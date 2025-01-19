На Украине разоблачили переправлявшую уклонистов группу

Группа на Украине незаконно переправила более 100 уклонистов за границу

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», на Украине разоблачена преступная группа, которая с ноября 2022 года незаконно переправила за границу более ста мужчин призывного возраста, избегая мобилизации. Организация, в состав которой входило не менее пятнадцати человек, включала действующего адвоката, бывшего депутата областного совета, а также сотрудников областной военной администрации и руководителей благотворительных фондов.

Согласно информации офиса генпрокурора, преступная группа использовала информационное прикрытие в виде волонтерской помощи армии и опиралась на коррупционные связи среди правоохранителей и госслужащих. В результате своей деятельности они заработали более миллиона долларов.

На данный момент двое участников группы арестованы, а шестерым предъявлены обвинения в создании преступной организации, незаконной переправке через границу и препятствовании законной деятельности ВСУ.

В контексте всеобщей мобилизации, введенной в стране с февраля 2022 года, власти ограничили выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Уклонение от военной службы карается лишением свободы до пяти лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, таксисты в Одессе начали получать необычные заказы на доставку мужчин призывного возраста в территориальные центры комплектования, при этом военкоматы предлагают дополнительно 59 литров топлива.