;

    • родителям и женам (мужьям) военнослужащих – до 14 календарных дней в году.

    Для учебного отпуска требуется приложить справку-вызов из образовательного учреждения. В заявлении указывается формулировка «учебный отпуск» с указанием цели (промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация).

    Порядок подачи и согласования документа

    Заявление подается в отдел кадров или непосредственному руководителю за две недели до планируемой даты начала отпуск. Для отпусков, включенных в график, заявление носит уведомительный характер. Для отпусков вне графика требуется согласование с руководством.

    После визирования руководителем документ передается в отдел кадров для подготовки приказа по форме Т-6. На основании приказа бухгалтерия производит расчет отпускных. Согласно статье 136 ТК РФ, оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

    Электронное оформление через кадровые системы

    В 2025 году многие организации используют системы электронного документооборота для подачи заявлений на отпуск. Работник заполняет электронную форму в корпоративной системе, указывает период и вид отпуска. Документ автоматически направляется на согласование руководителю и в отдел кадров. Электронное заявление имеет юридическую силу при наличии в организации утвержденного регламента электронного документооборота и квалифицированной электронной подписи работника.

    Типичные ошибки при составлении

    Наиболее распространенные недочеты:

    • отсутствие точных дат начала и окончания отпуска;

    • указание продолжительности только в рабочих днях вместо календарных;

    • отсутствие подписи или даты составления;

    • неверный расчет количества дней отпуска;

    • отсутствие ссылки на график отпусков при плановом отпуске.

    Эти ошибки приводят к возврату заявления на доработку и задержке оформления отпуска.

    Сроки хранения заявлений

    Согласно Перечню типовых управленческих архивных документов, утвержденному приказом Росархива от 20.12.2019 № 236, заявления работников о предоставлении отпусков хранятся в организации в течение пяти лет. Документы формируются в дело в хронологическом порядке и передаются в архив после завершения календарного года.

    Правильное оформление заявления на отпуск обеспечивает своевременное начисление отпускных и исключает разногласия между работником и работодателем. С 2026 года планируется внедрение единой цифровой платформы для кадрового учета, что упростит процедуру подачи заявлений и сократит сроки обработки документов.

    Главное
    Украина отвергла предложение Трампа о создании демилитаризованной зоны в Донбассе
    Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29
    Франция предложила отложить голосование по соглашению с МЕРКОСУР
    Пассажирский самолет едва не столкнулся в небе с заправщиком ВВС США
    Володин заявил о неотвратимости наказания для «сбежавших предателей»
    Волонтеры начали поиск 13 пропавших туристов на пермской горе Ослянка
    Режиссер Роб Райнер с супругой найдены убитыми в Лос-Анджелесе

    Падение авторитета доллара продолжится в 2026 году

    Уходящий 2025 год стал для американского доллара провальным. Он упал по отношению ко всем основным валютам, даже японской иене. Его индекс показал самое значительное годовое снижение за девять лет. И хотя к концу года доллар немного стабилизировался, в 2026 году его ждет очередная девальвация. К чему приведет падение курса и авторитета доллара? Подробности

    Перейти в раздел

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Перейти в раздел

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    Перейти в раздел

    Лукашенко стал наказывать Литву за мелкие и крупные подлости

    Все последние годы Литва постоянно шантажировала и грабила Белоруссию, но внезапно за последние недели ситуация перевернулась. Теперь дело обстоит так, что белорусский лидер Александр Лукашенко выставляет Вильнюсу требования – и некоторые из них уже удовлетворены. О чем идет речь и как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Заявление на отпуск в 2025 году: правила оформления, образец

      Проведение отпуска требует заботы не только об организации отдыха, но и о документальном оформлении вашего отсутствия на работе. Как законодательно регулируется оплачиваемый ежегодный отпуск, а также как правильно подать и оформить соответствующее заявление?

    • Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом

      Длительные новогодние каникулы ожидают россиян в сезон 2025/2026 годов. Рассказываем, в какие города России и иностранные государства можно отправиться в это время самым простым и дешевым способом (в том числе в случае зарубежных поездок без виз) и чем более всего примечательны эти направления.

    • Как узнать свой номер телефона: шесть пошаговых инструкций

      Владельцы новых сим-карт и пользователи нескольких устройств иногда сталкиваются с необходимостью уточнения собственных контактных данных. Мы подготовили подробный гид по шести основным способам уточнения контактных данных, актуальный для пользователей всех федеральных операторов связи в 2025 году.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации