    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов
    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»
    Bloomberg: США в шаге от создания гиперзвукового оружия
    Анонсировано поступление в продажу нового кроссовера Volga К50
    Отражены новые атаки Украины на «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    Иран заявил о новом этапе войны на Ближнем Востоке
    Европа присоединилась к позиции Испании по Ирану
    Курс доллара превысил отметку в 87 рублей
    Словения призвала ЕС расследовать вмешательство Black Cube в выборы
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    19 марта 2026, 14:17 • Новости дня

    В горах Румынии нашли тело бежавшего от мобилизации замерзшего украинца

    Tекст: Ольга Иванова

    В горах Марамуреша на территории Румынии обнаружили тело молодого мужчины с Украины, который пытался нелегально пересечь границу, чтобы избежать мобилизации.

    В горах Марамуреша на севере Румынии было обнаружено тело 28-летнего гражданина Украины, который пытался нелегально пересечь границу страны и погиб от переохлаждения, передает РИА «Новости». О трагедии сообщил руководитель уездной спасательной службы Salvamont Дан Бенга.

    По информации ведомства, о местонахождении погибшего стало известно благодаря другому украинцу, задержанному пограничной полицией. Он рассказал, что их путь прервался из-за истощения и травмы ноги спутника, которого пришлось оставить в лесу на подстилке из еловых веток.

    «К сожалению, 28-летний молодой человек скончался. Его нашли в ста метрах от пограничного столба на румынской территории», – заявил Бенга. Он отметил, что погибший был одет крайне неподходяще для зимних гор – на нем был легкий спортивный костюм и кроссовки на босу ногу. Поисковая операция осложнялась суровыми погодными условиями и глубоким снегом.

    Пограничная полиция Румынии подчеркивает, что беглецы часто выбирают наиболее рискованные маршруты в Карпатах, надеясь избежать встреч с патрулями. Однако отсутствие специального снаряжения и навыков приводит к трагедиям, особенно в условиях переменчивой горной погоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель одного из регионов Украины попытался пересечь границу с Молдавией, замаскировавшись под пожилую женщину.

    До этого украинские пограничники задержали мужчину в женском платье при попытке незаконного выезда в Румынию. Правоохранительные органы разоблачили преступную группу по переправке военнообязанных за границу с доходом более 1 млн долларов.

    18 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    Археолог Бутягин отреагировал на решение суда об экстрадиции на Украину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский археолог Александр Бутягин признался, что ожидал решения варшавского суда о своей экстрадиции на Украину.

    При выходе из зала суда под конвоем Бутягин кратко прокомментировал ситуацию журналистам, заявив: «Как и ожидалось», передает РИА «Новости».

    Близкие Бутягина через Telegram-канал сообщили, что считают экстрадицию прямой угрозой его жизни и здоровью, пишет ТАСС. По их мнению, процесс на Украине может быть проведен с нарушением стандартов справедливого суда, а вопрос о виновности будет решаться без проведения необходимых следственных действий.

    Защита убеждена, что из-за экстрадиции Бутягин рискует оказаться в украинском СИЗО, где его безопасность не гарантирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.

    Александр Бутягин, задержанный в Варшаве, заявил, что не ожидает от суда ничего хорошего.

    Суд в Польше оставил Бутягина под арестом до 1 июня.

    До этого окружной суд Варшавы отклонил ходатайство защиты о замене судьи по делу об экстрадиции.

    18 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    Суд Варшавы одобрил экстрадицию российского археолога Бутягина на Украину
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину, однако защита намерена обжаловать это решение в высшей инстанции.

    Суд первой инстанции в Варшаве удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина, передает ТАСС.

    В сообщении близких ученого в Telegram-канале отмечается: «В Варшаве состоялось заседание суда первой инстанции по делу Александра Бутягина. Суд постановил удовлетворить запрос Украины об экстрадиции».

    Защита Бутягина заявила, что решение суда не означает немедленной экстрадиции. Как подчеркивается, адвокаты будут обжаловать этот вердикт и добиваться его отмены в суде высшей инстанции. Вопрос о выдаче ученого окончательно не решен до рассмотрения апелляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский археолог Александр Бутягин заявил, что не ожидает от суда в Варшаве «ничего хорошего». Суд в Польше принял решение оставить Бутягина под арестом до 1 июня. Окружной суд Варшавы отказался заменить судью по делу об экстрадиции Бутягина, несмотря на ходатайство защиты.

    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    18 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    Орбан заявил о завершении либерального порядка и расширения НАТО на восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что на смену глобальному либерализму пришли патриотические движения, а расширение НАТО в Восточную Европу завершено.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью телеканалу GB News, что эпоха либерального мирового порядка окончательно подошла к концу, передает ТАСС. По его словам, начался период, когда глобальный либерализм уступает место локальному патриотизму, и этот процесс начался задолго до последних двух-трех лет.

    Орбан отметил: «Я думаю, наступила новая эпоха. Изменения начались не в последние два-три года, а намного раньше. Я думаю, что новый мировой порядок сейчас формируется. Если мы будем называть предыдущий период современной политики эпохой некого либерализма, то он определенно закончился».

    Премьер добавил, что пока не существует подходящего названия для нового периода, но его можно охарактеризовать как движение от глобального либерализма к локальному патриотизму. Также Орбан заявил, что эпоха расширения НАТО на восток завершилась и теперь необходимо принять новую реальность, договорившись о мирном сосуществовании.

    Он подчеркнул: «Это новая эпоха... Теперь они могут остановить этот процесс. Теперь мы должны принять эту новую реальность, давайте договоримся о том, как мирно жить вместе... Украина – буферная зона».

    Ранее в среду Орбан назвал спецоперацию на Украине ответом России на действия Европы. Венгерский премьер до этого  пошутил, что Брюссель мечтает победить Россию на поле боя, и выразил сомнения в успехе Каи Каллас там, где не смогли Наполеон и Гитлер.

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее также заявлял, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к началу спецоперации на Украине.


    18 марта 2026, 21:53 • Новости дня
    Глава ЦРУ: США не сократят помощь Украине из-за операции в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    США способны одновременно поддерживать Украину и преследовать свои интересы на Ближнем Востоке, заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

    США не намерены сокращать поддержку Украине из-за обострения ситуации вокруг Ирана, передает РИА «Новости». Об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф на слушаниях в сенатском комитете по разведке.

    «Я уверен, что мы можем решать несколько задач одновременно: преследовать свои цели на Ближнем Востоке и при этом продолжать оказывать поддержку в связи с конфликтом на Украине», – отметил Рэтклифф.

    Он добавил, что американские власти считают возможным одновременно участвовать в нескольких международных процессах без ущерба для текущих приоритетов.

    Владимир Зеленский допустил сложности с получением оружия из-за операции США против Ирана.

    В среду Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть народ на Украине в новый конфликт на Ближнем Востоке.

    19 марта 2026, 08:48 • Новости дня
    Мерц потребовал участия Европы в переговорах по Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву, сообщает издание Die Welt.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резким заявлением по поводу переговорного процесса по Украине, передает РИА «Новости».

    Он выразил недовольство тем, что диалог по урегулированию конфликта ведется только между Россией и США, без участия европейцев и самой Украины.

    «Не может быть так, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США, минуя Украину и европейцев», – заявил Мерц в беседе с Die Welt.

    Мерц также подчеркнул необходимость как можно скорее согласовать кредит на 90 млрд евро для поддержки Украины, отметив срочность этого вопроса для европейских стран.

    Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал европейских политиков за поддержку продолжения конфликта на Украине и выразил сомнения в эффективности дипломатии Евросоюза.

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил важность единой позиции Евросоюза в переговорах с Россией и подчеркнул, что приближается время для открытия политических каналов.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва по-прежнему поддерживает переговоры по Украине, но видит давление ЕС и НАТО на Киев с целью их срыва.

    Эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.

    19 марта 2026, 09:23 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Отец арестованного в Польше археолога Александра Бутягина заявил, что сына заманили в Варшаву, попросили заехать, он собирался лететь через Лиссабон.

    Арестованного в Польше археолога Александра Бутягина заманили в страну преднамеренно, передает РИА «Новости».

    Его отец Михаил сообщил, что сын собирался лететь через Лиссабон, однако по просьбе был вынужден заехать в Польшу, где и произошел арест. Михаил Бутягин назвал ситуацию «сознательной подставой».

    Михаил отметил, что за все время пребывания под стражей Александру разрешили только один раз связаться с семьей – он позвонил своей жене. Еще несколько записок удалось передать через российского консула.

    Отец также сообщил, что внимательно следит за судебным процессом. По его словам, суд вынес «достаточно очевидное решение» и сына «заставили» принять его исход, однако готовится апелляция.

    Польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.

    Бутягин признался, что ожидал решения варшавского суда о своей экстрадиции.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал «тварями» тех, кто принимал решение об экстрадиции Бутягина.

    18 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    Захарова: ВСУ запретили собирать ДНК погибших украинцев, чтобы не платить семьям

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что командование ВСУ запретило собирать ДНК погибших, чтобы скрыть реальные потери на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский врет о потерях ВСУ, и все об этом знают.

    Захарова во время брифинга заявила, что Владимир Зеленский предоставляет ложную информацию о потерях Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. По ее словам, командование ВСУ недавно издало приказ, запрещающий собирать ДНК материалы погибших военнослужащих, чтобы их родственники не смогли установить личности и получить компенсации. Захарова объяснила, что такой шаг необходим для экономии средств на выплатах семьям погибших и сокрытия настоящих потерь.

    В ходе брифинга Захарова сказала: «Почему? Чтобы там эти самые украинские матери, жены, вдовы, сестры, дети никогда бы своих не нашли. Чтобы им не платить, не хочет Банковая и вся эта страшная адская компания тратиться».

    Она также подчеркнула, что статистику потерь искусственно занижают – Зеленский называет цифру чуть более 50 тыс. погибших за все годы конфликта, однако, по словам Захаровой, никто этим данным не верит, и «все знают, что Зеленский врет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генштаб ВС России заявил, что украинские войска потеряли более 2,5 тыс. солдат в районах Великой Михайловки и Покровского.

    Потери тыловых подразделений ВСУ, которые перемещаются к линии боевого соприкосновения в Сумской области, начали превышать потери пехоты на передовой.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что раскрытие реальных потерь ВСУ может привести к революции на Украине.

    19 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погиб мужчина
    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина погиб в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь, еще два человека пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Max, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ, сбив 27 беспилотников. «К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ», – сообщил Развожаев.

    Он также сообщил, что у пострадавших диагностированы травмы средней тяжести. На улице Вакуленчука в нескольких квартирах выбило окна, а осколками повреждено восемь автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Спасательная служба Севастополя сообщила о возгораниях травы и построек в разных районах города из-за падения обломков сбитых беспилотников.

    18 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    ВСУ выразили недовольство подарком Зеленского королю Британии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военнослужащие на Украине выразили недовольство действиями Владимира Зеленского после того, как он подарил королю Британии Карлу III планшет с доступом к секретной информации о воздушном пространстве и ситуации на фронте, сообщил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

    Разумков отметил, что после появления новости он получил множество сообщений и звонков от военных, которые были шокированы этим поступком. По его словам, военные задаются вопросом: «А что, так можно было?» Он подчеркнул, что в армии существуют строгие правила обращения с подобной информацией, и любое нарушение может квалифицироваться как государственная измена, передает ТАСС.

    Депутат отметил, что в ВСУ не понимают, почему для одних действуют жесткие ограничения, а у других есть возможность передавать секретные данные в виде подарков.

    Ранее «Украинские новости» сообщили, что Зеленский вручил монарху iPad, дающий доступ к данным о ситуации на фронте в реальном времени. Оборудование такого уровня имеется только у Зеленского, премьер-министра Юлии Свириденко и высшего военного командования.

    Накануне сообщалось, что во время прибытия Владимира Зеленского в Лондон представители правительства Британии не присутствовали у трапа его самолета, его встречали лишь посол Украины и собственный пилот самолета.

    19 марта 2026, 06:59 • Новости дня
    Пленные солдаты ВСУ рассказали о приказе убить людей в селе Сопычь

    Командир батальона теробороны ВСУ Шукурджиев оглы приказал убить людей в Сопычи

    Tекст: Антон Антонов

    Допросы пленных украинских националистов показали, что приказ на убийства граждан в селе Сопычь отдал командир батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины Велиш Вельдар Шукурджиев оглы, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Характерно, что звание «подполковник» неонацисту было присвоено 8 марта «авансом» за «удержание» населенного пункта. Этот военный преступник является участником АТО и причастен к убийствам мирных жителей Донбасса. До 2015 года он проживал в Крыму, где неоднократно задерживался российскими правоохранительными органами», – сообщил «Северный Ветер».

    На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» продолжили наступление, продвигаясь вглубь области и нанося удары по позициям ВСУ с помощью армейской авиации, ВКС и ударных беспилотников.

    В районах Лужков, Эсмани, Пролетарского, Кондратовки, сел Хотень и Новая Сечь уничтожены скопления сил и техники ВСУ. В Сумском районе продвижение «Северян» зафиксировано на восьми участках, а в Глуховском – двух, за сутки пройдено до 250 метров.

    В районе освобожденного села Сопычь ВСУ пытались остановить продвижение российских войск, перебрасывая резервы, однако российские силы нанесли огневое поражение, уничтожив украинских операторов БПЛА и штурмовиков.

    В Краснопольском районе украинской стороной были задействованы заградительные отряды националистов для сдерживания бегства солдат территориальной обороны ВСУ, но после комплексного огневого воздействия вся группа была уничтожена, часть солдат ВСУ сбежала, а трое попали в плен.

    На Харьковском направлении российские штурмовые группы также продвигались вперед, уничтожая скопления ВСУ в районах Избицкого, Веселого, Колодезного, Нестерного и Малиновки. На Волчанском направлении продвижение составило до 200 м, а на Великобурлукском – до 250 м. В районе Избицкого российские военные химики уничтожили скопление сил ВСУ.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Три военнослужащих ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики выбили ВСУ из села Сопычь в Сумской области.

    18 марта 2026, 21:58 • Новости дня
    Сотни украинских солдат пропали в «черной дыре» у села Зыбино в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    В районе села Зыбино в Харьковской области сотни военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ считаются пропавшими без вести или погибшими, сообщили в силовых структурах.

    В российских силовых структурах сообщили о появлении на Украине очередной «черной дыры», где исчезают украинские военнослужащие. На этот раз речь идет о небольшом селе Зыбино в Волчанском районе Харьковской области, передает ТАСС.

    Представитель силовых структур отметил: «Только анализ объявлений о поиске пропавших без вести показал, что оттуда не вернулись с задач сотни солдат 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ».

    Собеседник агентства добавил, что большинство из пропавших военнослужащих были уничтожены в районе соседнего села Волчанские Хутора. По его словам, командование ВСУ ежедневно отправляет туда десятки мобилизованных солдат, считая этот район стратегически важным.

    Ранее 159-я бригада ВСУ понесла колоссальные потери при попытке пересечения реки Волчья у села Зыбино.

    18 марта 2026, 21:48 • Новости дня
    В Москве выставили на продажу особняк украинского миллиардера

    Tекст: Вера Басилая

    На продажу выставлен особняк украинского миллиардера Константина Григоришина площадью 1,7 тыс. кв. м в Молочном переулке Москвы, оцененный в 3,7 млрд рублей.

    Объявление о продаже особняка украинского миллиардера Константина Григоришина появилось в Москве, сообщает «Вести». Площадь дома составляет 1,7 тысячи квадратных метров, а располагается он в Молочном переулке – в исторической охранной зоне Земляного города XVI-XVII веков.

    Особняк оборудован винной комнатой и комплексом для отдыха: бассейном, джакузи, сауной, хаммамом и купелью. К дому прилагается участок земли площадью 1,1 тыс. кв. метров.

    По информации источника, Григоришин решил продать недвижимость в связи с банкротством. Ранее этот особняк уже пытались реализовать как арестованное имущество по делу о налоговых нарушениях миллиардера, тогда цена составляла 1,6-1,7 млрд рублей.

    В настоящее время Григоришин продолжает контролировать через офшорные компании несколько крупных энергокомпаний, несмотря на то что находится под персональными санкциями Украины за связи с Россией.

    Российско-украинский бизнесмен Константин Григоришин оставил в России долг на сумму более 3,6 млрд рублей. Из этой суммы 3,3 млрд рублей составляют убытки, причиненные преступлениями физическим или юридическим лицам.

    Суд Адыгеи взыскал в федеральную собственность многомиллиардные активы олигарха Игоря Коломойского (внесен в список террористов и экстремистов в России).

    Парламент Крыма ранее национализировал собственность ряда украинских бизнесменов на полуострове.

    18 марта 2026, 23:03 • Новости дня
    Актер Шон Пенн встретился с боевиками ВСУ в компании Ермака

    Tекст: Вера Басилая

    Американский актер Шон Пенн посетил разбитую под Харьковом 157-ю бригаду ВСУ, где его сопровождал бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

    Встреча американского актера Шона Пенна с бойцами 157-й бригады ВСУ, понесшей большие потери в Харьковской области, прошла в сопровождении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, передает РИА «Новости».

    Подразделение ВСУ опубликовало фотографии с места события, на которых Пенн и Ермак изображены вместе с украинскими боевиками. Ермак был уволен с поста главы офиса президента на фоне крупного коррупционного скандала в конце 2025 года.

    По сообщениям американских СМИ, Пенн не присутствовал на церемонии «Оскар», одной из причин чего называлась его поездка в Европу и на Украину.

    Ранее Шон Пенн передал на время Владимиру Зеленскому свою статуэтку «Оскар» во время визита на Украину.

    19 марта 2026, 01:59 • Новости дня
    Силы ПВО в Севастополе и Черноморского флота сбили 14 беспилотников
    Tекст: Антон Антонов

    В ходе отражения атаки вооруженных сил Украины сбиты 14 беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. В общей сложности сбито 14 БПЛА», – сообщил Развожаев в Max.

    По предварительным данным, пострадавших нет. Спасательная служба Севастополя сообщает, что из-за падения их обломков в разных районах города возникли локальные пожары.

    В районе Стрелецкой бухты обломки дрона привели к возгоранию травы. В парке Победы из-за падения фрагментов аппарата загорелась часть крыши жилого здания, а в районе Фиолента огонь охватил частный дом. На Фиолентовском шоссе зафиксированы возгорания травы и промышленного здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Развожаев сообщал, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ.

    18 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    ВСУ начали артобстрел Энергодара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска обстреливают Энергодар из артиллерии, сообщил мэр города Максим Пухов.

    По его словам, предположительно, в результате удара город оказался полностью обесточен.

    «Уважаемые жители! Ведется артобстрел городской территории. Предположительно, в результате артиллерийского удара произошло полное обесточивание Энергодара», – написал он в своем Telegram-канале.

    Мэр также подчеркнул, что энергетики начнут восстановление электроснабжения только после того, как ситуация стабилизируется. Жителей города Пухов попросил ограничить передвижение по Энергодару до нормализации обстановки.

    Ранее ВСУ атаковали кафе в Энергодаре.

    В начале марта после обстрела ВСУ в Энергодаре оказались обесточены два микрорайона.

    Российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
    WSJ: Арабские страны выразили недовольство США из-за атак по «Южному Парсу»
    TWZ: США вывели из зоны конфликта с Ираном противоминные корабли
    Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США
    Отец археолога Бутягина назвал арест сына в Польше «сознательной подставой»
    На Марсе впервые обнаружили рубины и сапфиры
    Певицу Монеточку не пустили в Австралию из-за подозрений в провокациях

    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности.

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов

    На наших глазах происходит очередной этап технологической революции в военной сфере: беспилотники становятся полностью автономными боевыми системами. Они больше не требуют управления оператором, эту функцию берет на себя искусственный интеллект (ИИ). Первые образцы таких машин уже применяются в зоне СВО, а украинский министр обороны даже хочет построить на этом коммерческий проект. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
