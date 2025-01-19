Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.0 комментариев
На Украине разоблачили переправлявшую уклонистов группу
Группа на Украине незаконно переправила более 100 уклонистов за границу
На Украине разоблачили группу, переправлявшую более 100 уклонистов за границу, заработавшую свыше миллиона долларов. В состав группы входили адвокат, экс-депутат и госслужащие.
Как сообщает РИА «Новости», на Украине разоблачена преступная группа, которая с ноября 2022 года незаконно переправила за границу более ста мужчин призывного возраста, избегая мобилизации. Организация, в состав которой входило не менее пятнадцати человек, включала действующего адвоката, бывшего депутата областного совета, а также сотрудников областной военной администрации и руководителей благотворительных фондов.
Согласно информации офиса генпрокурора, преступная группа использовала информационное прикрытие в виде волонтерской помощи армии и опиралась на коррупционные связи среди правоохранителей и госслужащих. В результате своей деятельности они заработали более миллиона долларов.
На данный момент двое участников группы арестованы, а шестерым предъявлены обвинения в создании преступной организации, незаконной переправке через границу и препятствовании законной деятельности ВСУ.
В контексте всеобщей мобилизации, введенной в стране с февраля 2022 года, власти ограничили выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Уклонение от военной службы карается лишением свободы до пяти лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, таксисты в Одессе начали получать необычные заказы на доставку мужчин призывного возраста в территориальные центры комплектования, при этом военкоматы предлагают дополнительно 59 литров топлива.