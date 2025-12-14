  • Новость часаУшаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    14 декабря 2025, 17:24 • Новости дня

    Зеленский прибыл в Германию ради встречи с представителями США

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский прилетел в Германию, где ожидает встречи с американской переговорной группой для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

    Владимир Зеленский прибыл в Германию и ожидает встречи с представителями Соединенных Штатов, передает РИА «Новости». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье.

    «Уже в Германии. Сегодня в плане встреча с американской переговорной командой. Фокусируемся на том, как надежно гарантировать безопасность для Украины», – заявил Зеленский. По его словам, основной темой переговоров станет обеспечение гарантий безопасности для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. Уиткофф на этих выходных планирует встретиться с европейскими лидерами и украинским президентом, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.

    14 декабря 2025, 15:24 • Новости дня
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия выразит резкие возражения в случае появления в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы положений, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы пока их не видели (новых документов – ред.). Но если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде была вполне понятна американцам», – отметил Ушаков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

    Он также подчеркнул, что Россия имеет претензии ко многим пунктам, если они появятся в новых предложениях.

    Накануне Киев представил США свой вариант плана по урегулированию, исключив из него вывод войск из Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО.

    Напомним, Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.

    Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.

    Комментарии (11)
    14 декабря 2025, 03:45 • Новости дня
    Мерц объявил о конце господства США в Европе
    Мерц объявил о конце господства США в Европе
    @ Sven Hoppe/dpa

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник, 15 декабря, канцлер ФРГ Фридрих Мерц примет в Берлине Владимира Зеленского и европейских лидеров, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, от которой Вашингтон требует принять предлагаемый мирный план, однако господству США в Европе давно пришел конец, считает Мерц.

    Мерц заявил в своем выступлении в субботу, что Европа должна подготовиться к фундаментальному сдвигу в своих отношениях с США.

    «Десятилетия Pax Americana (пер. с лат. «Американский мир», период экономической и общественно-политической стабильности, сложившейся в странах Запада после Второй мировой войны – прим. ВЗГЛЯД) в Европе, в том числе и в Германии, в значительной степени закончились. Он больше не существует в том виде, в каком мы его знали. И ностальгия этого не изменит», – приводит Reuters слова Мерца на партийном съезде в Мюнхене.

    Канцлер ФРГ подчеркнул, что американцы сейчас очень агрессивно преследуют собственные интересы.

    «И это может означать только одно: что мы тоже должны теперь преследовать свои собственные интересы», – сделал вывод Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило  официальный ответ на последний вариант мирного плана США и согласовало свою позицию с Францией, Германией и Британией.

    В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о проведении жесткой беседы с лидерами Британии, Германии и Франции по урегулированию конфликта на Украине. По данным WSJ, Стивен Уиткофф на выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.

    Комментарии (14)
    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 13:57 • Новости дня
    Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
    Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента Юрий Ушаков выразил абсолютную уверенность в невозможности возврата Крыма и вступления Украины в НАТО, отметив принципиальную позицию России.

    Ушаков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что «ничего из этого у него не получится», комментируя мечты Владимира Зеленского о возвращении Крыма и вступлении Украины в НАТО, передает Telegram-канал «Вести». По словам Ушакова, в отношении Крыма «это железобетонно, миллион процентов, что не получится». Он также добавил: «А насчет НАТО – я думаю – тоже миллион процентов, что не получится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента России Юрий Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по ситуации на Украине. Он также заявил, что гибель отдыхающих на пляже в Крыму является убийством.

    Комментарии (6)
    14 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России

    Политолог Рар: Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от США

    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа слишком увлеклась конфликтом на Украине. Из-за этого Брюссель не сумел вовремя переосмыслить собственную роль на современной международной арене, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом.

    «Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от Америки. США потеряли стратегический интерес к Старому Свету и теперь ориентируются на АТР. Фридрих Мерц на этом фоне предлагает союзу новый путь, которому, однако, пока не понятно – будут ли следовать другие члены объединения», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Интересно, что развод Штатов и ЕС произошел из-за России. Америка не станет воевать с Москвой из-за Украины, а Германия, Франция, Британия и Бельгия не хотят, чтобы Киев вошел в орбиту РФ. Соответственно, когда Мерц говорит о собственных интересах, он намекает на переосмысление геополитических приоритетов, необходимость чего в ЕС не замечалась в контексте конфликта на Украине», – завершил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

    На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

    Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

    Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

    По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.

    Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

    Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

    На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы. Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.


    Комментарии (3)
    13 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    NYT: Зеленский в переданном плане США отверг пункт о выводе войск из Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Киев представил США свой вариант плана по урегулированию, исключив из него вывод войск с Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО, сообщает The New York Times.

    Источники The New York Times сообщили, что Украина отказалась вывести свои войска из Донбасса и отвергла требование США не вступать в НАТО в ответе на мирный план президента Дональда Трампа, сообщает «Газета.Ru».

    Источники американской газеты сообщают, что украинский мирный план отвергает предложение президента Трампа о том, чтобы Украина уступила больше территории в обмен на мир, хотя Россия вряд ли его примет.

    В переданном варианте плана Украина настаивает на сохранении контроля над восточными территориями, которые должна была уступить согласно изначальной формулировке. Кроме того, Киев убрал из соглашения требование Вашингтона отказаться от вступления в НАТО.

    Ранее было опубликовано обновленное предложение по мирному урегулированию от Дональда Трампа, где основные положения касались ухода ВСУ из Донбасса, отказа НАТО принимать Украину, проведения выборов на Украине и использования российских замороженных активов.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф планирует провести встречу в Берлине с европейскими лидерами и Зеленским, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о возможности проведения голосования по территориальным вопросам на Украине.

    Помощник президента Юрий Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.

    Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.

    Комментарии (11)
    14 декабря 2025, 13:32 • Новости дня
    Мерц: Россия не остановится после победы на Украине
    Мерц: Россия не остановится после победы на Украине
    @ IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, одержав победу на Украине, Россия может не остановиться на достигнутом.

    Как пишет Politico, Мерц заявил: «Как и Судетская область не была достаточна для Гитлера в 1938 году, так и Путину не хватит только Украины». По словам политика, если Украина падет, российский лидер не остановится.

    В ближайшие выходные в Берлине немецкие, британские и французские официальные лица обсудят предложения по завершению конфликта на Украине. Также ожидается встреча спецпосланника США Стива Виткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Подготовка ведется к саммиту с участием Мерца, лидера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского. Саммит намечен на понедельник и посвящен обсуждению путей прекращения «агрессии России против Украины».

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к возможному конфликту с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров и отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно. Москва заявила о готовности юридически закрепить гарантии ненападения на страны ЕС и НАТО на взаимной основе.

    Комментарии (14)
    14 декабря 2025, 12:19 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о европейских страхах из-за плана США по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские чиновники выразили опасения, что план США по демилитаризации Донбасса позволит Москве использовать гибридные методы и усилить влияние на востоке Украины, пишет Bloomberg.

    Европейские власти выражают растущее беспокойство по поводу возможных последствий мирного плана по Украине, который разрабатывают США, передает Bloomberg. Официальные лица опасаются, что предложенная демилитаризованная зона в Донбассе может дать России возможность скрытно наращивать силы на этих территориях и снова начать наступление. По данным источников, знакомых с ходом переговоров, США предлагают зону под особой администрацией, а Москва настаивает на полностью демилитаризированной территории.

    Главное опасение европейских собеседников состоит в том, что «демилитаризованная зона может стать прикрытием для тайных действий России, включая операции под ложным флагом, чтобы подорвать гарантии безопасности со стороны США и создать предлог для нового наступления». В случае отвода украинских войск Россия может воспользоваться ситуацией и усилить влияние в спорных регионах, считают эксперты.

    На переговорах Москва требует вывода украинских войск с территории Донецкой и Луганской областей, а Киев отказывается уступать какие-либо земли. Владимир Зеленский подтвердил, что США обсуждали создание в Донбассе «свободной экономической зоны» под особой администрацией, а Россия предпочитает идею демилитаризации. Президент Украины также предложил провести референдум по возможным территориальным компромиссам.

    По плану, поддержанному Россией, Украина может лишиться до 20% своей территории – Крым, Донецкая и Луганская области будут признаны де-факто российскими. Линия фронта в Херсонской и Запорожской областях будет зафиксирована, но оставшиеся подконтрольные Киеву районы этих регионов Россия продолжит считать своими.

    Обсуждается, кто сможет гарантировать безопасность в демилитаризованной зоне. Среди вариантов – присутствие российской нацгвардии или полиции вместо армии, но Киев и европейские партнеры считают такое решение неприемлемым. По словам Зеленского, сейчас для Украины самый важный вопрос: «Если Россия вновь начнет войну, что сделают наши партнеры?».

    Комментарии (2)
    14 декабря 2025, 14:00 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин для переговоров по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине, сообщило Associated Press.

    Как пишет AP, представители президента США Дональда Трампа – специальный посланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер – были замечены в центре города утром в воскресенье.

    Владимир Зеленский в субботу вечером подтвердил, что представители Украины, США и Европы проведут в ближайшие дни серию встреч в Берлине. «Самое важное – я встречусь с представителями президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, с многими лидерами, для обсуждения основы мира – политического соглашения по окончанию войны», – заявил Зеленский.

    По данным AP, дискуссии осложняются глубинными разногласиями: речь идет о статусе восточной части Донецкой области, находящейся под контролем российских сил, и о предоставлении Украине гарантий безопасности. Зеленский подчеркнул, что нынешний шанс существенный и имеет значение для каждого украинского города, а также для достойного мира и гарантий того, что Россия не вернется на Украину с «третьим вторжением».

    Накануне WSJ сообщила, что Стивен Уиткофф на этих выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэн Дрисколл был исключен из переговорного процесса по Украине по решению главы Пентагона Пита Хегсета.

    Владимир Зеленский планирует отправиться на переговоры в Берлин с лидерами Британии, Германии и Франции 15 декабря.

    Комментарии (3)
    14 декабря 2025, 06:50 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ отсиживаются в обороне на Сумском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    На Сумском направлении бойцы группировки войск «Север» применяют авиацию, тяжелую реактивную артиллерию и «Солнцепеки», чтобы отбить наступательные настроения противника.

    «Противник исчерпал наступательный потенциал и отсиживается в обороне, накапливая резервы. Наши штурмовики продвинулись на семи участках фронта по лесопосадкам на 550 м. Авиация ВКС РФ и расчеты ТОС результативно отработали по позициям 71 оебр, 80 одшбр и 158 омбр в районах Кондратовки, Андреевки и Садков», – рассказали военнослужащие в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В Черниговской области массированный удар БПЛА «Герань-2» уничтожил  командный пункт ГУР МО Украины в районе населенного пункта Жукля.

    Ожесточенные бои ведутся населенных пунктах и лесных массивах, прилегающих к Волчанску на Харьковском направлении. В лесу западнее Лимана захвачены две позиции ВСУ с крупным арсеналом вооружения и боеприпасов, продвижение составило 200 м. Как и в Волчанских Хуторах, где штурмовики заняли четыре домовладения, закрепились.

    «На участке фронта Меловое-Хатнее «Северяне», сломив сопротивление противника, значительно продвинулись на трех участках фронта. Общее продвижение составило до 600 м», – отметили бойцы.

    По их словам, командование ВСУ хаотично перебрасывает подразделения своих бригад по различным участкам фронта, формируя сводные боевые группы из военнослужащих различных бригад и полков.

    «Однако из-за отсутствия слаженности эти отряды несут большие потери, что еще больше усугубляет ситуацию для ВСУ в Харьковской области», – пояснили они

    Согласно сводке, за сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» завершили  освобождение Лимана в Харьковской области. На позициях под Лиманом обнаружили замерзших насмерть боевиков ВСУ. ВС России поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 09:29 • Новости дня
    Одесских родителей начали штрафовать за общение детей на русском языке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Одессе могут оштрафовать родителей, чьи дети в школе отказываются говорить на переменах на украинском языке, рассказала жительница города.

    По ее словам, в школах Одессы введены штрафы для родителей в случаях, если их дети отказываются говорить на украинском языке на переменах, передает РИА «Новости».Жительница города, заявив: «Есть такой приказ. Есть даже штрафы для родителей, если ребенок не хочет говорить на переменах на украинском языке».

    По словам одесситки, штрафы действительно существуют, но их применение зависит от администрации конкретной школы. В случаях, когда руководство не придает значения использованию русского языка детьми, меры не принимаются. «Если руководство не замечает, что дети говорят на русском, то это да. А если замечают... то там есть такой приказ», – уточнила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белой Церкви под Киевом запретили использование «русскоязычного культурного продукта». Медведчук обвинил Раду в неонацизме и русофобии после отмены защиты русского языка. Власти Украины пожаловались, что жители Киева стали чаще использовать русский язык в повседневной жизни.

    Комментарии (2)
    13 декабря 2025, 21:13 • Новости дня
    Раненый дроном ВСУ в зоопарке в Запорожской области лев умер

    Tекст: Вера Басилая

    В Васильевском реабилитационном центре скончался лев, получивший ранения из-за обстрела украинскими беспилотниками, сообщил руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко.

    Лев, раненый при атаке украинских дронов на зоопарк в городе Васильевка Запорожской области, скончался, передает ТАСС. Информацию подтвердил руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пышленко.

    В результате атаки лев получил ранения осколками и находился в тяжелом состоянии. Васильевский реабилитационный центр для крупных хищников серьезно пострадал от ударов.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два украинских БПЛА ВСУ атаковали Васильевский зоопарк. Территория реабилитационного центра пострадала, выбиты окна и разрушена часть вольеров с тиграми. Осколками был ранен лев.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 18:51 • Новости дня
    При атаке зоопарка в Запорожской области дронами ВСУ ранен лев

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки двух беспилотников по зоопарку в Запорожской области осколочные ранения получил лев, а часть вольеров с тиграми оказалась разрушена, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Вооруженные силы Украины атаковали Васильевский зоопарк в Запорожской области с помощью двух беспилотников, сообщил Балицкий в Telegram-канале . По словам губернатора, удар пришелся по территории, где содержатся животные, оставленные бывшими владельцами, осколки ранили льва.

    После атаки зафиксированы серьезные повреждения на территории центра: выбиты окна, разрушена часть вольеров, где содержались тигры.

    Ранее два человека погибли в результате атаки беспилотников в Саратовской области.

    В Калининском районе Горловки многоквартирный дом и газопровод были повреждены из-за удара дрона-камикадзе.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 03:58 • Новости дня
    Президент Турции оценил переговоры с Путиным в Ашхабаде

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился 12 декабря в Ашхабаде с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить двусторонние отношения, кражу российских активов Европой и разрешение украинского конфликта.

    «У нас состоялась очень продуктивная, всесторонняя и глубокая встреча с господином Путиным. В ходе встречи я особо подчеркнул, что жду его в любое время. Мы также обсудили необходимость встречи как можно скорее. Он сказал: «Я сдержу свое обещание». Надеюсь, его визит состоится в ближайшее время», –  приводит турецкий портал NTV слова Эрдогана.

    Турецкий лидер отметил, что отношения Турции с Россией основаны не на краткосрочных расчетах, продиктованных личной выгодой, но на глубокой  истории, прочном дипломатическом фундаменте и взаимном доверии.

    «В основном мы обсуждали вопросы войны и мирного урегулирования. Как и все участники процесса, господин Путин прекрасно осведомлен о позиции Турции по этому вопросу. Мы считаем, что эта война должна была закончиться давным-давно; и мы открыто заявляем об этом всем нашим партнерам», – добавил он.

    Об украинском урегулировании Эрдоган также указал на то, что обе стороны  положительно оценивают диалог, инициированный американским президентом Дональдом Трампом, и оценили, какой вклад Турция может внести в мирные усилия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Турции обсудили двусторонние отношения на встрече в Ашхабаде. Лидеры двух стран отметили высокий уровень развития сотрудничества. На форуме в Ашхабаде президенты затронули возможные планы Европы по российским активам, которые в Кремле назвали «грандиозным жульничеством».

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 21:47 • Новости дня
    В Севастополе сбили две воздушные цели над морем

    Силы ПВО в Севастополе уничтожили две воздушные цели над акваторией моря

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над морем у мыса Херсонес и Фиолента были уничтожены две воздушные цели в ходе отражения атаки на Севастополь, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

    Силы противовоздушной обороны сбили две воздушные цели над морем в районе Севастополя, сообщил в Telegram-канале Развожаев.

    Губернатор сообшил, что цели сбиты в районе мыса Херсонес и Фиолента.

    Минобороны России заявило, что за пять часов были перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотников над акваторией Черного и Азовского морей, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 11:21 • Новости дня
    В Одесской области пострадали объекты инфраструктуры

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Одесской области на юге Украины были повреждены объекты энергетической, транспортной и промышленной инфраструктуры, сообщил руководитель областной администрации Олег Кипер.

    Глава региона заявил: «Зафиксировано повреждение объектов энергетической, транспортной, промышленной инфраструктуры… Критическая инфраструктура работает на генераторах». По данным Кипера, в результате этого инцидента важные объекты перешли на резервные источники питания, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Одесской области на юге Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК заявила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области. На ряде энергообъектов в Одесской области произошли пожары. Власти Одессы сообщили о повреждении инфраструктуры энергетики.

    Комментарии (0)
