В горах Румынии нашли тело бежавшего от мобилизации замерзшего украинца

Tекст: Ольга Иванова

В горах Марамуреша на севере Румынии было обнаружено тело 28-летнего гражданина Украины, который пытался нелегально пересечь границу страны и погиб от переохлаждения, передает РИА «Новости». О трагедии сообщил руководитель уездной спасательной службы Salvamont Дан Бенга.

По информации ведомства, о местонахождении погибшего стало известно благодаря другому украинцу, задержанному пограничной полицией. Он рассказал, что их путь прервался из-за истощения и травмы ноги спутника, которого пришлось оставить в лесу на подстилке из еловых веток.

«К сожалению, 28-летний молодой человек скончался. Его нашли в ста метрах от пограничного столба на румынской территории», – заявил Бенга. Он отметил, что погибший был одет крайне неподходяще для зимних гор – на нем был легкий спортивный костюм и кроссовки на босу ногу. Поисковая операция осложнялась суровыми погодными условиями и глубоким снегом.

Пограничная полиция Румынии подчеркивает, что беглецы часто выбирают наиболее рискованные маршруты в Карпатах, надеясь избежать встреч с патрулями. Однако отсутствие специального снаряжения и навыков приводит к трагедиям, особенно в условиях переменчивой горной погоды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель одного из регионов Украины попытался пересечь границу с Молдавией, замаскировавшись под пожилую женщину.

До этого украинские пограничники задержали мужчину в женском платье при попытке незаконного выезда в Румынию. Правоохранительные органы разоблачили преступную группу по переправке военнообязанных за границу с доходом более 1 млн долларов.