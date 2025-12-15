По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».2 комментария
Новый премьер Чехии Бабиш призвал завершить конфликт на Украине
Глава правительства Чехии Андрей Бабиш высказался за скорейшее перемирие между сторонами конфликта на Украине.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на первой пресс-конференции своего нового правительства призвал к скорейшему достижению мира на Украине, передает ТАСС.
Он отметил: «Наступает Рождество, и было бы отлично, если бы наконец уже [была достигнута] договоренность о перемирии». Бабиш подчеркнул, что целью должно стать завершение конфликта к 24 февраля 2026 года и предоставление гарантий безопасности для всех сторон.
Премьер также заявил, что Европа и участники конфликта должны сосредоточиться на диалоге о мире, а не только обсуждении военных действий. В ходе пресс-конференции он уделил особое внимание гуманитарной помощи Украине, подчеркнув важность такого содействия.
Бабиш напомнил, что Чехия ежегодно перечисляет в европейский бюджет от 60 млрд крон (примерно 2,9 млрд долларов) до 62 млрд крон (около 3 млрд долларов), откуда Украина получает значительную поддержку. При этом премьер воздержался от комментариев по поводу возможной передачи замороженных в Евросоюзе российских активов Киеву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна не собирается брать на себя обязательства по финансированию киевского режима. Чешское правительство завершило поставку 1 млн 800 тыс. артиллерийских снарядов на Украину по западной инициативе.